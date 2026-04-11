Капитан минского «Динамо» Стась достиг отметки в 1 000 матчей в КХЛ

МИНСК, 11 апреля. /ТАСС/. Нападающий и капитан минского «Динамо» Андрей Стась достиг отметки в 1 000 матчей в Фонбет — Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Это достижение белорусскому форварду покорилось во второй игре четвертьфинальной серии плей-офф с казанским «Ак Барсом».
Стась стал пятым игроком, сыгравшим 1 000 матчей в КХЛ. Рекордсменом по количеству встреч является его партнер по команде Вадим Шипачев, который проводит 1132-й матч. Отметку в 1 000 игр также преодолели завершивший карьеру Евгений Бирюков, нападающий петербургского СКА Сергей Плотников и форвард «Шанхай Дрэгонс» Илья Каблуков.
Стасю 37 лет. Он также выступал за московский ЦСКА, нижнекамский «Нефтехимик», челябинский «Трактор» и омский «Авангард», в составе которого в 2021 году стал обладателем Кубка Гагарина.