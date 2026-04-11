Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо Мн
1
:
Ак Барс
3
П1
7.25
X
4.80
П2
1.48
Хоккей. НХЛ
20:00
Айлендерс
:
Оттава
П1
2.71
X
4.30
П2
2.26
Хоккей. НХЛ
22:00
Питтсбург
:
Вашингтон
П1
2.30
X
4.30
П2
2.66
Хоккей. НХЛ
12.04
Даллас
:
Рейнджерс
П1
1.88
X
4.40
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
12.04
Детройт
:
Нью-Джерси
П1
2.13
X
4.40
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
12.04
Нэшвилл
:
Миннесота
П1
2.71
X
4.30
П2
2.26
Хоккей. НХЛ
12.04
Чикаго
:
Сент-Луис
П1
2.88
X
4.20
П2
2.18
Хоккей. НХЛ
12.04
Юта
:
Каролина
П1
2.30
X
4.30
П2
2.69
Хоккей. НХЛ
12.04
Виннипег
:
Филадельфия
П1
2.30
X
4.20
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
12.04
Монреаль
:
Коламбус
П1
2.15
X
4.30
П2
2.92
Хоккей. НХЛ
12.04
Сиэтл
:
Калгари
П1
2.18
X
4.30
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
12.04
Торонто
:
Флорида
П1
2.20
X
4.40
П2
2.77
Хоккей. НХЛ
12.04
Колорадо
:
Вегас
П1
2.21
X
4.30
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
12.04
Сан-Хосе
:
Ванкувер
П1
1.74
X
4.70
П2
3.91
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Тампа-Бэй
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Торпедо
1
П1
X
П2

Капитан минского «Динамо» Стась достиг отметки в 1 000 матчей в КХЛ

Это достижение покорилось белорусскому форварду во второй игре четвертьфинальной серии плей-офф с казанским «Ак Барсом».

Источник: Максим Константинов/ТАСС

МИНСК, 11 апреля. /ТАСС/. Нападающий и капитан минского «Динамо» Андрей Стась достиг отметки в 1 000 матчей в Фонбет — Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Это достижение белорусскому форварду покорилось во второй игре четвертьфинальной серии плей-офф с казанским «Ак Барсом».

Хоккей
КХЛ 2025-2026
1/4 финала, 11.04.2026, 16:30
Динамо Мн
2
Ак Барс
3

Стась стал пятым игроком, сыгравшим 1 000 матчей в КХЛ. Рекордсменом по количеству встреч является его партнер по команде Вадим Шипачев, который проводит 1132-й матч. Отметку в 1 000 игр также преодолели завершивший карьеру Евгений Бирюков, нападающий петербургского СКА Сергей Плотников и форвард «Шанхай Дрэгонс» Илья Каблуков.

Стасю 37 лет. Он также выступал за московский ЦСКА, нижнекамский «Нефтехимик», челябинский «Трактор» и омский «Авангард», в составе которого в 2021 году стал обладателем Кубка Гагарина.