Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Айлендерс
0
:
Оттава
1
Все коэффициенты
П1
4.85
X
4.70
П2
1.63
Хоккей. НХЛ
3-й период
Бостон
1
:
Тампа-Бэй
0
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.48
П2
7.93
Хоккей. НХЛ
12.04
Даллас
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.40
П2
3.49
Хоккей. НХЛ
12.04
Детройт
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.87
Хоккей. НХЛ
12.04
Нэшвилл
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.71
X
4.30
П2
2.26
Хоккей. НХЛ
12.04
Чикаго
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.96
X
4.30
П2
2.13
Хоккей. НХЛ
12.04
Юта
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.72
Хоккей. НХЛ
12.04
Виннипег
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.20
П2
2.69
Хоккей. НХЛ
12.04
Монреаль
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.30
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
12.04
Сиэтл
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.30
П2
2.76
Хоккей. НХЛ
12.04
Торонто
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.40
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
12.04
Колорадо
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.30
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
12.04
Сан-Хосе
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.60
П2
3.88
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Вашингтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Лос-Анджелес
:
Эдмонтон
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо Мн
4
:
Ак Барс
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Торпедо
1
П1
X
П2

Квартальнов признался, что дополнительные церемонии в плей-офф КХЛ мешают

Перед началом матча между минским «Динамо» и казанским «Ак Барсом» состоялась торжественная церемония в честь капитана белорусской команды Андрея Стася, для которого эта встреча стала 1000-й в КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

МИНСК, 11 апреля. /ТАСС/. Дополнительные торжественные церемонии перед матчами плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги мешают игрокам. Такое мнение журналистам высказал главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов.

Казанский «Ак Барс» со счетом 5:4 в овертайме обыграл минское «Динамо» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф. Перед началом матча состоялась торжественная церемония в честь капитана минской команды Андрея Стася, для которого эта встреча стала 1000-й в КХЛ.

«Может, нам тоже в Казани церемонию сделать? Понятно, что в плей-офф это мешает, но это не оправдание», — сказал Квартальнов.

«У нас взрослые ребята, нам нужно восстановиться, поменять рисунок игры», — добавил он.

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Ак Барса». Следующие две игры пройдут в Казани 13 и 15 апреля.

Динамо Мн
4:5
1:3, 0:0, 3:1
ОТ
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, 1/4 финала
11.04.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Анвар Гатиятулин
Вратари
Закари Фукале
(00:00-71:16)
Тимур Билялов
(00:00-71:16)
1-й период
01:48
Григорий Денисенко
(Дмитрий Яшкин, Михаил Фисенко)
04:08
Степан Терехов
(Дмитрий Яшкин, Григорий Денисенко)
04:29
Андрей Стась
08:07
Илья Сафонов
09:54
Алекс Лимож
(Сэм Энас, Виталий Пинчук)
15:37
Александр Барабанов
(Никита Лямкин, Митчелл Миллер)
2-й период
20:00
Никита Дыняк
23:36
Николас Мелош
23:36
Алексей Марченко
23:36
Григорий Денисенко
32:26
Никита Лямкин
3-й период
42:43
Вадим Шипачев
45:24
Дмитрий Кателевский
45:43
Сергей Кузнецов
(Алекс Лимож, Тай Смит)
47:22
Виталий Пинчук
52:04
Андрей Стась
52:04
Артем Галимов
57:52
Митчелл Миллер
58:50
Сэм Энас
(Тай Смит, Сергей Кузнецов)
59:14
Артем Галимов
(Александр Барабанов, Илья Сафонов)
Овертайм
71:16
Нэйтан Тодд
(Кирилл Семенов, Степан Терехов)
Статистика
Динамо Мн
Ак Барс
Штрафное время
8
16
Игра в большинстве
6
2
Голы в большинстве
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит