Квартальнов признался, что дополнительные церемонии в плей-офф КХЛ мешают

МИНСК, 11 апреля. /ТАСС/. Дополнительные торжественные церемонии перед матчами плей-офф Фонбет — Континентальной хоккейной лиги мешают игрокам. Такое мнение журналистам высказал главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов.
Казанский «Ак Барс» со счетом 5:4 в овертайме обыграл минское «Динамо» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф. Перед началом матча состоялась торжественная церемония в честь капитана минской команды Андрея Стася, для которого эта встреча стала 1000-й в КХЛ.
«Может, нам тоже в Казани церемонию сделать? Понятно, что в плей-офф это мешает, но это не оправдание», — сказал Квартальнов.
«У нас взрослые ребята, нам нужно восстановиться, поменять рисунок игры», — добавил он.
Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Ак Барса». Следующие две игры пройдут в Казани 13 и 15 апреля.
Дмитрий Квартальнов
Анвар Гатиятулин
Закари Фукале
(00:00-71:16)
Тимур Билялов
(00:00-71:16)
01:48
Григорий Денисенко
(Дмитрий Яшкин, Михаил Фисенко)
04:08
Степан Терехов
(Дмитрий Яшкин, Григорий Денисенко)
04:29
Андрей Стась
08:07
Илья Сафонов
09:54
Алекс Лимож
(Сэм Энас, Виталий Пинчук)
15:37
Александр Барабанов
(Никита Лямкин, Митчелл Миллер)
20:00
Никита Дыняк
23:36
Николас Мелош
23:36
Алексей Марченко
23:36
Григорий Денисенко
32:26
Никита Лямкин
42:43
Вадим Шипачев
45:24
Дмитрий Кателевский
45:43
Сергей Кузнецов
(Алекс Лимож, Тай Смит)
47:22
Виталий Пинчук
52:04
Андрей Стась
52:04
Артем Галимов
57:52
Митчелл Миллер
58:50
Сэм Энас
(Тай Смит, Сергей Кузнецов)
59:14
Артем Галимов
(Александр Барабанов, Илья Сафонов)
71:16
Нэйтан Тодд
(Кирилл Семенов, Степан Терехов)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
