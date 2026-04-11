Пока это лучший матч Кубка Гагарина-2026. Минчане и казанцы написали невероятный сценарий

«Динамо» и «Ак Барс» показали в Минске голевую феерию, проведя самую результативную встречу в этом плей-офф. Хозяева в третьем периоде отыгрались с 1:3 и даже повели в счете за 70 секунд до сирены, но все равно не смогли одержать победу.
Предшествовала игре красивая церемония: форварда минчан Андрея Стася поздравляли с тысячным матчем в КХЛ. Правда, началась юбилейная встреча для него так себе. После вбрасывания в чужой зоне его звено пропустило контратаку, которую уверенно завершил Григорий Денисенко.
Для форварда, вернувшегося из Северной Америки, это результативное действие стало первым в нынешнем плей-офф. В шести предыдущих матчах он ни разу не отличился.
За первым очком пришло и второе. Уже в следующей смене Григорий ассистировал Степану Терехову, который удвоил преимущество казанцев. Правда, очень сильно 21-летнему защитнику помог рикошет от Даррена Дица. Именно от его конька шайба зашла в ворота.
После такого холодного душа подопечные Дмитрия Квартальнова смогли собраться: Алекс Лимож лазерным по точности броском сократил отставание в счете. Но на первый перерыв «Ак Барс» все равно ушел, ведя в две шайбы: Александр Барабанов оказался самым расторопным на пятачке и отправил шайбу в ворота, которые оставил Зак Фукале.
Феерия продолжилась и на старте второго периода, но гол Сэма Анаса отменили из-за офсайда. Здесь на помощь полевым игрокам пришли видеотренеры. В этом сезоне казанцы девять раз брали просмотр и не допустили ни одной ошибки.
Динамовцы продолжили давить на соперника и даже серьезно выиграли во втором игровом отрезке по броскам (17:6). Но поразить ворота Тимура Билялова никак не удавалось.
Одним из самых заметных игроков минчан по ходу всей встречи был Виталий Пинчук, которого активно отправляют в НХЛ после завершения этого сезона. Форвард заработал на себе целых три удаления: последнее реализовал Сергей Кузнецов, вернувший интригу в игру.
Через полторы минуты отличился и сам Виталий. Он оказался один в окружении четверых противников и бросил шайбу в сторону ворот. Та рикошетом от коньков Степана Фальковского, Алексея Пустозерова и Тимура Билялова переползла за ленточку.
Дело шло к овертайму, но за две минуты до сирены Митчелл Миллер подарил «Динамо» большинство. Презентом с удовольствием воспользовался лучший бомбардир регулярки Сэм Энас. Но даже в этом голе важную роль сыграл рикошет: американец изначально простреливал на Пинчука, но шайба отскочила от конька Фальковского и вернулась ему на крюк. Американец увидел, что ближний угол ворот полностью свободен (Билялов перемещался под передачу Энаса на дальнюю штангу) и точным кистевым отправил снаряд прямо по адресу.
На этом игра должна закончиться, ведь до конца оставалось всего 70 секунд. Но тогда она бы не стала самой результативной и зрелищной в этом плей-офф. Александр Барабанов подхватил шайбу, которую минчане не смогли выбросить из зоны, и сделал прострел на пятак. Там ее в ворота подправил Артем Галимов. Ничья.
Прекрасная возможность принести своей команде победу была у Алекса Лиможа, но тот каким-то образом не попал по пустым воротам с пятака.
Зато подопечные Анвара Гатиятулина момент использовали. И сделал это Нэйтан Тодд, которого в дедлайн обменяли из «Спартака». Канадец идеально попал в дальнюю девятку, оформив вторую победу подряд над «Динамо». Удивительно, но во всех сериях второго раунда Кубка Гагарина теперь установился счет 2−0.
Эта же встреча стала самой результативной в нынешнем плей-офф. Ранее по восемь шайб было в первом матче между «Локомотивом» и «Спартаком», а также в последней игре ЦСКА и СКА. Новый рекорд — девять голов.
Максим Клементьев