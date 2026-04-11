Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Айлендерс
0
:
Оттава
1
Все коэффициенты
П1
8.00
X
4.44
П2
1.53
Хоккей. НХЛ
3-й период
Бостон
1
:
Тампа-Бэй
0
Все коэффициенты
П1
3.67
X
3.40
П2
8.50
Хоккей. НХЛ
12.04
Даллас
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.40
П2
3.49
Хоккей. НХЛ
12.04
Детройт
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.30
П2
2.87
Хоккей. НХЛ
12.04
Нэшвилл
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.71
X
4.30
П2
2.26
Хоккей. НХЛ
12.04
Чикаго
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.96
X
4.30
П2
2.12
Хоккей. НХЛ
12.04
Юта
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.72
Хоккей. НХЛ
12.04
Виннипег
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.20
П2
2.69
Хоккей. НХЛ
12.04
Монреаль
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.30
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
12.04
Сиэтл
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.30
П2
2.76
Хоккей. НХЛ
12.04
Торонто
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.23
X
4.40
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
12.04
Колорадо
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.30
П2
2.79
Хоккей. НХЛ
12.04
Сан-Хосе
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.60
П2
3.84
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Вашингтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Лос-Анджелес
:
Эдмонтон
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо Мн
4
:
Ак Барс
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Торпедо
1
П1
X
П2

Пока это лучший матч Кубка Гагарина-2026. Минчане и казанцы написали невероятный сценарий

«Ак Барс» пропустил на 59-й минуте, но сравнял счет и вырвал победу в овертайме — 5:4.

Источник: ХК «Ак Барс»

«Динамо» и «Ак Барс» показали в Минске голевую феерию, проведя самую результативную встречу в этом плей-офф. Хозяева в третьем периоде отыгрались с 1:3 и даже повели в счете за 70 секунд до сирены, но все равно не смогли одержать победу.

Предшествовала игре красивая церемония: форварда минчан Андрея Стася поздравляли с тысячным матчем в КХЛ. Правда, началась юбилейная встреча для него так себе. После вбрасывания в чужой зоне его звено пропустило контратаку, которую уверенно завершил Григорий Денисенко.

Хоккей
КХЛ 2025-2026
1/4 финала, 11.04.2026, 16:30
Динамо Мн
4
Ак Барс
5

Для форварда, вернувшегося из Северной Америки, это результативное действие стало первым в нынешнем плей-офф. В шести предыдущих матчах он ни разу не отличился.

За первым очком пришло и второе. Уже в следующей смене Григорий ассистировал Степану Терехову, который удвоил преимущество казанцев. Правда, очень сильно 21-летнему защитнику помог рикошет от Даррена Дица. Именно от его конька шайба зашла в ворота.

После такого холодного душа подопечные Дмитрия Квартальнова смогли собраться: Алекс Лимож лазерным по точности броском сократил отставание в счете. Но на первый перерыв «Ак Барс» все равно ушел, ведя в две шайбы: Александр Барабанов оказался самым расторопным на пятачке и отправил шайбу в ворота, которые оставил Зак Фукале.

Феерия продолжилась и на старте второго периода, но гол Сэма Анаса отменили из-за офсайда. Здесь на помощь полевым игрокам пришли видеотренеры. В этом сезоне казанцы девять раз брали просмотр и не допустили ни одной ошибки.

Динамовцы продолжили давить на соперника и даже серьезно выиграли во втором игровом отрезке по броскам (17:6). Но поразить ворота Тимура Билялова никак не удавалось.

Одним из самых заметных игроков минчан по ходу всей встречи был Виталий Пинчук, которого активно отправляют в НХЛ после завершения этого сезона. Форвард заработал на себе целых три удаления: последнее реализовал Сергей Кузнецов, вернувший интригу в игру.

Через полторы минуты отличился и сам Виталий. Он оказался один в окружении четверых противников и бросил шайбу в сторону ворот. Та рикошетом от коньков Степана Фальковского, Алексея Пустозерова и Тимура Билялова переползла за ленточку.

Дело шло к овертайму, но за две минуты до сирены Митчелл Миллер подарил «Динамо» большинство. Презентом с удовольствием воспользовался лучший бомбардир регулярки Сэм Энас. Но даже в этом голе важную роль сыграл рикошет: американец изначально простреливал на Пинчука, но шайба отскочила от конька Фальковского и вернулась ему на крюк. Американец увидел, что ближний угол ворот полностью свободен (Билялов перемещался под передачу Энаса на дальнюю штангу) и точным кистевым отправил снаряд прямо по адресу.

На этом игра должна закончиться, ведь до конца оставалось всего 70 секунд. Но тогда она бы не стала самой результативной и зрелищной в этом плей-офф. Александр Барабанов подхватил шайбу, которую минчане не смогли выбросить из зоны, и сделал прострел на пятак. Там ее в ворота подправил Артем Галимов. Ничья.

До этого матча у обеих команд был 100-процентный показатель в овертаймах в этом плей-офф: 2/2 у «Динамо» и 3/3 у «Ак Барса». Чья-то серия должна был прерваться.

Прекрасная возможность принести своей команде победу была у Алекса Лиможа, но тот каким-то образом не попал по пустым воротам с пятака.

Зато подопечные Анвара Гатиятулина момент использовали. И сделал это Нэйтан Тодд, которого в дедлайн обменяли из «Спартака». Канадец идеально попал в дальнюю девятку, оформив вторую победу подряд над «Динамо». Удивительно, но во всех сериях второго раунда Кубка Гагарина теперь установился счет 2−0.

Эта же встреча стала самой результативной в нынешнем плей-офф. Ранее по восемь шайб было в первом матче между «Локомотивом» и «Спартаком», а также в последней игре ЦСКА и СКА. Новый рекорд — девять голов.

Максим Клементьев