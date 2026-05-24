«Где я нужен команде, там и буду играть»

Ярославский «Локомотив» второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина. И сделал это с двумя главными тренерами. Построивший эту команду и выигравший с ней трофей в прошлом году Игорь Никитин сразу после триумфа неожиданно ушел в московский ЦСКА, но сменивший его канадец Боб Хартли сумел удержать планку. Значимую роль в обеих победах сыграл местный воспитанник, уроженец Ярославля нападающий Георгий Иванов.
Из-за травмы в четвертом матче прошедшего финала против казанского «Ак Барса» 27-летний хоккеист пропустил две последние встречи («Локомотив» взял трофей после победы в шестой игре, выиграв серию со счетом 4:2) и на награждение золотыми медалями вышел на лед на костылях. В интервью «Известиям» Иванов рассказал, сколько ему придется восстанавливаться, объяснил, что изменил Хартли за прошедший год, а также признал, что для ярославцев было вызовом удержать трофей после ухода Никитина.
— Когда восстановитесь после травмы?
— Через месяц смогу тренироваться. Так что к началу подготовки к следующему сезону буду уже в строю.
— Как смотрелись два последних матча со стороны? Верили, что ваша потеря не скажется?
— Конечно, верил. Даже ни капли сомнения не было в наших пацанах.
— В чем разница между нынешним и прошлогодним чемпионствами кроме того, что поменялся главный тренер?
— Полностью остался костяк команды, весь коллектив. Никто из игроков почти не поменялся. Мы понимали, что должны держаться друг друга, и тогда нам всё будет по плечу.
— Что Боб Хартли привнес нового по сравнению с Игорем Никитиным?
— Думаю, что в этом сезоне появилась более открытая игра в нашем исполнении. Понимали, что должны использовать свои самые сильные стороны, которые натренировали.
— Команде после внезапного ухода Никитина в ЦСКА было принципиально доказать, что она теперь может и без него побеждать?
— Конечно, это был вызов для нас. Я думаю, всё случилось так, как должно было случиться. То, сколько нам он дал, сколько вместе со своим тренерским штабом в нас вложил, — это бесценный опыт, которым мы должны дорожить и использовать его, становясь только сильнее и лучше.
— Каковы шансы в следующем сезоне снова выиграть Кубок Гагарина? Три раза подряд его еще никто не завоевывал?
— Пока мы об этом не думаем. Сейчас главное — это хорошо отпраздновать победу со своими родными и близкими. Потом уже будем думать о будущем.
— Ваши функции в команде в последние пять лет были очень разными. В 2021 году вы играли при Андрее Скабелке в четвертом сдерживающем звене с Артемом Ильенко и Михаилом Беляевым, в прошлом сезоне при Игоре Никитине выиграли Кубок Гагарина в первом звене с Александром Радуловым и Егором Суриным, в ходе этого плей-офф Боб Хартли вас с Суриным передвигал к Максиму Березкину. В каком сочетании вам больше нравится играть?
— Где я нужен команде, там и буду играть. (Улыбается.).
— У вас действующий контракт с «Локомотивом», но по его истечении возможна попытка поехать в НХЛ?
— Об этом не думаю. У меня еще два года контракта с «Локомотивом». И думаю только о своей команде.
— Даниил Исаев стал MVP плей-офф, получил приз самому ценному игроку. Некоторые считали, что он крут в первую очередь в жесткой оборонительной системе Никитина. Удивились тому, как он этой весной проявил себя в более открытом хоккее при Хартли?
— Мы никогда в Даньке не сомневались. Знали все его способности. И вот он их проявил. (Улыбается).
— Наверное, самое яркое событие этого плей-офф — спасение «Локомотива» в полуфинальной серии с «Авангардом». Какие были эмоции на последней минуте шестого матча, когда проигрывали 0:2 за 33 секунды до конца основного времени, но забросили две шайбы и перевели игру в овертайм?
— Осознание, что мы вернулись и должны забирать эту серию. Что всё от нас зависит.
Алексей Фомин