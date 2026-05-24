Хоккей. НХЛ
3-й период
Каролина
2
:
Монреаль
1
П1
1.40
X
3.97
П2
13.25
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Великобритания
:
Латвия
П1
8.50
X
6.30
П2
1.30
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Австрия
2
:
Германия
6
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Норвегия
3
:
Швеция
2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
9
:
Венгрия
0
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Словакия
2
:
Чехия
3
«Где я нужен команде, там и буду играть»

Хоккеист «Локомотива» Георгий Иванов — о второй подряд победе в Кубке Гагарина, своей травме и смене главного тренера.

Источник: Спорт-Экспресс

Ярославский «Локомотив» второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина. И сделал это с двумя главными тренерами. Построивший эту команду и выигравший с ней трофей в прошлом году Игорь Никитин сразу после триумфа неожиданно ушел в московский ЦСКА, но сменивший его канадец Боб Хартли сумел удержать планку. Значимую роль в обеих победах сыграл местный воспитанник, уроженец Ярославля нападающий Георгий Иванов.

Из-за травмы в четвертом матче прошедшего финала против казанского «Ак Барса» 27-летний хоккеист пропустил две последние встречи («Локомотив» взял трофей после победы в шестой игре, выиграв серию со счетом 4:2) и на награждение золотыми медалями вышел на лед на костылях. В интервью «Известиям» Иванов рассказал, сколько ему придется восстанавливаться, объяснил, что изменил Хартли за прошедший год, а также признал, что для ярославцев было вызовом удержать трофей после ухода Никитина.

— Когда восстановитесь после травмы?

— Через месяц смогу тренироваться. Так что к началу подготовки к следующему сезону буду уже в строю.

— Как смотрелись два последних матча со стороны? Верили, что ваша потеря не скажется?

— Конечно, верил. Даже ни капли сомнения не было в наших пацанах.

— В чем разница между нынешним и прошлогодним чемпионствами кроме того, что поменялся главный тренер?

— Полностью остался костяк команды, весь коллектив. Никто из игроков почти не поменялся. Мы понимали, что должны держаться друг друга, и тогда нам всё будет по плечу.

— Что Боб Хартли привнес нового по сравнению с Игорем Никитиным?

— Думаю, что в этом сезоне появилась более открытая игра в нашем исполнении. Понимали, что должны использовать свои самые сильные стороны, которые натренировали.

— Команде после внезапного ухода Никитина в ЦСКА было принципиально доказать, что она теперь может и без него побеждать?

— Конечно, это был вызов для нас. Я думаю, всё случилось так, как должно было случиться. То, сколько нам он дал, сколько вместе со своим тренерским штабом в нас вложил, — это бесценный опыт, которым мы должны дорожить и использовать его, становясь только сильнее и лучше.

— Каковы шансы в следующем сезоне снова выиграть Кубок Гагарина? Три раза подряд его еще никто не завоевывал?

— Пока мы об этом не думаем. Сейчас главное — это хорошо отпраздновать победу со своими родными и близкими. Потом уже будем думать о будущем.

— Ваши функции в команде в последние пять лет были очень разными. В 2021 году вы играли при Андрее Скабелке в четвертом сдерживающем звене с Артемом Ильенко и Михаилом Беляевым, в прошлом сезоне при Игоре Никитине выиграли Кубок Гагарина в первом звене с Александром Радуловым и Егором Суриным, в ходе этого плей-офф Боб Хартли вас с Суриным передвигал к Максиму Березкину. В каком сочетании вам больше нравится играть?

— Где я нужен команде, там и буду играть. (Улыбается.).

— У вас действующий контракт с «Локомотивом», но по его истечении возможна попытка поехать в НХЛ?

— Об этом не думаю. У меня еще два года контракта с «Локомотивом». И думаю только о своей команде.

— Даниил Исаев стал MVP плей-офф, получил приз самому ценному игроку. Некоторые считали, что он крут в первую очередь в жесткой оборонительной системе Никитина. Удивились тому, как он этой весной проявил себя в более открытом хоккее при Хартли?

— Мы никогда в Даньке не сомневались. Знали все его способности. И вот он их проявил. (Улыбается).

— Наверное, самое яркое событие этого плей-офф — спасение «Локомотива» в полуфинальной серии с «Авангардом». Какие были эмоции на последней минуте шестого матча, когда проигрывали 0:2 за 33 секунды до конца основного времени, но забросили две шайбы и перевели игру в овертайм?

— Осознание, что мы вернулись и должны забирать эту серию. Что всё от нас зависит.

Алексей Фомин