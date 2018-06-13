Хотите раскручивать хоккей? Зовите Овечкина и «Вашингтон» в Россию!
И не надо прикрываться календарём КХЛ.
И не надо прикрываться календарём КХЛ.
Популярность Александра Овечкина и клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» достигла своего пика. «Столичные»
Такое в российской истории уже было. В 2008 году магнитогорский «Металлург» уступил «Рейнджерс» — 3:4. Правда, та игра состоялась в Швейцарии. А вот СКА в 2010 году принимал «Каролину» в родном
«Пытаемся найти окна, как сделать. Проблематично
Похоже, что снова пришло время серьёзно обсудить эту тему. Все прошлые матчи с клубами НХЛ проводились в начале октября — именно в этом месяце в североамериканской лиге стартует регулярный сезон. Тщательно продумав вопрос, можно и даже нужно пойти на определённые уступки с российской стороны, если комиссар Национальной лиги Гэри Беттмэн попросит о таковых. А уж найти окно в календаре КХЛ ради события подобного масштаба просто необходимо. Находят ведь место для Недели звёзд, для Евротуров, которые гораздо серьёзнее бьют по расписанию игр регулярного чемпионата. Поэтому прикрываться календарём не надо.
С кем бы было логичнее всего сыграть «Вашингтону»? Конечно, с действующим обладателем Кубка Гагарина — казанским «Ак Барсом». Игру Александра Овечкина не видели в России очень давно (только по телевизору), а уж матч лучшего клуба НХЛ с топовой командой КХЛ произвёл бы настоящий медийный фурор. Тем более что помимо Овечкина в составе «Кэпиталз» есть ещё два российских игрока — Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Здесь вам и маркетинговая составляющая, и спортивный интерес, и небывалый ажиотаж. Главное, повторимся, сесть за стол переговоров.
Почти фантастический сценарий, но упомянем и о нём. Если бы в октябре сборная России провела выставочную встречу с «Кэпиталз», то люди бы прилетали на этот матч из каждого уголка нашей необъятной родины. Есть ощущения, что при таком раскладе игра носила бы более товарищеский характер, нежели матч между двумя клубами, но интерес к зрелищу и ажиотаж вокруг него — главное, на чём стоит делать акцент. А с этим проблем никаких.
В этом случае договариваться с НХЛ нужно не только Континентальной лиге, но и Федерации хоккея России. Повторимся, шансы минимальны, но попробовать в любом случае можно. Дополнительную интригу придаёт тот факт, что тренерский штаб россиян проверил бы возможности российских игроков из КХЛ на фоне клуба, выигравшего в Кубке Стэнли. Вот и увидели бы, кто и на что способен.
Ещё один вариант, который сложно проработать, но который возможен — четыре выставочных матча «Вашингтона» на российских площадках. Первый — в столице Татарстана, с действующим чемпионом России «Ак Барсом». Второй — в Северной столице со СКА. Третий и четвёртый — в Москве, с родным для Овечкиным московским «Динамо» и с ЦСКА, который в последние годы выглядит мощно и здорово укомплектован.
То есть организовать небольшое столичное турне для столичной же команды. Как вам идея? Наверное, после таких слов Гэри Беттмэн сразу схватится за сердце, а Дмитрий Чернышенко сделает заявление, что проводить игры в ущерб календарю мы не будем, но ведь и чудеса порой случаются. Многое в этой ситуации будет зависеть от самого Александра Овечкина, к словам которого прислушивается высшее руководство разных сторон.
«Эдмонтон» и «Нью-Джерси» 6 октября 2018 года откроют новый регулярный сезон НХЛ в Стокгольме, а 1 и 2 ноября в Хельсинки на домашней арене «Йокерита» встретятся «Флорида» и «Виннипег». Итак, до одной арены Континентальной лиги команды
Кстати, были объявлены и даты выставочных матчей. Такая практика популяризации хоккея в обязательном порядке входит в планы НХЛ. Мы помним об играх «Бостон» — «Калгари» и «Лос-Анджелес» — «Ванкувер» в Китае, но и Европу не обойдут стороной. 1 октября 2018 года «Нью-Джерси» сыграет в Берне с одноимённой швейцарской командой, а 3 октября «Эдмонтон» встретится с «Кёльнер Хайе» в Кёльне.
Конечно, российским болельщикам завидно читать подобные новости. Но опять же, учитывая пробивной характер Александра Овечкина, его авторитет и популярность в НХЛ, сам россиянин наверняка может помочь в переговорах между сторонами. Уж владелец «Кэпиталз» Тед Леонсис однозначно прислушался бы к мнению Овечкина и занял его сторону, а там и до Гэри Беттмэна недалеко.
Нет сомнений, что сам Александр с удовольствием бы сыграл перед родной публикой. Конечно, более предпочтительным является выставочный матч, но и игра регулярного чемпионата НХЛ точно не стала бы лишней. Даже учитывая свёрстанные и утверждённые планы Национальной хоккейной лиги, при большом желании стороны могли бы прийти к компромиссу.