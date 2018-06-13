Хотите раскручивать хоккей? Зовите Овечкина и «Вашингтон» в Россию!

Источник: AP 2018

Популярность Александра Овечкина и клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» достигла своего пика. «Столичные» наконец-то выиграли Кубок Стэнли, а их звёздный капитан не расстаётся с трофеем уже неделю, в буквальном смысле слова танцуя с ним и ночуя. Ожидается, что в конце июня Овечкин привезёт кубок в Москву. Может, в дальнейшем стоит приехать не только ему, а всей команде?

Выставочный матч с российским клубом

Такое в российской истории уже было. В 2008 году магнитогорский «Металлург» уступил «Рейнджерс» — 3:4. Правда, та игра состоялась в Швейцарии. А вот СКА в 2010 году принимал «Каролину» в родном Санкт-Петербурге и обыграл соперника со счётом 5:3. Жаль, что сейчас о подобном празднике хоккея приходится только мечтать. Руководство лиги постоянно говорит нам о том, что необходимо максимально раскручивать и популяризировать любимый миллионами людей вид спорта, прикладывать все усилия для его развития. Так вот подобный прогрессивный шаг надо сделать и самой лиге, проведя переговоры со своими коллегами из Северной Америки.

«Пытаемся найти окна, как сделать. Проблематично из-за календарей, мы не допустим того, чтобы это было в ущерб календарю КХЛ. Пока свободные окна не получается найти», — заявлял президент КХЛ Дмитрий Чернышенко ещё в 2016 году.

Похоже, что снова пришло время серьёзно обсудить эту тему. Все прошлые матчи с клубами НХЛ проводились в начале октября — именно в этом месяце в североамериканской лиге стартует регулярный сезон. Тщательно продумав вопрос, можно и даже нужно пойти на определённые уступки с российской стороны, если комиссар Национальной лиги Гэри Беттмэн попросит о таковых. А уж найти окно в календаре КХЛ ради события подобного масштаба просто необходимо. Находят ведь место для Недели звёзд, для Евротуров, которые гораздо серьёзнее бьют по расписанию игр регулярного чемпионата. Поэтому прикрываться календарём не надо.

С кем бы было логичнее всего сыграть «Вашингтону»? Конечно, с действующим обладателем Кубка Гагарина — казанским «Ак Барсом». Игру Александра Овечкина не видели в России очень давно (только по телевизору), а уж матч лучшего клуба НХЛ с топовой командой КХЛ произвёл бы настоящий медийный фурор. Тем более что помимо Овечкина в составе «Кэпиталз» есть ещё два российских игрока — Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Здесь вам и маркетинговая составляющая, и спортивный интерес, и небывалый ажиотаж. Главное, повторимся, сесть за стол переговоров.

Выставочный матч со сборной России

Почти фантастический сценарий, но упомянем и о нём. Если бы в октябре сборная России провела выставочную встречу с «Кэпиталз», то люди бы прилетали на этот матч из каждого уголка нашей необъятной родины. Есть ощущения, что при таком раскладе игра носила бы более товарищеский характер, нежели матч между двумя клубами, но интерес к зрелищу и ажиотаж вокруг него — главное, на чём стоит делать акцент. А с этим проблем никаких.

В этом случае договариваться с НХЛ нужно не только Континентальной лиге, но и Федерации хоккея России. Повторимся, шансы минимальны, но попробовать в любом случае можно. Дополнительную интригу придаёт тот факт, что тренерский штаб россиян проверил бы возможности российских игроков из КХЛ на фоне клуба, выигравшего в Кубке Стэнли. Вот и увидели бы, кто и на что способен.

Битва четырёх столиц

Ещё один вариант, который сложно проработать, но который возможен — четыре выставочных матча «Вашингтона» на российских площадках. Первый — в столице Татарстана, с действующим чемпионом России «Ак Барсом». Второй — в Северной столице со СКА. Третий и четвёртый — в Москве, с родным для Овечкиным московским «Динамо» и с ЦСКА, который в последние годы выглядит мощно и здорово укомплектован.

То есть организовать небольшое столичное турне для столичной же команды. Как вам идея? Наверное, после таких слов Гэри Беттмэн сразу схватится за сердце, а Дмитрий Чернышенко сделает заявление, что проводить игры в ущерб календарю мы не будем, но ведь и чудеса порой случаются. Многое в этой ситуации будет зависеть от самого Александра Овечкина, к словам которого прислушивается высшее руководство разных сторон.

Хотите раскручивать хоккей в стране? Так делайте это! Лучшего шанса в ближайшее время может не быть. Один матч «Вашингтона» в России сделает для популяризации хоккея в России намного больше, чем все этапы Евротура вместе взятые.

На каких примерах нам нужно учиться?

«Эдмонтон» и «Нью-Джерси» 6 октября 2018 года откроют новый регулярный сезон НХЛ в Стокгольме, а 1 и 2 ноября в Хельсинки на домашней арене «Йокерита» встретятся «Флорида» и «Виннипег». Итак, до одной арены Континентальной лиги команды из-за океана добрались, но сама КХЛ и её президент не имеют к этому никакого отношения.

Кстати, были объявлены и даты выставочных матчей. Такая практика популяризации хоккея в обязательном порядке входит в планы НХЛ. Мы помним об играх «Бостон» — «Калгари» и «Лос-Анджелес» — «Ванкувер» в Китае, но и Европу не обойдут стороной. 1 октября 2018 года «Нью-Джерси» сыграет в Берне с одноимённой швейцарской командой, а 3 октября «Эдмонтон» встретится с «Кёльнер Хайе» в Кёльне.

Конечно, российским болельщикам завидно читать подобные новости. Но опять же, учитывая пробивной характер Александра Овечкина, его авторитет и популярность в НХЛ, сам россиянин наверняка может помочь в переговорах между сторонами. Уж владелец «Кэпиталз» Тед Леонсис однозначно прислушался бы к мнению Овечкина и занял его сторону, а там и до Гэри Беттмэна недалеко.