Шлем Андрея Василевского — лучший в НХЛ по итогам голосования болельщиков

Одну из них — на лучший вратарский шлем — выиграл российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский.

Свои голоса за него отдали более 27 тыс. участников голосования. Главная особенность шлема Василевского — высокий уровень восприимчивости к внешней среде, который позволяет менять цветовой оттенок в зависимости от температуры воздуха.