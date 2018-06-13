Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Текущие события
Хоккей. НХЛ
24.05
Тампа-Бэй Лайтнинг0
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
29.05
Вегас Голден Найтс6
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
31.05
Вегас Голден Найтс2
Вашингтон Кэпиталз3
Хоккей. НХЛ
3.06
Вашингтон Кэпиталз3
Вегас Голден Найтс1
Хоккей. НХЛ
5.06
Вашингтон Кэпиталз6
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
8.06
Вегас Голден Найтс3
Вашингтон Кэпиталз4
Все события
Фоторепортажи
30Россия разгромила Саудовскую Аравию на старте чемпионата мира
32Составы всех сборных на ЧМ-2018
13 июня, источник: Чемпионат.com

Шлем Андрея Василевского — лучший в НХЛ по итогам голосования болельщиков

Национальная хоккейная лига подвела итоги голосования болельщиков «Fan Choice Awards» в разных номинациях.

Одну из них — на лучший вратарский шлем — выиграл российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский.

Свои голоса за него отдали более 27 тыс. участников голосования. Главная особенность шлема Василевского — высокий уровень восприимчивости к внешней среде, который позволяет менять цветовой оттенок в зависимости от температуры воздуха.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что Василевский включён в число претендентов на приз лучшему вратарю НХЛ. Конкуренты россиянина за этот приз — Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс» и Пекка Ринне из «Нэшвилл Предаторз».

Тампа-Бэй Лайтнинг
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Черчесов: если кто-то наденет корону, постараемся её сбить
Какими футболисты сборной России были в детстве
Горе Салаха и отскок Уругвая. Первое разочарование ЧМ-2018
СМИ: Роналду выплатит €18,8 млн, чтобы избежать тюрьмы
Почему на матче ЧМ в Екатеринбурге были полупустые трибуны
Головин объяснил, почему ушел из эфира Первого канала
Иран вырвал победу у Марокко на чемпионате мира
Тренер Египта: Салах может выйти на поле в матче против россиян
Дзагоев занимается по индивидуальной программе на тренировке
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь