«Анахайм Дакс» отказался от Ковальчука из-за его гражданства
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Анахайм Дакс» отказался от бывшего нападающего
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Анахайм Дакс» отказался от бывшего нападающего
«В эти выходные Ковальчук был в
Последним полевым игроком с российским паспортом в составе «уток» был нападающий московского «Динамо» Евгений Артюхин. Также в составе «Анахайма» были вратари Антон Худобин и Илья Брызгалов, которые на двоих сыграли 11 матчей за клуб.