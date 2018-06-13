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13 июня, источник: Газета.Ру

«Анахайм Дакс» отказался от Ковальчука из-за его гражданства

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Анахайм Дакс» отказался от бывшего нападающего санкт-петербургского СКА Ильи Ковальчука из-за его гражданства, сообщает «Советский спорт».

Источник: AP 2018

«В эти выходные Ковальчук был в Лос-Анджелесе и Сан-Хосе. Я знаю, что “Анахайм” не собирается бороться за него по двум причинам: это потолок зарплат и клубная философия по отношению к игрокам из России. “Дакс” не является той командой, которая выходит на российский рынок игроков», — передает слова журналиста Эллиотта Фридмана Sportsnet 960.

Последним полевым игроком с российским паспортом в составе «уток» был нападающий московского «Динамо» Евгений Артюхин. Также в составе «Анахайма» были вратари Антон Худобин и Илья Брызгалов, которые на двоих сыграли 11 матчей за клуб.

Анахайм Дакс
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