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14 июня, источник: Чемпионат.com

Днище. Как угрозы, скандалы и скупость разрушили «Оттаву»

Можно вкладывать в команду. Можно стараться извлекать прибыль. А можно делать всё, чтобы команды не стало.

Источник: Reuters

Трудно себе представить, что успешная, известная и популярная хоккейная организация может так стремительно упасть. «Оттава», прошедшая путь от безнадёжного аутсайдера, каким была в начале 1990-х, до одного из претендентов на Кубок Стэнли, за последние 13−14 месяцев растратила всё, что было создано за годы неплохих результатов. Ещё в мае 2017 года «сенаторы» были в шаге от того, чтобы попасть во второй в своей истории финал Кубка Стэнли, но овертайм седьмого матча серии сложился в пользу будущего чемпиона «Питтсбурга». Казалось, это очень неплохой фундамент для дальнейшего роста, и нужно лишь немного точной подстройки да удачи, чтобы сделать решающий шаг наверх, но вместо этого «Оттава» погрязла в скандалах, склоках и взаимных обвинениях.

Этот старый Мельник

Удивительно, но главным героем нынешнего раздрая в «Оттаве» стал тот, кому по умолчанию положено радеть за успех и процветание клуба — его владелец Юджин Мельник. Бизнесмен известен своей скупостью, но до поры до времени эта черта его характера не мешала «Сенаторз» удачно играть и осуществлять все хоккейные операции. Более того, именно Мельник спас «Оттаву» от банкротства в начале 2000-х, именно под его руководством в клубе играла знаменитая «пицца-лайн» (Альфредссон — Спецца — Хитли).

Всё изменилось на старте сезона-2017/18, когда Мельник неожиданно стал обвинять болельщиков в том, что они не ходят на стадион. Перед самым началом регулярного чемпионата владелец зачем-то объявил, что почти 2 тысячи мест на домашнем стадионе будут закрыты брезентом, так как сезонные абонементы на них не были проданы. А накануне матча на открытом воздухе против «Монреаля» в рамках столетнего юбилея НХЛ Мельник выдал фразу, которая огорошила даже комиссара НХЛ Гэри Беттмэна.

Результаты «Оттавы» за 12 сезонов

2006/07: выход в финал Кубка Стэнли, поражение от «Анахайма» в 5 матчах.
2007/08: поражение в первом раунде (0−4, «Питтсбург»).
2008/09: не попали в плей-офф.
2009/10: поражение в первом раунде (2−4, «Питтсбург»).
2010/11: не попали в плей-офф.
2011/12: поражение в первом раунде (3−4, «Рейнджерс»).
2012/13: поражение во втором раунде (1−4, «Питтсбург»).
2013/14: не попали в плей-офф.
2014/15: поражение в первом раунде (2−4, «Монреаль»).
2015/16: не попали в плей-офф.
2016/17: поражение в третьем раунде (3−4, «Питтсбург»).
2017/18: не попали в плей-офф.

«Я не собираюсь тратить свою жизнь на то, чтобы поддерживать на плаву хоккейную команду. Этого не случится. Большой вопрос в том, готов ли я потратить все свои деньги, которые я заработал за многие годы в другой отрасли на хоккей. Как долго можно вкладываться в команду? Владелец “Макдональдса” давно бы уже перевёз свою гамбургерную в более прибыльное место», — заявил Мельник, прозрачно намекнув на переезд команды в другой город. Беттмэн, не привыкший, что такие разговоры появляются публично без его ведома, сделал Мельнику чувствительное внушение, и нарушивший правила корпорации бизнесмен был вынужден дать заднюю.

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Постоянные попытки Мельника самому «рулить» кадровыми решениями, касающимися хоккеистов, привели к тому, что генеральный менеджер клуба Пьер Дорион превратился в настоящее посмешище, над заявлениями которого хохотали даже супруги игроков. В итоге, сезон-2017/18 «Оттава» завершила, набрав лишь 40% очков, повторив клубный антирекорд, установленный 22 года назад. В середине «регулярки» капитан, лидер и лучший игрок команды Эрик Карлссон стал главным кандидатом на обмен, и, по слухам, все отношения между шведом и организацией были безнадёжно испорчены. Уже существовала максимальная договорённость об обмене Карлссона в «Вегас», но в последний момент всё сорвалось — компенсация показалась Мельнику слишком маленькой.

Угрозы и потерянный ребёнок

Помимо сугубо хоккейных неудач «Оттаву» сопровождают и постоянные скандалы, никак не связанные с игрой. В ноябре Эрик Карлссон и его супруга Мелинда объявили о том, что ждут ребёнка, которого должна были назвать Акселем Майклом, но в марте стало известно, что случилась трагедия — сын защитника умер, так и не родившись. Весь хоккейный мир, болельщики и игроки встали на сторону Карлссона, поддерживали и помогали ему, а сам швед проявил себя в высшей степени профессионалом, не став брать много отгулов — лучшим лекарством от грустных мыслей для него стал хоккей.

Как обстоят дела в «Оттаве»

— После одного из матчей сезона-2017/18 Юджин Мельник обвинил Эрика Карлссона в растрате клубных $ 350 — столько стоила его поездка на такси.

— Легенда клуба Даниэль Альфредссон хотел завершить карьеру в «Оттаве», но был вынужден уйти в «Детройт». Мельник не захотел платить лишний $ 1 млн.

— «В команде всё очень плохо. Почти все хорошие хоккеисты, которые были в «Оттаве», из неё ушли. Слишком много закулисных интриг и я был счастлив, когда покинул «Сенаторз», — сказал бывший игрок «Оттавы» на правах анонимности.

— За 4 последних сезона посещаемость упала почти на 20% (27 место в лиге, заполняемость менее 85% — худший показатель клуба за 20 лет).

— После обмена Кайла Турриса в «Нэшвилл» (ноябрь 2017), команда проиграла 15 матчей из 20. Причина обмена — необходимость подписывать с Туррисом новый контракт на $6 млн в год.

— Помощника генменеджера Рэнди Ли обвиняют в домогательствах к 19-летнему таксисту.

Однако уже после окончания сезона вспыхнула новая серия этой драмы. Жена Карлссона обратилась в суд с просьбой защитить её от домогательств со стороны подруги нападающего «Оттавы» Майкла Хоффмана. Девушка, которую зовут Моника Кэрик, якобы организовала целую кампанию по преследованию четы Карлссонов и неоднократно делала угрозы.

«Кэрик много раз желала моему нерождённому ребёнку смерти. Кроме этого, она говорила, что хочет моей смерти, и заявляла, что кто-то должен переломать ноги моему мужу, чтобы он завершил карьеру. Она опубликовала более тысячи негативных комментариев в адрес Эрика», — говорится в заявлении Мелинды. Хоффман сначала молчал, а потом выдал заявление в том, что даёт 150-процентную гарантию непричастности себя и своей подруги к этому делу.

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Полиция Оттавы начала расследование по этому делу и никаких подробностей относительно его хода пока опубликовано не было. «Мы не подтверждаем и не опровергаем слова, сказанные упомянутыми вами лицами», — сказал представитель правоохранительных органов. Сам клуб отделался донельзя формальным пустым сообщением: «Мы изучаем этот вопрос в сотрудничестве с НХЛ и предпринимаем любые шаги по обеспечению безопасности и конфиденциальности наших игроков и их семей».

Вся эта история никак не красит ни игроков, ни клуб, где стали возможны подобные события. У Карлссона остался один год по действующему контракту, и вполне логичным будет желание шведской суперзвезды поскорее убраться из «Оттавы», где царит хаос и самодурство. Хоффман, имеющий два года контракта, также вряд ли будет против обмена.

«Увы, но сейчас “Оттава” — это просто смех. Нет ничего смешнее и печальнее, чем “сенаторы” сейчас», — сказал телеэксперт, а в прошлом известный центрфорвард Рэй Ферраро. «Да, “Сенаторз” сейчас — это настоящий цирк. Гэри Беттмэну впору всерьёз задуматься о том, могут ли эти циркачи спасти клуб», — добавил обозреватель National Post Кен Уоррен.

Максим Замятин

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