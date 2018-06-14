Бекстрём: Играть со переломанным пальцем в финале тяжело, но я привык

Напомним, с повреждением финал провёл и партнёр Бекстрёма по команде — форвард Ти Джей Оши.



«Да, мой палец был сломан в двух местах, и играть поначалу было довольно тяжело. Переломы были прямо у основания, но позже я свыкся с неприятными ощущениями. Обезболивающие? Да, я их использовал, без этого было совсем сложно», — приводит слова Бекстрёма Aftonbladet.