Александр Овечкин: Показать Кубок Стэнли Месси? Увидимся с ним позже, в Барселоне
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о том, куда привезет Кубок Стэнли.
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о том, куда привезет Кубок Стэнли.
По слова форварда, он хочет, чтобы трофей увидели в его семье и академии московского «Динамо».
— Я хочу привезти Кубок Стэнли домой, показать его моей семье, моей бабушке, — приводит Ruptly слова Овечкина. — Она наверняка захочет его потрогать и поцеловать. Конечно, хочу привезти трофей в школу «Динамо», показать его ученикам и их родителям.
Показать кубок Месси? Я увижу его позже, когда приеду в Барселону на матчи. Посмотрим, как пойдет дело.