«Филадельфия» не заинтересована в услугах Ильи Ковальчука
Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Рон Хекстолл сообщил, что его команда не заинтересована в услугах российского нападающего Ильи Ковальчука.
Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Рон Хекстолл сообщил, что его команда не заинтересована в услугах российского нападающего Ильи Ковальчука.
«Хекстолл сообщил, что не общался с агентами Ильи Ковальчука и не планирует в будущем», — написал в своём «твиттере» североамериканский журналист Адам Кимельман.
После вылета СКА из