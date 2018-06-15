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11:40 (мск), источник: Советский спорт

Российские хоккеисты не вошли в топ-10 центрфорвардов драфта-2018

НХЛ опубликовал рейтинг лучших центральных форвардов драфта 2018 года.

Драфт состоится в Далласе 22—23 июня.

Российские хоккеисты не вошли в топ-10 рейтинга.

1. Йеспери Котканиеми (Финляндия).

2. Джо Велено (Канада).

3. Барретт Хэйтон (Канада).

4. Исак Лундстрём (Швеция).

5. Акил Томас (Канада).

6. Райан Маклеод (Канада).

7. Якоб Олофссон (Швеция).

8. Расмус Купари (Финляндия).

9. Тай Делландреа (Канада).

10. Бенуа-Оливье Гру (Канада).

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