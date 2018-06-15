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19:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Армстронг: «Сент-Луис» заинтересован в Ковальчуке, он может стать вторым Ягром

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг подтвердил, что клуб заинтересован в подписании российского нападающего Ильи Ковальчука.

Источник: РИА "Новости"

«Всегда стараюсь улучшить нашу команду.

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Мы, как и все участники рынка, понимаем риск того, что Ковальчуку уже 35 лет. Но он может быть вторым Яромиром Ягром и играть на высочайшем уровне хоть до 41 года. Конечно, в случае Ильи есть интрига. Пока встречи с ним не запланированы, но мы, конечно же, поговорили с его агентом и попросили Ковальчука изучить нашу ситуацию и посмотреть, есть ли у него обратный интерес", — приводит слова Армстронга издание St.Louis Post-Dispatch.

Напомним, после вылета СКА из плей-офф в минувшем сезоне Ковальчук сообщил о намерении вновь попробовать силы в Северной Америке и собирается провести там ближайшие два-три года. В середине апреля Илья стал неограниченно свободным агентом в НХЛ, перестав входить в список добровольно завершивших карьеру. Игрок уже встретился с представителями «Сан-Хосе Шаркс» и «Лос-Анджелес Кингз». Также на форварда претендуют ещё восемь клубов НХЛ.

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