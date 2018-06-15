Армстронг: «Сент-Луис» заинтересован в Ковальчуке, он может стать вторым Ягром

Мы, как и все участники рынка, понимаем риск того, что Ковальчуку уже 35 лет. Но он может быть вторым Яромиром Ягром и играть на высочайшем уровне хоть до 41 года. Конечно, в случае Ильи есть интрига. Пока встречи с ним не запланированы, но мы, конечно же, поговорили с его агентом и попросили Ковальчука изучить нашу ситуацию и посмотреть, есть ли у него обратный интерес", — приводит слова Армстронга издание St.Louis Post-Dispatch.