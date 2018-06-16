Клуб НХЛ «Сент-Луис» провел переговоры с агентом Ковальчука

Источник: AP 2018

Ранее стало известно, что Ковальчук ведет переговоры с рядом клубов НХЛ, среди которых «Лос-Анджелес» и «Сан-Хосе».

«Перед нами всегда стоит цель улучшить команду, — сказал Армстронг. — Ковальчуку 35 лет, а с игроками такого возраста риск есть всегда, он может быть Яромиром Ягром и пойти на спад только в 41, а может вернуться в лигу и ничего не показать. Уверенным быть нельзя, и все же его персона интригует, на международной арене он выглядел доминирующе, а когда уехал из НХЛ, был очень хорош. Его визит к нам пока даже не запланирован, но мы поговорили с его агентом и попросили рассмотреть наш вариант».

Ковальчуку 15 апреля исполнилось 35 лет. По правилам НХЛ, с 1 июля он будет исключен из списка добровольно завершивших карьеру, став неограниченно свободным агентом, и сможет подписать контракт с любым клубом лиги. До исполнения 35 лет он мог заключить соглашение только с «Нью-Джерси», которому принадлежали права на игрока, а для подписания контракта с любой другой командой лиги ему нужно было одобрение всех остальных клубов НХЛ.