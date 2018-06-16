Бержевен подписал свой приговор? Монреаль негодует после обмена Гальченюка
Фанаты «канадцев» находятся на грани истерики.
Фанаты «канадцев» находятся на грани истерики.
Первый крупный обмен энхаэловского межсезонья состоялся: «Монреаль» отправил в «Аризону» нападающего Алекса Гальченюка, получив взамен Макса Доми. Генеральный менеджер «Канадиенс» Марк Бержевен остался верен себе: спустя год после блокбастера Друен — Сергачёв босс «хабов» вновь поразил общественность очень смелым решением. Сделка, объявленная вечером пятницы по времени Восточного побережья, была старомодным вариантом обмена один на один, что вызвало значительные вопросы к Бержевену. У Доми нет контракта на предстоящий сезон, и спустя две недели он станет ограниченно свободным агентом — его нынешнее соглашение новичка уже почти истекло, а это значит, что «Монреалю» придётся проводить переговоры с игроком и тратиться на новый контракт. Подписание должно произойти совсем скоро, и по деньгам он наверняка будет для «Канадиенс» дешевле, чем Алекс. У Гальченюка, в свою очередь, соглашение действует ещё два года, но вопросы к рулевому канадской команды это никак не отменяет.
н. Алекс Гальченюк, 24 года. Может играть на любой позиции в нападении.
Текущий контракт — $ 4,9 млн, истекает после сезона-2019/20.
Статистика в сезоне-2017/18: 82 матча, 19 голов, 32 передачи, 51 очко, 22 минуты штрафа.
н. Макс Доми, 23 года. Левый крайний, центрфорвард.
Ограниченно свободный агент. Предыдущий контракт — $ 863 тыс в год.
Статистика в сезоне-2017/18: 82 матча, 9 голов, 36 передач, 45 очков, 73 минуты штрафа.
Гальченюк был, пожалуй, главным торговым активом «Монреаля» в нынешнее межсезонье. Форварду с белорусскими корнями нужна была смена обстановки: в стане «Канадиенс» на него оказывалось сильное давление, и Гальченюку, которого «шатало» по составу от первого до четвёртого звена, в прославленном клубе явно было некомфортно. Алекс так и не смог приблизиться к отметке в 30 шайб, которой нападающий достиг в сезоне-2015/16, но, при этом, он оставался одним из нападающих из ядра команды. Потенциал для роста у Гальченюка ещё есть, несмотря на нестабильность и отсутствие умения справиться с высокими требованиями. Главным вопросом для болельщиков «Монреаля» остаётся не сам факт обмена, а фигура молодого плеймейкера Макса Доми, который выглядит откровенной недоплатой за талантливого и универсального Гальченюка.
«Вот интересно, что будет, если фанаты “Аризоны” будут говорить то же самое, что и поклонники “Канадиенс”. Ведь оба игрока были близки, чтобы стать особенными, и оба разочаровали. И всё же люди обеспокоены их потерей, потому что потенциал никто из них пока не реализовал», — отметил обозреватель Sportsnet Эрик Энгелс. «9 голов в прошлом сезоне, из которых 4 были забиты в пустые ворота. 10 шайб в равных составах за два года! Этих парней можно сравнивать только потому, что оба носят коньки», — возразил журналисту болельщик Мэтт Годбут.
Гальченюк не смог утвердиться в роли одного из ведущих хоккеистов команды на протяжении двух последних сезонов, но расставаться с ним фанаты «Монреаля» оказались не готовы — повторилась история с обменом Пи Кей Суббэна в «Нэшвилл». Бержевену тут же припомнили и другие неоднозначные сделки: «Тампа» с Сергачёвым в составе дошла до финала конференции, «Вашингтон» с Эллером и
Генеральный менеджер «койотов» Джон Чайка начинает важнейший третий сезон в роли босса «Аризоны». Ясно, что Чайка желает продолжить агрессивную кадровую политику, начатую год назад, когда команду пополнили Яльмарссон, Степан и Раанта. Успех нынешней сделки будет зависеть от того, сможет ли Гальченюк хорошо проявить себя на позиции центрфорварда, ведь именно в этом амплуа генменеджер видит нападающего у себя в команде.
«Он успешно играл в центре. Я не думаю, что мы пошли бы на такой обмен, если бы Алекс не мог играть центрального», — заявил Чайка. Гальченюку обеспечено место в одной из двух первых троек, и если Алекс сможет хорошо себя проявить, то роль центра номер один может стать его. У «Койотс» не хватает талантливых крайних форвардов с хорошим потенциалом — исключение составляет разве что Клейтон Келлер, поэтому умение центрального нападающего создавать для партнёров моменты может стать критически важным.
У Гальченюка «под поясом» уже 6 сезонов в НХЛ, и через два года он может стать ограниченно свободным агентом. Для нападающего пришло время показывать товар лицом, если он хочет сохранить нынешний уровень заработка и быть востребованным на рынке, а игра за клуб, который в него поверил, может перезапустить карьеру. В любом случае, «койотам» нечего терять, поэтому босса «Аризоны» можно смело поздравить с грамотно проведённым обменом.
Совсем другая ситуация у Марка Бержевена, которому не прощают ни малейшего промаха. Его нельзя обвинить в отсутствии смелости и нежелании сделать свою команду лучше, однако видимых результатов его решительные обмены пока не принесли. Слухи об обмене Гальченюка ходили на протяжении двух последних лет и были связаны с тем, что тренерский штаб «Монреаля» пытался использовать форварда на фланге, а не в центре.
Доми, который моложе Алекса на один год, провёл отличный сезон новичка (52 очка), но затем его прогресс сильно замедлился. Быстрый, мобильный, взрывной Макс может очень неплохо сыграться с тем же Друеном, а может и неплохо адаптироваться к своей роли в глубине состава. Его приобретение может принести «Канадиенс» ощутимую пользу, но не решит и без того сложную проблему с качественным центральным нападающим.
«У Доми есть шанс стать солидным игроком на уровне НХЛ, но после дебютного сезона в лиге он лишь регрессировал. Игра Гальченюка тоже полна недостатков, но на данный момент он был лучшим атакующим форвардом команды. Его обмен мог бы считаться неплохим, если бы взамен был взят
В соцсетях фанаты «Канадиенс» высказываются куда откровеннее — в «твиттере» даже был создан аккаунт Fire Bergevin ASAP («Увольте Бержевена немедленно») и запущен соответствующий хештег.
«Он вообще знает, что делает? Или ему напомнить? Не хочу сказать ничего плохого в адрес Макса Доми, но эта сделка не имела никакого смысла. Кого ещё “Монреаль” прикупит? Вернее, кого ещё он отдаст?», — возмущается в «твиттере» Джон Алксниш. «Бержевен делает всё, чтобы в следующем сезоне заполучить первый выбор на драфте», — резюмировал Эрик Савар.
Максим Замятин