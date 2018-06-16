Бержевен подписал свой приговор? Монреаль негодует после обмена Гальченюка

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Первый крупный обмен энхаэловского межсезонья состоялся: «Монреаль» отправил в «Аризону» нападающего Алекса Гальченюка, получив взамен Макса Доми. Генеральный менеджер «Канадиенс» Марк Бержевен остался верен себе: спустя год после блокбастера Друен — Сергачёв босс «хабов» вновь поразил общественность очень смелым решением. Сделка, объявленная вечером пятницы по времени Восточного побережья, была старомодным вариантом обмена один на один, что вызвало значительные вопросы к Бержевену. У Доми нет контракта на предстоящий сезон, и спустя две недели он станет ограниченно свободным агентом — его нынешнее соглашение новичка уже почти истекло, а это значит, что «Монреалю» придётся проводить переговоры с игроком и тратиться на новый контракт. Подписание должно произойти совсем скоро, и по деньгам он наверняка будет для «Канадиенс» дешевле, чем Алекс. У Гальченюка, в свою очередь, соглашение действует ещё два года, но вопросы к рулевому канадской команды это никак не отменяет.

н. Алекс Гальченюк, 24 года. Может играть на любой позиции в нападении.

Текущий контракт — $ 4,9 млн, истекает после сезона-2019/20.

Статистика в сезоне-2017/18: 82 матча, 19 голов, 32 передачи, 51 очко, 22 минуты штрафа.



н. Макс Доми, 23 года. Левый крайний, центрфорвард.

Ограниченно свободный агент. Предыдущий контракт — $ 863 тыс в год.

Статистика в сезоне-2017/18: 82 матча, 9 голов, 36 передач, 45 очков, 73 минуты штрафа.

Почему именно Доми?

Гальченюк был, пожалуй, главным торговым активом «Монреаля» в нынешнее межсезонье. Форварду с белорусскими корнями нужна была смена обстановки: в стане «Канадиенс» на него оказывалось сильное давление, и Гальченюку, которого «шатало» по составу от первого до четвёртого звена, в прославленном клубе явно было некомфортно. Алекс так и не смог приблизиться к отметке в 30 шайб, которой нападающий достиг в сезоне-2015/16, но, при этом, он оставался одним из нападающих из ядра команды. Потенциал для роста у Гальченюка ещё есть, несмотря на нестабильность и отсутствие умения справиться с высокими требованиями. Главным вопросом для болельщиков «Монреаля» остаётся не сам факт обмена, а фигура молодого плеймейкера Макса Доми, который выглядит откровенной недоплатой за талантливого и универсального Гальченюка.

«Вот интересно, что будет, если фанаты “Аризоны” будут говорить то же самое, что и поклонники “Канадиенс”. Ведь оба игрока были близки, чтобы стать особенными, и оба разочаровали. И всё же люди обеспокоены их потерей, потому что потенциал никто из них пока не реализовал», — отметил обозреватель Sportsnet Эрик Энгелс. «9 голов в прошлом сезоне, из которых 4 были забиты в пустые ворота. 10 шайб в равных составах за два года! Этих парней можно сравнивать только потому, что оба носят коньки», — возразил журналисту болельщик Мэтт Годбут.



Гальченюк не смог утвердиться в роли одного из ведущих хоккеистов команды на протяжении двух последних сезонов, но расставаться с ним фанаты «Монреаля» оказались не готовы — повторилась история с обменом Пи Кей Суббэна в «Нэшвилл». Бержевену тут же припомнили и другие неоднозначные сделки: «Тампа» с Сергачёвым в составе дошла до финала конференции, «Вашингтон» с Эллером и Смит-Пелли выиграл Кубок Стэнли, а «канадцы» с Джонатаном Друеном и Ши Уэбером нынче могут похвастать разве что третьим общим выбором на предстоящем драфте. Смена декораций может сослужить хорошую службу обоим обменянным игрокам, но пока фанаты «Канадиенс» поставили очередной минус в дневник Бержевена, который продолжает стремительно терять доверие фанатской базы.

Взлёт Чайки

Генеральный менеджер «койотов» Джон Чайка начинает важнейший третий сезон в роли босса «Аризоны». Ясно, что Чайка желает продолжить агрессивную кадровую политику, начатую год назад, когда команду пополнили Яльмарссон, Степан и Раанта. Успех нынешней сделки будет зависеть от того, сможет ли Гальченюк хорошо проявить себя на позиции центрфорварда, ведь именно в этом амплуа генменеджер видит нападающего у себя в команде.

«Он успешно играл в центре. Я не думаю, что мы пошли бы на такой обмен, если бы Алекс не мог играть центрального», — заявил Чайка. Гальченюку обеспечено место в одной из двух первых троек, и если Алекс сможет хорошо себя проявить, то роль центра номер один может стать его. У «Койотс» не хватает талантливых крайних форвардов с хорошим потенциалом — исключение составляет разве что Клейтон Келлер, поэтому умение центрального нападающего создавать для партнёров моменты может стать критически важным.



У Гальченюка «под поясом» уже 6 сезонов в НХЛ, и через два года он может стать ограниченно свободным агентом. Для нападающего пришло время показывать товар лицом, если он хочет сохранить нынешний уровень заработка и быть востребованным на рынке, а игра за клуб, который в него поверил, может перезапустить карьеру. В любом случае, «койотам» нечего терять, поэтому босса «Аризоны» можно смело поздравить с грамотно проведённым обменом.

Бержевен подписал свой приговор?

Совсем другая ситуация у Марка Бержевена, которому не прощают ни малейшего промаха. Его нельзя обвинить в отсутствии смелости и нежелании сделать свою команду лучше, однако видимых результатов его решительные обмены пока не принесли. Слухи об обмене Гальченюка ходили на протяжении двух последних лет и были связаны с тем, что тренерский штаб «Монреаля» пытался использовать форварда на фланге, а не в центре.

Доми, который моложе Алекса на один год, провёл отличный сезон новичка (52 очка), но затем его прогресс сильно замедлился. Быстрый, мобильный, взрывной Макс может очень неплохо сыграться с тем же Друеном, а может и неплохо адаптироваться к своей роли в глубине состава. Его приобретение может принести «Канадиенс» ощутимую пользу, но не решит и без того сложную проблему с качественным центральным нападающим.

«У Доми есть шанс стать солидным игроком на уровне НХЛ, но после дебютного сезона в лиге он лишь регрессировал. Игра Гальченюка тоже полна недостатков, но на данный момент он был лучшим атакующим форвардом команды. Его обмен мог бы считаться неплохим, если бы взамен был взят кто-то крупный. Пока не стоит говорить, что сделка Гальченюк — Доми однозначно выигрышная или проигрышная. Но ясно одно: Бержевен упустил шанс на качественный крупный обмен», — отмечает ведущий блога Habs Eyes On The Prize Скотт Матла.



В соцсетях фанаты «Канадиенс» высказываются куда откровеннее — в «твиттере» даже был создан аккаунт Fire Bergevin ASAP («Увольте Бержевена немедленно») и запущен соответствующий хештег.



«Он вообще знает, что делает? Или ему напомнить? Не хочу сказать ничего плохого в адрес Макса Доми, но эта сделка не имела никакого смысла. Кого ещё “Монреаль” прикупит? Вернее, кого ещё он отдаст?», — возмущается в «твиттере» Джон Алксниш. «Бержевен делает всё, чтобы в следующем сезоне заполучить первый выбор на драфте», — резюмировал Эрик Савар.