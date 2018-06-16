А. Свечников: Не думал о развлечениях, хочется больше времени уделять хоккею
Один из фаворитов грядущего драфта Национальной хоккейной лиги, российский нападающий Андрей Свечников рассказал, что не интересуется молодёжными развлечениями.
Один из фаворитов грядущего драфта Национальной хоккейной лиги, российский нападающий Андрей Свечников рассказал, что не интересуется молодёжными развлечениями.
«Я никогда особо не думал о развлечениях, потому что всю жизнь провел в хоккее — я в нем с трёх лет. Привык уже. В социальных сетях тоже не особо сижу, только в “инстаграме” немного. Знаете, наоборот, хочется уделять хоккею еще больше времени.
Прошлым летом я готовился к сезону с более старшими товарищами Иваном Проворовым, Михаилом Сергачевым и Германом Рубцовым. Они постарше, но я к ним тянулся. Было тяжело, но я старался. Этим летом тоже с ними буду заниматься. Все даётся через работу», — цитирует форварда официальный сайт НХЛ.