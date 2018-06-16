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13:09 (мск), источник: Чемпионат.com

А. Свечников: Не думал о развлечениях, хочется больше времени уделять хоккею

Один из фаворитов грядущего драфта Национальной хоккейной лиги, российский нападающий Андрей Свечников рассказал, что не интересуется молодёжными развлечениями.

«Я никогда особо не думал о развлечениях, потому что всю жизнь провел в хоккее — я в нем с трёх лет. Привык уже. В социальных сетях тоже не особо сижу, только в “инстаграме” немного. Знаете, наоборот, хочется уделять хоккею еще больше времени.

Прошлым летом я готовился к сезону с более старшими товарищами Иваном Проворовым, Михаилом Сергачевым и Германом Рубцовым. Они постарше, но я к ним тянулся. Было тяжело, но я старался. Этим летом тоже с ними буду заниматься. Все даётся через работу», — цитирует форварда официальный сайт НХЛ.

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