А. Свечников: Не думал о развлечениях, хочется больше времени уделять хоккею

«Я никогда особо не думал о развлечениях, потому что всю жизнь провел в хоккее — я в нем с трёх лет. Привык уже. В социальных сетях тоже не особо сижу, только в “инстаграме” немного. Знаете, наоборот, хочется уделять хоккею еще больше времени.



Прошлым летом я готовился к сезону с более старшими товарищами Иваном Проворовым, Михаилом Сергачевым и Германом Рубцовым. Они постарше, но я к ним тянулся. Было тяжело, но я старался. Этим летом тоже с ними буду заниматься. Все даётся через работу», — цитирует форварда официальный сайт НХЛ.