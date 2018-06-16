Ворачек: Овечкин превратился в настоящий вулкан радости, я тоже так хочу

Напомним, на пути к трофею подопечные Барри Тротца одержали победу над «Коламбус Блю Джекетс» (4−2), «Питтсбург Пингвинз» (4−2), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4−3) и «Вегас Голден Найтс» (4−1).



«На самом деле я очень рад за Овечкина, это очень хороший и талантливый парень. Когда он завоевал такую желанную победу в Кубке Стэнли, все увидели настоящий вулкан радости. Я бы тоже хотел испытать такое чувство», — приводит слова Ворачека Isport.cz.