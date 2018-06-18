Кузнецов: В США я изменился. Но я русский и всегда им останусь
Долгожданный разговор.
Долгожданный разговор.
Российский нападающий «Вашингтона», обладатель Кубка Стэнли и лучший бомбардир
— Рад слышать вас через десять дней после победы в Кубке Стэнли. Удивительно, что вы дома. Вообще не праздновали?
— В смысле не праздновал?
— Ну, фото и видео с кубком мелькают чуть ли не каждый день, а вас там нет. Вы в фонтане плавали?
— Нет, не плавал. У меня же в Вашингтоне родители, семья. Я хотел с ними провести как можно больше времени. Да и не особо я люблю на публике выпивать. Стесняюсь.
— Да что
— Все равно
— То есть самое веселье у вас было дома, с родными.
— Так не было особого веселья. Усталость — чувство, которое я сейчас испытываю.
— Кто бы мог подумать.
— Пока даже понимания нет, что я выиграл Кубок Стэнли. Может быть, позже, когда привезу трофей в Челябинск.
— У вас уже есть план, сроки?
— Пока нет, еще не планировали расписание, когда трофей поедет в гости. Думаю, что это будет не во время предсезонного турнира на призы губернатора Челябинской области, а чуть раньше. Хочу привезти Кубок в детскую школу, выставить потом на арене на пару часов, чтобы любой мог посмотреть, сфотографироваться.
— Есть фотография, где на трофее сидит ваша дочка. Это очень мило. Что еще сделали с Кубком?
— Да пока ничего. Дома все это скромно было. Надеюсь на фантазию моих друзей в Челябинске, которые
— Говорят, что у Александра Овечкина трофей не забрать. И в лиге с этим ничего поделать не могут.
— Ладно вам. Забрали уже давно, все в порядке.
— Вы здорово выступили во время парада.
— Да уж, до сих пор неловко. Я тогда не ожидал, что меня отправят говорить
— Да нечего тут стесняться.
— Мне потом и ребята говорили, мол, выступил в своем стиле. От души.
— Слушайте, а насколько в Вашингтоне ваша победа стала праздником?
— Вы видели парад?
— Видел, но это
— Это стало настоящим праздником для всего города. Опять же во время парада, когда установили сцену, я смотрел вдаль и не видел, где заканчивается толпа. Радуются все, весь Вашингтон.
— Итак,
— С плечом. Это же началось еще в регулярном чемпионате. У меня вылетело плечо, но, к счастью, проблема оказалась не слишком серьезной. Помните, давно у меня была проблема с плечом?
— Еще бы.
— Все, что оперировали, осталось на месте, не повредилось. Возникла новая сложность. В итоге в первый раз я восстанавливался десять дней, отправился с командой в поездку, думал, что, возможно, сыграю в Детройте, но потом перенесли выход на встречу с «Монреалем».
— Но могли бы еще отдохнуть.
— Наверное, и мог. Но я очень люблю играть в Монреале и сказал тренеру, что готов выйти на лед. Получилось удачно. Причем, я внимательно следил за ощущениями, пошел в контакт, чтобы понять, будут ли проблемы. Но все оказалось нормально. Я продолжал восстанавливаться, закачивал руку, но играть не прекращал.
— И потом случилось этот силовой прием в финале против «Вегаса».
— Да, снова возникли проблемы с этим плечом. Знаете, я еще тогда хотел вернуться на лед. Был готов, разговаривал об этом с врачами и тренером. Но в той встрече наша команда стала забивать, все было удачно, я еще отметил, что без меня «Вашингтон» выглядит лучше, так что лучше не форсировать.
— Никто не говорил, сыграете ли вы в третьем матче или нет. Это обычная ситуация для
—
— Чему?
— Да плечо болело же. Но доктор настаивал — иди, мол, катайся. И я пошел. И понял, что травмы — не травмы, а финал Кубка Стэнли случается не каждый раз. Понял, что могу играть, осознал, что мое появление на скамейке важно для команды. Договоренность была с тренером, что если у меня возникнут проблемы, то я просто буду реже выходить на лед.
— И вместо редких появлений провели великолепный матч. Вообще заметил, что как у вас травма, так вы играете еще лучше.
— Ага, я тоже об этом задумался. Но реально получилось, что было непросто, но я справился. Только не думайте, что это
— Никлас Бэкстрем вышел со сломанным пальцем.
— Вот тоже пример. Причем, стал рваться на лед, как только опухоль спала. Но даже со сломанным пальцем Бэки — лучший.
— Много споров было, нарушал ли против вас правила Макнэбб или нет.
— Да все там нормально было. Там не было ничего грубого, я прекрасно видел соперника и мог уйти от столкновения.
— А чего же не ушли?
— Слушайте, я был с шайбой на красной линии. У меня был выбор: уйти и совершить потерю на красной линии или сохранить шайбу. Не хотелось бы с таким соперником давать им возможность совершить потенциально опасную атаку.
— Кстати, про «Вегас». Мы с вами говорили о них во время сезона. Но они удивляли и удивляли, да даже в финале могли зацепиться.
— И у нас бы возникли серьезные проблемы, если бы не сам «Вегас». Понимаете, они играют в конференции, где совершенно другой хоккей. Запад и Восток — это вообще, как две разные лиги. И если бы они продолжали действовать в своем стиле в финале, то у нас бы возникли очень серьезные проблемы. Но они
— Знаю, что вы не любите, когда вас выделяют, но
— Да ладно вам. Если бы я голосовал, то тоже бы поставил на первое место Александра Овечкина. Он ведь реально стал другим. Он сумел в таком возрасте, после стольких лет очень сильно изменить свой хоккей. Вы посмотрите, как он добавил в черновой работе.
— Вы выиграли титул в первый год после подписания великолепного контракта. Теперь семь лет можно просто получать удовольствие от хоккея и ничего не делать.
— Самое главное, что я понял после победы в Кубке Стэнли, что это самое великолепное чувство и я очень хочу снова поднять трофей над головой. Ни о какой потере мотивации не может идти и речи. Я хочу снова выиграть, я готов сделать это. Буду очень усиленно тренироваться в Челябинске, готовиться к сезону, чтобы снова идти за победой. Это непередаваемое чувство.
— Так кто вам даст готовиться в Челябинске после такого?
— Готовился же раньше. На самом деле, очень немногие знают мой номер телефона, нет такого, что мне постоянно названивают и
— Все это было до того, как вы выиграли Кубок Стэнли. Сейчас, наверное, будет торжественная встреча с участием властей.
— Да ладно вам, кто меня там знает.
— Вы же прошлым летом должны были встретиться с Барри Тротцем. О чем шла речь?
—
— И о чем?
— Обсуждали сезон. Но я вообще не любитель говорить на тему команды. Я не из тех, кто будет настаивать на
— Брукс Орпик говорит, что вы стали американцем и это помогло вам стать лидером. Вы действительно уже больше американец, чем русский?
— Конечно, нет. Я русский и всегда им останусь. У меня есть родина, я люблю свою страну. В словах Брукса есть здравое зерно в том, что в США я, конечно, изменился. Если ты работаешь в Америке, то должен понимать менталитет этой страны, стараться быть таким, как все, не выделяться.
— Ладно, скажите, а вы видели ту женщину, которая оголила грудь на трибуне после того, как вы получили кубок?
— Да все видели, конечно.
— Скоро драфт в НХЛ. Андрея Свечникова считают чуть ли не вашим преемником, пусть вы, конечно, и совершенно разные хоккеисты.
— Мы же виделись с ним. Он и другие ребята приходили в раздевалку нашей команды. Очень скромный парень. Мы немного пообщались, минут пять, так как у нас была игра, но я даже за это время понял, как он любит хоккей, как предан ему. Надеюсь, что у него будет большое будущее.
— Как вы справляетесь с тем, что вас постоянно хвалили в этом сезоне? Даже я в нашем разговоре пару раз не выдержал.
— А никак не справлялся. Давно уже удалил все сайты, где есть хоккейные новости. Вообще ничего не читаю, только изредка узнаю новости из КХЛ. А так — сплошной вакуум.
— О, неожиданно. Хотите расскажу, что происходит?
—
— И последний вопрос. Многие после победы, говорят: «Вот вам всем, кто в меня не верил». От вас я не слышал ничего такого, но есть ли люди, которые не верили в вас, а сейчас вы можете сказать, что все им доказали.
— Нет. Наоборот, я хотел бы поблагодарить всех, кто болел за меня, переживал, верил или не верил — неважно. Знаете, ко мне пришло много сообщений после победы. Я всем ответил, пусть не сразу, но ответил всем. Вы ведь получили ответ?
— Да, конечно.
— Никого не пропустил, хотя еще не смог ответить в двух социальных сетях. Это очень приятно, я понял, как важно, когда тебя поздравляют с титулом ли, с днем рождения, который у меня был во время