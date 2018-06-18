Ковальчук и Тарасенко. В НХЛ будет новая русская суперсвязка?

Источник: РИА "Новости"

Появление на заокеанском рынке свободных агентов Ильи Ковальчука вызвало достаточно большой ажиотаж, и главными игроками до последнего дня считались «Рейнджерс», «Лос-Анджелес», «Сан-Хосе» и «Айлендерс». У каждого из этих клубов есть свой резон приглашать Илью, но неожиданно очень активную позицию по отношению к россиянину занял «Сент-Луис Блюз». Команда Владимира Тарасенко, похоже, полна решимости выбраться из ямы, в которую угодила в минувшем сезоне.

«Он может стать новым Ягром»

«Пока у нас ничего не запланировано, но мы, разумеется, поговорили с агентом Ильи. Попросили его изучить нашу ситуацию, посмотреть интерес самого Ковальчука. Я всегда стараюсь сделать свою команду лучше. Конечно, есть некоторый риск, потому что Ковальчук — возрастной хоккеист, но есть и интересная интрига. Илья был доминирующим хоккеистом на международной арене, и он был просто великолепен, когда уходил из НХЛ», — отметил генеральный менеджер «музыкантов» Дуг Армстронг.

О том, что босс «Сент-Луиса» хорошо относится к Ковальчуку и не имеет никаких предубеждений в его адрес, говорит хотя бы сравнение Ильи с Яромиром Ягром, которое Армстронг сделал в том же интервью. «Когда имеешь дело с хоккеистами такого возраста, то всегда немного рискуешь. Он может стать новым Яромиром Ягром, может стать медленным где-нибудь в 41 год. Может вернуться и быть суперзвездой, а может, наоборот, провалить сезон», — отметил Армстронг.

Стремление Армстронга подписать Ковальчука вполне объяснимо. В прошлом сезоне «блюзмены» очень сильно страдали из-за слабой глубины состава в атаке, что стало особенно чувствительно после серьёзных травм Джейдена Шварца и Робби Фаббри. По средней результативности «Блюз» занял седьмое место с конца во всей лиге, а главной звезде команды Владимиру Тарасенко не хватало поддержки квалифицированных партнёров.

Деньги на то, чтобы дать Илье достойную зарплату, у «Сент-Луиса» есть. По словам Армстронга, клуб планирует сделать на следующей неделе квалификационные предложения ограниченно свободным агентам Эдмундсону, Фаббри, Яшкину, Шмальцу, Сундквисту и Сошникову. «Я не думаю, что с подписанием новых контрактов с этими парнями возникнут проблемы. Единственным игрок, с которым предстоит поработать — это Эдмундсон», — заявил генеральный менеджер, добавив, что ведёт переговоры по сохранению в команде вратаря Хаттона и форварда Бродзяка.

Почему Ковальчук для «Блюз» — это здорово

Причин, по которым сотрудничество «музыкантов» и Ковальчука может быть выгодно клубу, довольно много. «Музыкантам» просто необходим человек, который будет дополнять и помогать Тарасенко, Шенну и Шварцу обеспечивать команду голами. Соперники научились достаточно эффективно защищаться против неглубокого нападения «Сент-Луиса», где считанные люди способны обеспечить результат. Илья, как хоккеист креативный, способен занять достойное место в атакующих рядах команды, а кроме этого, в партнёрстве с ним другие игроки могут заиграть на более высоком уровне. В КХЛ он забрасывал по 1,1 шайбы за матч, и даже если сократить это показатель вдвое, этого всё равно будет достаточно, чтобы вывести «Сент-Луис» в плей-офф.

Ещё один компонент, в котором Ковальчук способен оказать «музыкантам» серьёзную помощь, это игра в большинстве, которая в прошлом сезоне была крайне невыразительна (15,4%). В НХЛ Илья забивал в среднем по 13 голов в большинстве за сезон, и по этому показателю он был бы лидером «Сент-Луиса» в прошлом сезоне.

Наконец, третья причина — самая очевидная: Илья может составить интересную связку с другим российским героем «Сент-Луиса» Владимиром Тарасенко, который в клубе пока не имел возможности поиграть со звёздными соотечественниками. Никита Сошников и Иван Барбашёв редко оказывались вместе с Владимиром на льду, и новый квалифицированный партнёр способен дать свежий старт и самому Тарасенко, который вряд ли откажется от соблазна вспомнить совместный опыт игры за СКА.

В конце минувшего сезона стало известно, что Владимиру необходима операция на травмированном плече, и пока что форвард восстанавливается в Сент-Луисе после хирургического вмешательства. «Он проведёт здесь всё лето. Тарасенко много работает, встречается с врачами, которые очень впечатлены его диапазоном движений. Скоро он сможет выйти на новый уровень реабилитации, что позволит ему легче подготовиться к сезону. Всё это показывает, насколько он ценит команду и насколько он важен для нас», — оценил Тарасенко Дуг Армстронг.