«Сент-Луис» сделает квалификационные предложения Сошникову и ещё 5 игрокам

Источник: РИА "Новости"

Также в список вошли защитники Джоэл Эдмундсон и Джордан Шмальц, а также нападающие Робби Фаббри, Оскар Сундквист и Дмитрий Яшкин.

«Я не думаю, что с подписанием новых контрактов с этими парнями возникнут проблемы. Единственным игрок, с которым предстоит поработать — это Эдмундсон», — сказал Армстронг.