Кубок Стэнли планируется выставить на обозрение на арене «Трактор» в Челябинске

Согласно регламенту Национальной хоккейной лиги, каждый игрок может после окончания сезона провести с Кубком Стэнли один день. По традиции игроки привозят трофей в родные города.

«Мы с Женей сейчас в диалоге по этому поводу, договорились о том, что Кубок точно приедет в Челябинск. Клуб берет на себя организацию, работу с болельщиками, проведение определенных мероприятий, презентацию трофея, — сказал Сеничев. — Скорее всего, выставим его в ледовом дворце “Трактор”, проведем фотосессию, представление».

«Осталось только определить сценарий, согласовать сроки. Мы не знаем, когда он его привезет — это будет зависеть от графика Кубка», — добавил он.