Барри Тротц покидает «Вашингтон Кэпиталз»
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц покидает свой пост, информирует официальный сайт команды.
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц покидает свой пост, информирует официальный сайт команды.
Тренер, выигравший в этом сезоне первый Кубок Стэнли в истории клуба, отказался от продления контракта.
«Мы разочарованы решением Барри Тротца уйти из команды, но хотим поблагодарить его за работу в последние четыре года и грандиозный успех в Кубке Стэнли», — указано на сайте команды.