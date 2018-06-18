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22:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Барри Тротц покидает «Вашингтон Кэпиталз»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц покидает свой пост, информирует официальный сайт команды.

Источник: AP 2018

Тренер, выигравший в этом сезоне первый Кубок Стэнли в истории клуба, отказался от продления контракта.

«Мы разочарованы решением Барри Тротца уйти из команды, но хотим поблагодарить его за работу в последние четыре года и грандиозный успех в Кубке Стэнли», — указано на сайте команды.

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