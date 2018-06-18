Барри Тротц покидает «Вашингтон Кэпиталз»

Тренер, выигравший в этом сезоне первый Кубок Стэнли в истории клуба, отказался от продления контракта.



«Мы разочарованы решением Барри Тротца уйти из команды, но хотим поблагодарить его за работу в последние четыре года и грандиозный успех в Кубке Стэнли», — указано на сайте команды.