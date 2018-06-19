«Вашингтон» пожалел денег на тренера-чемпиона. Овечкин точно загрустит

Источник: AP 2018

Десять дней назад игроки «Вашингтона» поливали Барри Тротца шампанским в чемпионской раздевалке. Никто не сомневался, что в следующем сезоне они будут защищать титул под его руководством, но сегодня «Кэпиталз» объявили об уходе тренера.

Тротц мог быть уволен ещё в ноябре

Известный инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман рассказал, что Тротц, выигравший с командой Кубок Стэнли, мог быть уволен в прошлом ноябре.

«14 и 16 ноября “Вашингтон” жёстко проиграл “Нэшвиллу” (3:6) и “Колорадо” (2:6), после этого Барри Тротц “увидел” перед собой тренерскую гильотину. Однако он избежал увольнения. “Кэпиталз” дома выиграли у “Миннесоты” (3:1) 18 ноября, а затем праздновали успех в 11 из 14 матчей», — сказал Фридман.

Но выиграл Кубок Стэнли и ждал увеличения контракта

Годовая зарплата Тротца составляла около $ 1,5 млн.

Это самый низкий показатель среди тренеров, работающих на данный момент в НХЛ и выигрывавших Кубок Стэнли, поэтому после завоевания Кубка Стэнли Тротц рассчитывал на существенное увеличение контракта.

«Я сейчас не в том состоянии, чтобы вести разговоры о контракте.

Всегда говорил, что надо иметь ясность ума и спокойствие для этого. Сейчас мой ум не слишком ясный", — говорил Тротц сразу после победы в розыгрыше Кубка Стэнли.

Ещё через несколько дней Тротц не сомневался, что договорится с «Вашингтоном» о новом контракте.

«Сейчас мы с игроками получаем удовольствие. Я люблю хоккеистов, люблю город, моей семье тут нравится. Мы что-нибудь придумаем. Мы выиграем снова», — сказал тренер.

Но кажется у руководства «Вашингтона» изначально была другая точка зрения на этот счёт.

«Все спрашивают, хочет ли “Вашингтон” сохранять Барри, но хочет ли он сам оставаться? Это очень важный момент, потому что Тротц получает $ 1,5 млн. Он подписывал свой контракт ещё до той революции, которую на рынке произвёл Бэбкок. Так что в любом случае он ждёт существенного увеличения зарплаты», — говорил инсайдер TSN Пьер Лебрюн.

Почему тренер и клуб не договорились

Самым высокооплачиваемым тренером в НХЛ является Майк Бэбкок из «Торонто», зарабатывающий $ 6,25 млн в год. Вряд ли запросы Тротца были на уровне Бэбкока, но то, что предлагал ему «Вашингтон» кажется смешным.

«У Барри Тротца был пункт в контракте, по которому в случае победы в Кубке Стэнли он мог автоматически продлить контракт на два года с повышением сезонной зарплаты на $ 300 тыс. Таким образом, теперь он стал бы зарабатывать $ 1,8 млн в год, что его не устроило», — написал Лебрюн в своём «твиттере».

Что Тротц сделал для «Вашингтона»

Барри привёл «Кэпиталз» к Кубку Стэнли впервые с 1974 года, когда команда была основана. «Вашингтон» все четыре раза под руководством специалиста доходил до плей-офф, в последние три года занимал первое место в Столичном дивизионе и дважды выигрывал Президентский кубок (лучшая команда регулярного чемпионата) в сезонах-2015/16 и 2016−17. В сезоне-2015/16 Тротц выиграл приз Джека Адамса как лучший тренер лиги.

Интересно, что прошлым летом Тротц специально приехал в Россию, чтобы встретиться с Овечкиным. После разговора с тренером россиянин вернулся в Вашингтон раньше, чем обычно, чтобы начать тренироваться с другими игроками команды, а партнёры отмечали, что Овечкин сбросил вес.

«И я, и другие игроки считаем, что прежде всего это его решение. Он должен поступить правильно, и я уверен, что он так и сделает», — так Овечкин ответил на вопрос о будущем Тротца после завоевания Кубка Стэнли. Посмотрим, что капитан «Вашингтона» скажет теперь.

Кто теперь возглавит «Вашингтон»?

Основным претендентом на пост главного тренера «Вашингтон Кэпиталз» после отставки Барри Тротца является Тодд Рейрден.

46-летний специалист был помощником Тротца на протяжении всех четырёх лет работы того со «столичными», а до этого четыре года отработал ассистентом в штабе «Питтсбург Пингвинз». Добавим, что Рейрден и другой ассистент, Блэйн Форсайт, заключили новые контракты с «Вашингтоном» в нынешнем году.