Тренер Овечкина и Кузнецова ушел из «Вашингтона». Все из-за денег

Источник: Спорт-Экспресс

ЗАЯВЛЕНИЯ СТОРОН

Барри Тротц покинул пост главного тренера «Вашингтона», подав в отставку. Сразу после того, как принес клубу первый в его истории Кубок Стэнли. И это, конечно, огромный сюрприз.

По словам Эллиотта Фридмана, в контракте Тротца был пункт, согласно которому в случае победы в Кубке Стэнли соглашение автоматически продлевалось на два года с небольшим повышением зарплаты. Но сумма не устроила 55-летнего специалиста. Стороны пытались договориться, но так ни к чему и не пришли. Барри уже успел распространить следующее заявление:

— Тщательно все взвесив и посоветовавшись с семьей, я принял решение покинуть пост главного тренера «Вашингтона». Когда я пришел в «Кэпиталз» четыре года назад, у нас была только одна цель — привезти Кубок Стэнли в столицу США. Мы проделали потрясающий путь в этом сезоне, кульминацией которого стало то, что игроки, весь персонал и тренеры достигли этой цели, поделившись радостью с нашими болельщиками. Я бы хотел поблагодарить Теда Леонсиса, Дика Патрика и Брайана Макллелана (владелец, президент и генеральный менеджер «Вашингтона». — Прим. «СЭ») за предоставленную возможность стать частью прекрасного клуба. А также сказать спасибо игрокам и персоналу, которые безустанно работали, чтобы одержать большую победу.

«Вашингтон», естественно, не остался в стороне:

— Барри Тротц сегодня проинформировал «Кэпиталз» о том, что решил покинуть пост главного тренера. Безусловно, мы разочарованы его решением, но хотели бы поблагодарить Барри за его работу в течение четырех последних лет, которая помогла «Вашингтону» выиграть Кубок Стэнли. Барри — очень волевой и честный человек. Мы благодарны ему за то, что он вел команду за собой, и за все, что он сделал для клуба.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

В 2014-м Тротц подписал 4-летний контракт с «Вашингтоном» на 6 миллионов долларов. Но, по данным The Washington Post, соглашение предусматривало бонусы, и зарабатывал он с ними более 2 миллионов в год. Автоматическое продление подразумевало небольшое повышение (300 тысяч в год — согласно информации TSN), но все равно его зарплата была бы куда ниже, чем у Майка Бэбкока (6,25 миллиона в год), Джоэла Кенневилля (6 миллионов в год) или Клода Жюльена (5 миллионов). Тоже обладателей Кубка Стэнли.

Зарплаты тренеров серьезно подросли с 2014 года. Дэвид Куинн, только что возглавивший «Рейнджерс», будет зарабатывать по 2,4 миллиона долларов в год. А он абсолютный новичок, пришедший из NCAA. И Тротц, непрерывно работающий в НХЛ с 1998 года, обладатель перстня и «Джек Адамс Эворд», получал бы сопоставимые деньги.

Как утверждает все тот же The Washington Post, «Кэпиталз» напирали на то, что Тротц сам требовал включения пункта об автоматическом продлении. И отказывается держать слово. Очевидно, впрочем, что все было не так уж гладко в отношениях с тренером. Его едва не уволили в декабре. С ним не продлили контракт прошлым летом, при том что соглашения его помощников Тодда Рирдена и Блэйна Форсайта изначально рассчитаны на больший срок, поскольку они продлевали их по ходу действия соглашения Барри — в 2016 году. Именно тогда Рирден, до того ассистент, был назначен старшим тренером. Хотя на него всерьез претендовали «Калгари» и «Колорадо».

ГЛАВНЫЙ КАНДИДАТ

И именно Рирден — главный претендент на пост главного тренера. Прошлым летом ему запретили вести переговоры с другими клубами. Хотя у многих команды были на него виды, в частности — «Флорида» и «Баффало» проявляли интерес. Его считают одним из главных идеологов игры «Вашингтона». Игры, которая в этом сезоне очень сильно и выгодно отличалась от всех возможных «лекал» НХЛ. Сильно горизонтальной в атаке, но самой в ней при этом эффективной. Что, по большому счету, и принесло Кубок Стэнли.

Изначально он работал с защитниками и отвечал за большинство, но после повышения его роль в тренерском штабе и влияние на общекомандную игру возросли. Интересно, что это совпало с изменениями в игре Овечкина. Все отмечают внимание Рирдена к деталям, умение воспитывать молодежь и выводить опытных игроков на новый уровень (Крис Летанг, Джон Карлсон, Дмитрий Орлов — это все он, и Нисканена ведь он вывел в свет еще в «Питтсбурге»). Но и Тротц — очень мудрый тренер. Хоккеисты, игравшие под его началом, рассказывают, что он здорово видит потенциал игрока. Буквально насквозь. И предоставляет ему возможности для того, чтобы демонстрировать свои лучшие стороны. Но, как главный тренер, меньше задействован непосредственно в тренировочном процессе.

Строго говоря, даже если Рирден реально гений, «Вашингтон» поступил глупо. От добра добра не ищут. Зажать деньги тренеру-победителю — вообще не дело. Записи из раздевалки по ходу плей-офф появлялись. Их всегда интересно смотреть. И именно Тротц там заправлял. Очень позитивный, смекалистый, обаятельный. Тренер — это ведь не только тактика, стратегия, технологии. Это еще и общение, эмпатия, психологические аспекты. С эмоциональным интеллектом у Барри явно не было проблем. Есть ли они у Рирдена — еще предстоит узнать.

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ ТРОТЦА

Хорошо хоть «Вашингтон» согласился принять отставку. А то получилось бы совсем некрасиво. Контракт продолжал бы действовать, и Барри не имел бы права вести переговоры.

Единственный клуб, у которого на данный момент нет тренера — это «Айлендерс». И появление там Тротца может стать дополнительным аргументом для Лу Ламорелло в переговорах с Джоном Таваресом.

В истории были прецеденты, когда тренер, только что выигравший Кубок Стэнли, сразу же покидал команду. К примеру, Скотти Боумэн в 2002-м. Но он тогда отправился на заслуженную пенсию с девятью перстнями на руках. Вот Майк Кинэн в 1994-м — это куда ближе. Он хотел больше денег, почему и ушел из «Рейнджерс» в «Сент-Луис». И больше ничего существенного не добился. Не исключено, что и у Тротца, и у «Вашингтона» в дальнейшем все сложится. Но не особенно верится. Хотя хоккей на макроуровне — это все же игра с ненулевой суммой, где выиграть могут обе стороны.

Правда, как от этого могут выиграть «Кэпс», имевшие за четыре года под руководством Барри абсолютно лучшие показатели в лиге (205 побед, 89 поражений и 34 поражения в дополнительное время) и выигравшие первый в своей истории Кубок Стэнли, не очень понятно. Хотя чемпионское окно у них по-прежнему открыто: есть возможность продлить контракты Карлсона с Кемпни и Уилсоном и есть внутренние резервы. А через год закончится соглашение Орпика. И все же — такие шаги не проходят бесследно.

Единственный случай, когда тренер обладателя Кубка Стэнли по своей воле ушел, а чемпион защитил титул, был в 1955 году. Томми Айвэн после титула в 1954-м во главе «Детройта» занял пост генменеджера «Чикаго». ТоуБлэйк, победивший в 1968-м с «Монреалем», просто завершил карьеру, после чего Клод Руэль не подкачал, ну, а Боб Джонсон, приведший к титулу «Питтсбург» в 1991-м, отошел от дел из-за болезни и вскоре скончался. А дубль сделал тот самый великий Боумэн.

ПРИЧАСТЕН ЛИ ОВЕЧКИН

За весь плей-офф «Вашингтон» заработал столько денег, что вполне мог пойти на любые условия Тротца. Если бы хотел. Фраза Маклеллана сразу после победы «если он захочет — останется» покоробила. Но как-то завуалировалась всем остальным. А деталей тогда никто не знал.