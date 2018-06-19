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09:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Маклеллан: Тротц хотел зарплату на уровне $ 5 млн, «Кэпиталз» на это не готовы

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал решение бывшего главного тренера клуба Барри Тротца покинуть команду.

Источник: AP 2018

«Его представители хотят воспользоваться его опытом и победой в Кубке Стэнли и пытаются получить контракт с условиями как для одного из лучших тренеров в лиге. Примерно на уровне топ-4 или топ-5. В нашем контракте была заложена прибавка, но не такая большая. Он хочет зарплату минимум в $ 5 млн. Да, вероятно, Барри заслужил такую цену, но не каждая команда готова пойти на это.

Срок контракта? Он хотел контракт на пять лет, что тоже стало камнем преткновения. Длинный контракт с главным тренером в лиге могут позволить только четыре владельца. Это команды с огромным уровнем дохода.

Спорт — это бизнес. Вы хотите, чтобы у вас всё работало. Вы хотите, чтобы всё получалось, но только 10 дней назад мы выиграли кубок, а теперь должны были приехать в этот зал, чтобы всё объявить. Это грустно, — цитирует Маклеллана журналистка Washington Post Изабелль Хуршудян.

По данным портала Capfriendly, располагающего информацией о тренерских зарплатах в НХЛ, в топ-3 самых высокооплачиваемых тренеров сейчас входят Майк Бэбкок («Торонто Мэйпл Лифс», $ 6,25 млн), Джоэль Кенневилль («Чикаго Блэкхоукс», $ 6 млн), Клод Жюльен («Монреаль Канадиенс», $ 5 млн). Все они ранее выигрывали Кубок Стэнли.

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