Маклеллан: Тротц хотел зарплату на уровне $ 5 млн, «Кэпиталз» на это не готовы
Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал решение бывшего главного тренера клуба Барри Тротца покинуть команду.
Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал решение бывшего главного тренера клуба Барри Тротца покинуть команду.
«Его представители хотят воспользоваться его опытом и победой в Кубке Стэнли и пытаются получить контракт с условиями как для одного из лучших тренеров в лиге. Примерно на уровне топ-4 или топ-5. В нашем контракте была заложена прибавка, но не такая большая. Он хочет зарплату минимум в $ 5 млн. Да, вероятно, Барри заслужил такую цену, но не каждая команда готова пойти на это.
Срок контракта? Он хотел контракт на пять лет, что тоже стало камнем преткновения. Длинный контракт с главным тренером в лиге могут позволить только четыре владельца. Это команды с огромным уровнем дохода.
Спорт — это бизнес. Вы хотите, чтобы у вас всё работало. Вы хотите, чтобы всё получалось, но только 10 дней назад мы выиграли кубок, а теперь должны были приехать в этот зал, чтобы всё объявить. Это грустно, — цитирует Маклеллана журналистка Washington Post Изабелль Хуршудян.
По данным портала Capfriendly, располагающего информацией о тренерских зарплатах в НХЛ, в топ-3 самых высокооплачиваемых тренеров сейчас входят Майк Бэбкок («Торонто Мэйпл Лифс», $ 6,25 млн), Джоэль Кенневилль («Чикаго Блэкхоукс», $ 6 млн), Клод Жюльен («Монреаль Канадиенс», $ 5 млн). Все они ранее выигрывали Кубок Стэнли.