«Оттава» обменяла Майка Хоффмана в «Сан-Хосе» на Миккеля Бёдкера
«Оттава Сенаторз» и «Сан-Хосе Шаркс» произвели крупный обмен, информирует официальный «твиттер» «сенаторов».
«Оттава Сенаторз» и «Сан-Хосе Шаркс» произвели крупный обмен, информирует официальный «твиттер» «сенаторов».
Клуб из Оттавы отдал нападающего Майка Хоффмана, защитник Коди Донахи и право выбора в пятом раунде драфта-2020. «Акулы» лишились форварда Миккеля Бёдкера, защитника Юлиуса Бергмана и право выбора в шестом раунде драфта-2020.