Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Текущие события
Хоккей. НХЛ
24.05
Тампа-Бэй Лайтнинг0
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
29.05
Вегас Голден Найтс6
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
31.05
Вегас Голден Найтс2
Вашингтон Кэпиталз3
Хоккей. НХЛ
3.06
Вашингтон Кэпиталз3
Вегас Голден Найтс1
Хоккей. НХЛ
5.06
Вашингтон Кэпиталз6
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
8.06
Вегас Голден Найтс3
Вашингтон Кэпиталз4
Все события
Фоторепортажи
12Сборная Англии обыграла Тунис в Волгограде
21Счастливая тренировка сборной России
15:37 (мск), источник: Чемпионат.com

«Оттава» обменяла Майка Хоффмана в «Сан-Хосе» на Миккеля Бёдкера

«Оттава Сенаторз» и «Сан-Хосе Шаркс» произвели крупный обмен, информирует официальный «твиттер» «сенаторов».

Клуб из Оттавы отдал нападающего Майка Хоффмана, защитник Коди Донахи и право выбора в пятом раунде драфта-2020. «Акулы» лишились форварда Миккеля Бёдкера, защитника Юлиуса Бергмана и право выбора в шестом раунде драфта-2020.

Оттава Сенаторз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сан-Хосе Шаркс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 «Они все сосут и сосут!»: игроков и болельщиков ЧМ атаковали насекомые
«Где прекрасные Ольги с Волги?»: швейцарец назвал наших девушек страшными!
Ничья сойдет: какой результат нужен России с Египтом
Маркес не сможет получить приз игрока матча ЧМ из-за санкций США
Почему сборная Египта — это не только Салах
«Россию надо уважать и бояться». Взгляд египетского журналиста
Жадность и рационализм. Кто виноват, что «Вашингтон» без тренера
Бразильские СМИ раскритиковали Неймара за матч со Швейцарией
Колодин: Жду Игнашевича на следующем чемпионате мира
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь