Жадность и рационализм. Кто виноват в том, что «Вашингтон» потерял тренера?
«СЭ» разбирается в причинах ухода Барри Тротца из «Кэпиталз».
«СЭ» разбирается в причинах ухода Барри Тротца из «Кэпиталз».
Александр Овечкин остановил свою деградацию, изменил свою игру и вернулся в число лучших хоккеистов НХЛ.
Евгений Кузнецов вырос из «проблемного» европейца в
Джон Карлсон
Дмитрий Орлов раскрылся как отличный универсал, способный играть в первой паре клуба НХЛ.
Форвардам вроде Тома Уилсона, Джея Бигла и Деванте
И так далее, и так далее — похожие слова можно сказать почти про каждого игрока чемпионского «Вашингтона».
Два Президентских кубка (не бог весть какой важный приз, но попробуйте его выиграть), самое большое число побед в лиге за четыре года.
И ключевое — первый за 44 года истории «Вашингтона» Кубок Стэнли. Все это — работа Барри Тротца. И он покидает столичный клуб.
Ситуация, в которую попали «Кэпс», получилась донельзя глупой. Можно было бы подозревать, что в уходе Тротца
— Тротц хотел получать, как другие
— Он, вероятно (ключевое слово), заслужил получать, как специалисты топ-4 или топ-5 в НХЛ, но не каждая команда готова платить эти деньги.
— Эти тренеры — это высший эшелон. Они работают в командах, которые много зарабатывают.
— Пятилетний контракт — это камень преткновения. Немногие могут работать так долго, не сбавляя оборотов.
Тротц, который по условиям прошлого контракта получал менее двух миллионов долларов за сезон, логично рассудил — «раз я выиграл Кубок Стэнли, почему я должен получать меньше Андре Бураковски, которого я сажаю в запас». «Меньше Клода Жюльена (те самые пять миллионов на пять лет), который мучается с “Монреалем”, а свой Кубок Стэнли выиграл восемь лет назад». «Чем я хуже?».
Те самые двадцать пять миллионов — конечно, большая сумма, но она и в потолок зарплат не идет, и доходы клуба после победы в
Пожалуй, что нельзя. Если отталкиваться от чемпионства, разбрасываться деньгами в духе «мы уже все сделали, кутим по полной» — то можно было отдавать Тротцу полцарства. Но если смотреть в будущее, причем далекое — открываются иные перспективы.
Тротц — действительно очень сильный тренер. Триумф «Вашингтона» — его заслуга в очень большой степени. Однако он умудрился выиграть Кубок Стэнли, но одновременно не смог избавиться от всех тех стереотипов о своей работе, которые преследуют его всю карьеру.
Очевидно, что в «Вашингтоне» не забыли, что Тротц провалился с лучшим составом в лиге. Что частенько даже в этом
Тротц не смог утвердиться в звании суперзвезды и после победы, как это удавалось Майку Бэбкоку или Джоэлю Кенневиллю. Его хвалят, но не обожают. Он не смог навесить на себя ярлык «незаменимый», тем более что перед
Менеджмент «Кэпс» можно пожурить — но прежде всего не за жадность, а за то, что Тротца не удалось уговорить на более приземленные условия контракта. Ведь как Барри логично думал «чем я хуже», так же и Маклеллан мог порассуждать «а почему “Нэшвилл” сделал рывок не за 16 лет с Тротцем, а за четыре года с Питером Лавиолеттом?» «А как будет работать Тротц через пять лет, когда Кузнецову и Бэкстрему будет за 30, а Овечкин, возможно, вообще не будет играть в НХЛ?». «Будет ли тогда он стоить пяти миллионов?».
Пока мы ничего не знаем о Тодде Рирдене, который, вероятно, станет наставником «Вашингтона», как о главном тренере. Даже если его роль в успехе «Кэпс» велика — это совсем не значит, что он способен управлять не частью, а всем процессом сразу. А вдруг у него
А что сам тренер? На рынке всего один вариант — «Айлендерс», а любого другого придется ждать, скорее всего, до осенних отставок. Что сильно уменьшает шанс Тротца попасть в команду с высокими шансами на Кубок прямо сейчас — как у «Вашингтона». А финансы — не факт, что тот самый двадцатипятимиллионный контракт Барри выкатит
История, в которой перемешаны щепотки жадности, несговорчивости и упрямости — с одной стороны, и рационализма — с другой, завершилась наихудшим, но, видимо, единственно возможным способом. Очень и очень жаль.
Павел КЛИМОВИЦКИЙ