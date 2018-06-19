Жадность и рационализм. Кто виноват в том, что «Вашингтон» потерял тренера?

Источник: Спорт-Экспресс

ДОСТИЖЕНИЯ

Александр Овечкин остановил свою деградацию, изменил свою игру и вернулся в число лучших хоккеистов НХЛ.

Евгений Кузнецов вырос из «проблемного» европейца в топ-центра, который определяет игру своей команды.

Джон Карлсон наконец-то показал себя на уровне сильнейших атакующих защитников лиги.

Дмитрий Орлов раскрылся как отличный универсал, способный играть в первой паре клуба НХЛ.

Форвардам вроде Тома Уилсона, Джея Бигла и Деванте Смит-Пелли, которые не обладают такими серьезными талантами, как лидеры клуба (двое последних — особенно), было также найдено наилучшее применение.

И так далее, и так далее — похожие слова можно сказать почти про каждого игрока чемпионского «Вашингтона».

Два Президентских кубка (не бог весть какой важный приз, но попробуйте его выиграть), самое большое число побед в лиге за четыре года.

И ключевое — первый за 44 года истории «Вашингтона» Кубок Стэнли. Все это — работа Барри Тротца. И он покидает столичный клуб.

ЦИТАТЫ

Ситуация, в которую попали «Кэпс», получилась донельзя глупой. Можно было бы подозревать, что в уходе Тротца все-таки есть нефинансовые мотивы (какая-то обида на руководство или еще что-то, о чем не знают СМИ), но слова генменеджера Брайана Маклеллана на пресс-конференции намекают — нет никаких подводных камней, все дело в деньгах. Вот его ключевые цитаты.

— Тротц хотел получать, как другие тренеры-чемпионы — не менее пяти миллионов долларов в год.

— Он, вероятно (ключевое слово), заслужил получать, как специалисты топ-4 или топ-5 в НХЛ, но не каждая команда готова платить эти деньги.

— Эти тренеры — это высший эшелон. Они работают в командах, которые много зарабатывают.

— Пятилетний контракт — это камень преткновения. Немногие могут работать так долго, не сбавляя оборотов.

ЛОГИКА ТРОТЦА

Тротц, который по условиям прошлого контракта получал менее двух миллионов долларов за сезон, логично рассудил — «раз я выиграл Кубок Стэнли, почему я должен получать меньше Андре Бураковски, которого я сажаю в запас». «Меньше Клода Жюльена (те самые пять миллионов на пять лет), который мучается с “Монреалем”, а свой Кубок Стэнли выиграл восемь лет назад». «Чем я хуже?».

И эмоционально сложно не стать на сторону тренера. Почему «Вашингтон» «зажал» деньги? Что, «Кэпс» часто выигрывают Кубок Стэнли, чтобы разбрасываться чемпионскими кадрами?

Те самые двадцать пять миллионов — конечно, большая сумма, но она и в потолок зарплат не идет, и доходы клуба после победы в плей-офф явно выросли. Неужели нельзя было подвинуться?

ЛОГИКА КЛУБА

Пожалуй, что нельзя. Если отталкиваться от чемпионства, разбрасываться деньгами в духе «мы уже все сделали, кутим по полной» — то можно было отдавать Тротцу полцарства. Но если смотреть в будущее, причем далекое — открываются иные перспективы.

Тротц — действительно очень сильный тренер. Триумф «Вашингтона» — его заслуга в очень большой степени. Однако он умудрился выиграть Кубок Стэнли, но одновременно не смог избавиться от всех тех стереотипов о своей работе, которые преследуют его всю карьеру.

Очевидно, что в «Вашингтоне» не забыли, что Тротц провалился с лучшим составом в лиге. Что частенько даже в этом плей-офф принимал удивительно консервативные решения. Местами излишний прагматизм тренера закрыл в его образе позитивные черты.

Тротц не смог утвердиться в звании суперзвезды и после победы, как это удавалось Майку Бэбкоку или Джоэлю Кенневиллю. Его хвалят, но не обожают. Он не смог навесить на себя ярлык «незаменимый», тем более что перед плей-офф именно Тротц входил в число тренеров, шансы которых быть уволенными были наиболее высоки.

ПРОИГРАЮТ ВСЕ

Менеджмент «Кэпс» можно пожурить — но прежде всего не за жадность, а за то, что Тротца не удалось уговорить на более приземленные условия контракта. Ведь как Барри логично думал «чем я хуже», так же и Маклеллан мог порассуждать «а почему “Нэшвилл” сделал рывок не за 16 лет с Тротцем, а за четыре года с Питером Лавиолеттом?» «А как будет работать Тротц через пять лет, когда Кузнецову и Бэкстрему будет за 30, а Овечкин, возможно, вообще не будет играть в НХЛ?». «Будет ли тогда он стоить пяти миллионов?».

Повторюсь, ситуация вышла глупой. Обе стороны имели право требовать свое. А в результате, не договорившись вовсе — может проиграть каждая из них.

Пока мы ничего не знаем о Тодде Рирдене, который, вероятно, станет наставником «Вашингтона», как о главном тренере. Даже если его роль в успехе «Кэпс» велика — это совсем не значит, что он способен управлять не частью, а всем процессом сразу. А вдруг у него что-то не сложится с Овечкиным? С Тротцем можно было надеяться в ближайшие пару сезонов если не на новый Кубок Стэнли — но хотя бы борьбу за него. Со стабильностью у Барри проблем никогда не было.

А что сам тренер? На рынке всего один вариант — «Айлендерс», а любого другого придется ждать, скорее всего, до осенних отставок. Что сильно уменьшает шанс Тротца попасть в команду с высокими шансами на Кубок прямо сейчас — как у «Вашингтона». А финансы — не факт, что тот самый двадцатипятимиллионный контракт Барри выкатит кто-то другой. Надбавки за заслуги перед клубом уже не будет, а вот образ «недотоп-тренера» никуда не денется. Правда, есть безрассудные генменеджеры, готовые швыряться деньгами — это может спасти ситуацию для Тротца.

История, в которой перемешаны щепотки жадности, несговорчивости и упрямости — с одной стороны, и рационализма — с другой, завершилась наихудшим, но, видимо, единственно возможным способом. Очень и очень жаль.