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20:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Питтсбург» подписал контракт с форвардом Линдбергом

Клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз» заключил контракт с нападающим Тобиасом Линдбергом, информирует официальный сайт команды.

Соглашение с 22-летним хоккеистом рассчитано на один сезон и работает на двухсторонней основе, зарплата игрока при выступлении в НХЛ составит $ 650 тыс. за сезон.

Линдберг был выбран «Оттавой Сенаторз» под общим четвёртым номером на драфте-2013. После нескольких сделок он оказался в стане «пингвинов». Прошлый сезон хоккеист провёл в АХЛ, в Национальной хоккейной лиге он сыграл только шесть игр в сезоне-2015/16.

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