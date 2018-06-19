«Питтсбург» подписал контракт с форвардом Линдбергом

Соглашение с 22-летним хоккеистом рассчитано на один сезон и работает на двухсторонней основе, зарплата игрока при выступлении в НХЛ составит $ 650 тыс. за сезон.



Линдберг был выбран «Оттавой Сенаторз» под общим четвёртым номером на драфте-2013. После нескольких сделок он оказался в стане «пингвинов». Прошлый сезон хоккеист провёл в АХЛ, в Национальной хоккейной лиге он сыграл только шесть игр в сезоне-2015/16.