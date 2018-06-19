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21:38 (мск), источник: Чемпионат.com

«Коламбус» готов рассмотреть варианты обмена Артемия Панарина

Как сообщает инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман, нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин отложил переговоры по новому контракту с командой.

Источник: AP 2018

Напомним, текущий контракт российского форварда истекает следующим летом.

«Артемий сказал, что не пока не готов обсуждать возможный новый контракт с “Коламбусом”. Клуб начинает проверять рынок (на предмет возможного обмена)», — сообщил Фридман в своём «твиттере».

Во время загрузки произошла ошибка.

В 81 матче регулярного чемпионата НХЛ 26-летний Панарин отметился 82 (27+55) очками. В 6 играх плей-офф на его счету 7 (2+5) баллов.

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