«Коламбус» готов рассмотреть варианты обмена Артемия Панарина
Как сообщает инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман, нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин отложил переговоры по новому контракту с командой.
Как сообщает инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман, нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин отложил переговоры по новому контракту с командой.
Напомним, текущий контракт российского форварда истекает следующим летом.
«Артемий сказал, что не пока не готов обсуждать возможный новый контракт с “Коламбусом”. Клуб начинает проверять рынок (на предмет возможного обмена)», — сообщил Фридман в своём «твиттере».
В 81 матче регулярного чемпионата НХЛ 26-летний Панарин отметился 82 (27+55) очками. В 6 играх