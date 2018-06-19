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19 июня, источник: Чемпионат.com

Кекяляйнен: Панарин — элитный игрок НХЛ, «Коламбус» хочет его сохранить

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен прокомментировал информацию о том, что нападающий Артемий Панарин может покинуть клуб.

Источник: AP 2018

«Артемий — элитный игрок НХЛ. Наша позиция состоит в том, что мы хотим много лет видеть Панарина в форме “мундиров”, и это не меняется. У него остался ещё год по контракту, так что для переговоров времени вполне достаточно. Если что-то изменится, мы обсудим это с Панариным и примем лучшее решение для клуба», — приводит слова функционера в своём «твиттере» журналист Эллиотт Фридман.

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Коламбус Блю Джэкетс
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