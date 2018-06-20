Церемония награждения лучших по итогам сезона НХЛ пройдет в Лас-Вегасе
ТАСС, 20 июня. Церемония вручения индивидуальных призов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоится в ночь на четверг в американском
ТАСС, 20 июня. Церемония вручения индивидуальных призов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоится в ночь на четверг в американском
На церемонии в
Лучшим бомбардиром сезона в НХЛ стал 21-летний канадец Коннор Макдэвид из «Эдмонтона», который в 82 матчах набрал 108 (41+67) очков.
Обладатели остальных призов пока неизвестны, хотя голосование прошло еще в апреле, когда завершился регулярный чемпионат. Выиграть индивидуальный трофей может еще один российский хоккеист — голкипер Василевский, который вошел в тройку номинантов на «Везина Трофи». Конкуренты хоккеиста «Тампы-Бэй» — финн Пекка Ринне из «Нэшвилла» и канадец Коннор Хеллебайк из «Виннипега».
Выбирают лучшего вратаря сезона генеральные менеджеры клубов НХЛ. Еще один вратарский трофей («Уильям Дженнингс Трофи») завоевал американский голкипер «Лос-Анджелеса» Джонатан Куик, чей клуб пропустил меньше всего шайб в 82 играх регулярного чемпионата — 203.
Василевский может стать вторым вратарем из России, получившим приз лучшему голкиперу сезона НХЛ. Сергей Бобровский, выступающий за «Коламбус», дважды получил награду (2012/13, 2016/17).
Номинантами на самый престижный индивидуальный приз НХЛ как самому ценному игроку сезона («Харт Мемориал Трофи») являются словенец Анже Копитар («Лос-Анджелес») и канадцы Тэйлор Холл («Нью-Джерси») и Натан Маккиннон («Колорадо»). Лауреат определяется голосованием журналистов, аккредитованных на матчи НХЛ. Год назад этот приз достался Макдэвиду, который опередил Бобровского и капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби.
На приз лучшему новичку лиги («Колдер Трофи») претендуют канадец Мэттью Барзал из «Нью-Йорк Айлендерс», американец Брок Бесер из «Ванкувера» и канадец Клейтон Келлер из «Аризоны». Лучшим форвардом оборонительного плана («Фрэнк Селке Трофи») станет
Брайан Бойл из «Нью-Джерси», Роберто Луонго из «Флориды» и Джордан Стаал из «Каролины» могут стать обладателями награды имени Билла Мастертона — за спортивное мастерство и верность хоккею. Приз леди Бинг (за честную борьбу и джентльменское поведение на льду) разыграют финский форвард Александр Барков из «Флориды», швед Вильям Карлссон из «Вегаса» и канадец Райан О’Райлли из «Баффало». Кандидатами на приз Кинга Клэнси (игроку, который показывает пример на льду и вне его и принимает активное участие в общественной жизни) являются шведские братья из «Ванкувера» Даниэль и Хенрик Седины,
Приз имени Марка Мессье игроку, проявившему лидерские качества на льду и за его пределами, могут получить Дерик Энгелланд из «Вегаса», Уэйн Симмондс из «Филадельфии» и Блэйк Уилер из «Виннипега». Наконец, приз Теда Линдсэя — лучшему игроку по выбору самих хоккеистов — разыграют Холл, Маккиннон и Макдэвид.
За приз лучшему тренеру регулярного сезона («Джек Адамс Трофи») спорят Джаред Беднар из «Колорадо», Брюс Кэссиди из «Бостона» и наставник «Вегаса» Жерар Галлан. Лучшим менеджером сезона могут стать Кевин Шевалдэйофф из «Виннипега», Джордж Макфи из «Вегаса» и Стив Айзерман («Тампа-Бэй»).
Вручение призов НХЛ состоится в
В нынешнем сезоне ни в одну номинацию не попал один из лучших хоккеистов НХЛ последних лет Сидни Кросби из «Питтсбурга». В прошлом сезоне Кросби стал лучшим снайпером сезона и завоевал трофей самому ценному игроку