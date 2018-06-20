Церемония награждения лучших по итогам сезона НХЛ пройдет в Лас-Вегасе

Источник: AP 2018

На церемонии в Лас-Вегасе будут вручены призы лучшим игрокам сезона в НХЛ, при этом обладатели двух трофеев уже известны. Приз имени Мориса Ришара, который вручается лучшему снайперу, получит российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, который завоевал свой первый Кубок Стэнли, получив приз лучшему игроку плей-офф. В регулярном чемпионате НХЛ Овечкин забил 49 голов в 82 матчах.

Лучшим бомбардиром сезона в НХЛ стал 21-летний канадец Коннор Макдэвид из «Эдмонтона», который в 82 матчах набрал 108 (41+67) очков.

Обладатели остальных призов пока неизвестны, хотя голосование прошло еще в апреле, когда завершился регулярный чемпионат. Выиграть индивидуальный трофей может еще один российский хоккеист — голкипер Василевский, который вошел в тройку номинантов на «Везина Трофи». Конкуренты хоккеиста «Тампы-Бэй» — финн Пекка Ринне из «Нэшвилла» и канадец Коннор Хеллебайк из «Виннипега».

Выбирают лучшего вратаря сезона генеральные менеджеры клубов НХЛ. Еще один вратарский трофей («Уильям Дженнингс Трофи») завоевал американский голкипер «Лос-Анджелеса» Джонатан Куик, чей клуб пропустил меньше всего шайб в 82 играх регулярного чемпионата — 203.

Василевский может стать вторым вратарем из России, получившим приз лучшему голкиперу сезона НХЛ. Сергей Бобровский, выступающий за «Коламбус», дважды получил награду (2012/13, 2016/17).

Кто возьмет «Харта»?

Номинантами на самый престижный индивидуальный приз НХЛ как самому ценному игроку сезона («Харт Мемориал Трофи») являются словенец Анже Копитар («Лос-Анджелес») и канадцы Тэйлор Холл («Нью-Джерси») и Натан Маккиннон («Колорадо»). Лауреат определяется голосованием журналистов, аккредитованных на матчи НХЛ. Год назад этот приз достался Макдэвиду, который опередил Бобровского и капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби.

На приз лучшему новичку лиги («Колдер Трофи») претендуют канадец Мэттью Барзал из «Нью-Йорк Айлендерс», американец Брок Бесер из «Ванкувера» и канадец Клейтон Келлер из «Аризоны». Лучшим форвардом оборонительного плана («Фрэнк Селке Трофи») станет кто-то из тройки Патрик Бержерон («Бостон»), Шон Кутюрье («Филадельфия») и Копитар, тогда как на приз лучшему защитнику сезона («Джеймс Норрис Трофи») претендуют канадец Дрю Даути («Лос-Анджелес»), швед Виктор Хедман («Тампа-Бэй») и канадец Пи-Кей Суббан («Нэшвилл»).

Брайан Бойл из «Нью-Джерси», Роберто Луонго из «Флориды» и Джордан Стаал из «Каролины» могут стать обладателями награды имени Билла Мастертона — за спортивное мастерство и верность хоккею. Приз леди Бинг (за честную борьбу и джентльменское поведение на льду) разыграют финский форвард Александр Барков из «Флориды», швед Вильям Карлссон из «Вегаса» и канадец Райан О’Райлли из «Баффало». Кандидатами на приз Кинга Клэнси (игроку, который показывает пример на льду и вне его и принимает активное участие в общественной жизни) являются шведские братья из «Ванкувера» Даниэль и Хенрик Седины, Пи-Кей Суббан и Джейсон Цукер из «Миннесоты».

Приз имени Марка Мессье игроку, проявившему лидерские качества на льду и за его пределами, могут получить Дерик Энгелланд из «Вегаса», Уэйн Симмондс из «Филадельфии» и Блэйк Уилер из «Виннипега». Наконец, приз Теда Линдсэя — лучшему игроку по выбору самих хоккеистов — разыграют Холл, Маккиннон и Макдэвид.

Из тренеров номинированы Беднар, Кэссиди и Галлан

За приз лучшему тренеру регулярного сезона («Джек Адамс Трофи») спорят Джаред Беднар из «Колорадо», Брюс Кэссиди из «Бостона» и наставник «Вегаса» Жерар Галлан. Лучшим менеджером сезона могут стать Кевин Шевалдэйофф из «Виннипега», Джордж Макфи из «Вегаса» и Стив Айзерман («Тампа-Бэй»).

Вручение призов НХЛ состоится в казино-отеле «Хард Рок» в Лас-Вегасе, где также будет выставлен главный трофей лиги — Кубок Стэнли, который в нынешнем сезоне завоевал «Вашингтон».