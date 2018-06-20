Возьмёт ли Василевский «Везину»?

Источник: AP 2018

Сезон в НХЛ закончен, и пришло время традиционной «раздачи слонов» — в ночь со среды на четверг мск в Лас-Вегасе состоится церемония вручения индивидуальных наград сезона. Победители голосований определяются по итогам регулярного чемпионата, и лишь приз самому ценному игроку плей-офф «Конн Смайт Трофи» является результатом оценки выступлений в розыгрыше Кубка Стэнли. Несколько трофеев уже нашли своих победителей: Александр Овечкин выиграл приз лучшему снайперу «Морис Ришар Трофи» (49) голов, а Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» второй год подряд стал обладателем «Арт Росс Трофи». У российских хоккеистов больше почти нет шансов побороться за трофеи — исключение составляет Андрей Василевский, который может стать обладателем престижнейшей вратарской «Везины».

«Харт Трофи» (самому ценному хоккеисту сезона)

Претенденты: Тейлор Холл («Нью-Джерси»), Анже Копитар («Лос-Анджелес»), Натан Макиннон («Колорадо»).



26-летний Холл занял шестое место в списке лучших бомбардиров сезона (93 очка) и помог «дьяволам» выйти в плей-офф впервые с 2012 года. 30-летний Копитар остановился строчкой ниже Холла (92) очка и также внёс очень солидный вклад в то, что «короли» вернулись в розыгрыш Кубка Стэнли после прошлогоднего пропуска. Помимо «Харта» словенец претендует также на «Селке Трофи» — приз лучшему форварду оборонительного плана. Макиннон — самый результативный из этой тройки (97 очков), а его 12 победных голов стали лучшим результатом в лиге (вместе с форвардом «Тампы» Брейденом Пойнтом).

«У Копитара был наиболее полный, “упакованный” сезон, поэтому “Харта” должен взять именно он. Разница между ним и любым другим хоккеистом “Лос-Анджелеса” составила 31 очко, что наглядно показывает ценность Анже для “Кингз”. Копитар — лидер лиги по среднему игровому времени среди нападающих. Макиннон и Холл также заслуживают внимания, но они не являются такими универсальными игроками, как Копитар», — отметил старший обозреватель официального сайта НХЛ Дэн Роузен.

«Везина Трофи» (лучшему вратарю)

Претенденты: Пекка Ринне («Нэшвилл»), Коннор Хеллебайк («Виннипег»), Андрей Василевский («Тампа-Бэй»).



Хеллебайк и Василевский разделили первенство по победам (44), Ринне остался на третьей строчке (42), но был вровень с Андреем по количеству матчей на ноль (по 8). Кроме того, роль финна в победе «Нэшвилла» в регулярном чемпионате очень велика: Пекка занял седьмое место по проценту отражённых бросков (92,7%) и пятое — по голам в среднем за матч (2,31). Василевский помог «Тампе» провести лучшую «регулярку» в истории клуба (54 победы), а Хеллебайк побил рекорд Тома Баррассо по победам для американских голкиперов (43).



«Лично я выбираю Василевского, который был самым ценным игроком в “Тампе” и легко мог стать финалистом голосования за “Харт Трофи”. Пять из восьми его “сухарей” были одержаны в матчах с командами, которые вышли в плей-офф, а особенно запомнилась его игра с “Бостоном” 13 апреля, когда 33 сейва Василевского помогли “Лайтнинг” официально выиграть Атлантический дивизион», — считает обозреватель NHL.com Том Гулитти. Стоит добавить, что ранее из россиян «Везину» выигрывал только Сергей Бобровский, у которого два таких трофея.

«Норри Трофи» (лучшему защитнику)

Претенденты: Дрю Даути («Лос-Анджелес»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй»), Пи Кей Суббэн («Нэшвилл»).



Хедман, который занял третье место в голосовании в прошлом году, нынче попытается стать первым. Защитник «Тампы» разделил лидерство среди защитников по голам (17 шайб, столько же у Ивана Проворова и Дуги Хэмилтона) и набрал «+32» по показателю полезности. Даути уже в четвёртый раз номинируется на «Норриса» — он выиграл трофей в 2016 году, а в минувшем сезоне набрал 60 очков, проводя в среднем на льду более 26 минут. Суббан установил личный снайперский рекорд (16 голов) и может во второй раз в карьере взять приз лучшему защитнику.

«Тед Линдсей Эворд» (лучшему игроку по мнению ассоциации хоккеистов)

Претенденты: Тейлор Холл («Нью-Джерси», Натан Макиннон («Колорадо»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»).



Для многих трофей имени Теда Линдсея значит даже больше, чем «Харт», поскольку здесь оценку игрокам дают их коллеги, голосуя своим профсоюзом. Тройка финалистов на две трети совпадает с тройкой голосования за трофей MVP, за исключением Коннора Макдэвида, который может взять этот приз второй год кряду. Макдэвид — третий «нефтяник» после Гретцки и Мессье, который уже выигрывал награду, и может стать первым, кто становился двукратным обладателем «Теда Линдсея» до 22 лет.

«Селке Трофи» (лучшему форварду оборонительного плана)

Претенденты: Патрис Бержерон («Бостон»), Шон Кутюрье («Филадельфия»), Анже Копитар («Лос-Анджелес»).



У Бержерона в послужном списке уже 4 «Селке», и в случае выигрыша пятого он обгонит Боба Гейни и станет абсолютным рекордсменом. 32-летний форвард «Бостона» уже обогнал Павла Дацюка по количеству попаданий в тройку финалистов (7 лет подряд против шести у россиянина). Бержерон был лучшим в лиге по вбрасываниям (58,3% выигранных) и продемонстрировал отменные показатели расширенной статистики («Бостон» получил 56% от общего количества попыток нанести бросок, когда Бержерон был на льду).

«Леди Бинг Трофи» (джентльмену на льду)

Претенденты: Александр Барков («Флорида»), Вильям Карлссон («Вегас»), Райан О’Райлли («Баффало»).



22-летний Барков установил личный рекорд результативности (78 очков), был вторым в лиге по игровому времени среди форвардов (22.04) и за сезон заработал лишь 7 двухминутных удалений. Российский финн попал в тройку финалистов «Леди Бинг» во второй раз за три сезона: в чемпионате-2015/16 он занял второе место. Карлссон стал лучшим в лиге по «плюс-минусу» (+49), а О’Райлли за 82 матча заработал лишь один малый штраф.

«Колдер Трофи» (лучшему новичку)

Претенденты: Мэттью Барзал («Айлендерс»), Брок Бёзер («Ванкувер»), Клейтон Келлер («Аризона»).



Главным претендентом на приз новобранцу является Мэттью Барзал, который возглавил список самых результативных новичков. Форвард «островитян» набрал 85 баллов, и его отрыв от ближайшего преследователя, которым стал Келлер, составил 20 очков.

«Джек Адамс Трофи» (лучшему тренеру)

Претенденты: Джаред Беднар («Колорадо»), Брюс Кэссиди («Бостон»), Жерар Галлан («Вегас»).



При всём уважении к Беднару и Кэссиди, то чудо, которое сотворил в минувшем сезоне «Вегас», просто не может не быть отмечено лигой. Если приз лучшему наставнику получит не Галлан, это будет вопиющей несправедливостью.

«Билл Мастертон Трофи» (за настойчивость, мастерство и преданность хоккею)

Претенденты: Брайан Бойл («Нью-Джерси»), Роберто Луонго («Флорида»), Джордан Стаал («Каролина»).



Этот приз обычно вручается игроку, который преодолел серьёзные травмы или крупные жизненные неурядицы, сумев вернуться на высокий уровень игры. 33-летнему Бойлу во время тренировочного лагеря поставили диагноз хронический миелоидный лейкоз — разновидность рака костного мозга. Бойл сыграл в сезоне 69 матчей, набрав 23 очка. Ветеран Луонго восстановился после тяжёлых травм паха и руки, а Стаал провёл неплохой сезон, несмотря на семейную трагедию (мёртворождённый ребёнок).

«Кинг Клэнси Трофи» (за лидерство на льду и гуманитарный вклад)

Претенденты: Даниэль и Хенрик Седины («Ванкувер»), Пи Кей Суббэн («Нэшвилл»), Джейсон Цукер («Миннесота»).



Обладателя этого гуманитарного приза определяет комиссар лиги Гэри Беттмэн и совет управляющих лиги. Ушедшие в отставку братья Седин пожертвовали $ 1,5 млн на детскую больницу, Суббэн основал фонд Blueline Buddies, который помогает адаптироваться в обществе детям из трудных семей и поддерживает детский госпиталь в Монреале, а Цукер и его супруга начали кампанию по сбору средств для семейного центра.

«Марк Мессье Лидершип Эворд» (за лидерские качества)

Претенденты: Дерек Энгелланд («Вегас»), Уэйн Симмондс («Филадельфия»), Блэйк Уилер («Виннипег»).



Капитан «Вегаса» Энгелланд запомнился страстной речью после трагической стрельбы в Лас-Вегасе 1 октября, а его супруга Мелисса начала программу, пригласив пострадавших от трагедии людей на трибуны стадиона. С большой долей вероятности трофей достанется именно защитнику «Голден Найтс».

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