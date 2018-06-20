Возьмёт ли Василевский «Везину»?
Раздача призов — последнее, что осталось от сезона-2017/18. Василевский — единственный из наших финалистов.
Раздача призов — последнее, что осталось от сезона-2017/18. Василевский — единственный из наших финалистов.
Сезон в НХЛ закончен, и пришло время традиционной «раздачи слонов» — в ночь со среды на четверг мск в
Претенденты: Тейлор Холл («Нью-Джерси»), Анже Копитар («Лос-Анджелес»), Натан Макиннон («Колорадо»).
26-летний Холл занял шестое место в списке лучших бомбардиров сезона (93 очка) и помог «дьяволам» выйти в
«У Копитара был наиболее полный, “упакованный” сезон, поэтому “Харта” должен взять именно он. Разница между ним и любым другим хоккеистом “Лос-Анджелеса” составила 31 очко, что наглядно показывает ценность Анже для “Кингз”. Копитар — лидер лиги по среднему игровому времени среди нападающих. Макиннон и Холл также заслуживают внимания, но они не являются такими универсальными игроками, как Копитар», — отметил старший обозреватель официального сайта НХЛ Дэн Роузен.
Претенденты: Пекка Ринне («Нэшвилл»), Коннор Хеллебайк («Виннипег»), Андрей Василевский («Тампа-Бэй»).
Хеллебайк и Василевский разделили первенство по победам (44), Ринне остался на третьей строчке (42), но был вровень с Андреем по количеству матчей на ноль (по 8). Кроме того, роль финна в победе «Нэшвилла» в регулярном чемпионате очень велика: Пекка занял седьмое место по проценту отражённых бросков (92,7%) и пятое — по голам в среднем за матч (2,31). Василевский помог «Тампе» провести лучшую «регулярку» в истории клуба (54 победы), а Хеллебайк побил рекорд Тома Баррассо по победам для американских голкиперов (43).
«Лично я выбираю Василевского, который был самым ценным игроком в “Тампе” и легко мог стать финалистом голосования за “Харт Трофи”. Пять из восьми его “сухарей” были одержаны в матчах с командами, которые вышли в
Претенденты: Дрю Даути («Лос-Анджелес»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй»), Пи Кей Суббэн («Нэшвилл»).
Хедман, который занял третье место в голосовании в прошлом году, нынче попытается стать первым. Защитник «Тампы» разделил лидерство среди защитников по голам (17 шайб, столько же у Ивана Проворова и Дуги Хэмилтона) и набрал «+32» по показателю полезности. Даути уже в четвёртый раз номинируется на «Норриса» — он выиграл трофей в 2016 году, а в минувшем сезоне набрал 60 очков, проводя в среднем на льду более 26 минут. Суббан установил личный снайперский рекорд (16 голов) и может во второй раз в карьере взять приз лучшему защитнику.
Претенденты: Тейлор Холл («Нью-Джерси», Натан Макиннон («Колорадо»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»).
Для многих трофей имени Теда Линдсея значит даже больше, чем «Харт», поскольку здесь оценку игрокам дают их коллеги, голосуя своим профсоюзом. Тройка финалистов на две трети совпадает с тройкой голосования за трофей MVP, за исключением Коннора Макдэвида, который может взять этот приз второй год кряду. Макдэвид — третий «нефтяник» после Гретцки и Мессье, который уже выигрывал награду, и может стать первым, кто становился двукратным обладателем «Теда Линдсея» до 22 лет.
Претенденты: Патрис Бержерон («Бостон»), Шон Кутюрье («Филадельфия»), Анже Копитар («Лос-Анджелес»).
У Бержерона в послужном списке уже 4 «Селке», и в случае выигрыша пятого он обгонит Боба Гейни и станет абсолютным рекордсменом. 32-летний форвард «Бостона» уже обогнал Павла Дацюка по количеству попаданий в тройку финалистов (7 лет подряд против шести у россиянина). Бержерон был лучшим в лиге по вбрасываниям (58,3% выигранных) и продемонстрировал отменные показатели расширенной статистики («Бостон» получил 56% от общего количества попыток нанести бросок, когда Бержерон был на льду).
Претенденты: Александр Барков («Флорида»), Вильям Карлссон («Вегас»), Райан О’Райлли («Баффало»).
22-летний Барков установил личный рекорд результативности (78 очков), был вторым в лиге по игровому времени среди форвардов (22.04) и за сезон заработал лишь 7 двухминутных удалений. Российский финн попал в тройку финалистов «Леди Бинг» во второй раз за три сезона: в чемпионате-2015/16 он занял второе место. Карлссон стал лучшим в лиге по «плюс-минусу» (+49), а О’Райлли за 82 матча заработал лишь один малый штраф.
Претенденты: Мэттью Барзал («Айлендерс»), Брок Бёзер («Ванкувер»), Клейтон Келлер («Аризона»).
Главным претендентом на приз новобранцу является Мэттью Барзал, который возглавил список самых результативных новичков. Форвард «островитян» набрал 85 баллов, и его отрыв от ближайшего преследователя, которым стал Келлер, составил 20 очков.
Претенденты: Джаред Беднар («Колорадо»), Брюс Кэссиди («Бостон»), Жерар Галлан («Вегас»).
При всём уважении к Беднару и Кэссиди, то чудо, которое сотворил в минувшем сезоне «Вегас», просто не может не быть отмечено лигой. Если приз лучшему наставнику получит не Галлан, это будет вопиющей несправедливостью.
Претенденты: Брайан Бойл («Нью-Джерси»), Роберто Луонго («Флорида»), Джордан Стаал («Каролина»).
Этот приз обычно вручается игроку, который преодолел серьёзные травмы или крупные жизненные неурядицы, сумев вернуться на высокий уровень игры. 33-летнему Бойлу во время тренировочного лагеря поставили диагноз хронический миелоидный лейкоз — разновидность рака костного мозга. Бойл сыграл в сезоне 69 матчей, набрав 23 очка. Ветеран Луонго восстановился после тяжёлых травм паха и руки, а Стаал провёл неплохой сезон, несмотря на семейную трагедию (мёртворождённый ребёнок).
Претенденты: Даниэль и Хенрик Седины («Ванкувер»), Пи Кей Суббэн («Нэшвилл»), Джейсон Цукер («Миннесота»).
Обладателя этого гуманитарного приза определяет комиссар лиги Гэри Беттмэн и совет управляющих лиги. Ушедшие в отставку братья Седин пожертвовали $ 1,5 млн на детскую больницу, Суббэн основал фонд Blueline Buddies, который помогает адаптироваться в обществе детям из трудных семей и поддерживает детский госпиталь в Монреале, а Цукер и его супруга начали кампанию по сбору средств для семейного центра.
Претенденты: Дерек Энгелланд («Вегас»), Уэйн Симмондс («Филадельфия»), Блэйк Уилер («Виннипег»).
Капитан «Вегаса» Энгелланд запомнился страстной речью после трагической стрельбы в
Претенденты: Кевин Чевелдейофф («Виннипег»), Джордж Макфи («Вегас»), Стив Айзерман («Тампа-Бэй»).
Вряд ли