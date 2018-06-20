Пастрняк во второй раз стал обладателем приза лучшему игроку года в Чехии

Трофей вручался в юбилейный, 50-й раз. 22-летний форвард стал двукратным обладателем данного титула — год назад Пастрняк стал самым молодым хоккеистом, получившим «Золотую клюшку», и обновил рекорд Доминика Гашека, который получил награду в 22 года.

В прошедшем сезоне форвард провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 80 (35+45) очков, и 12 игр в плей-офф, отметившись 6 голами и 14 передачами. Он также выступал за сборную Чехии на чемпионате мира 2018 года и набрал 6 (4+2) очков в 5 матчах.