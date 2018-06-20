Пастрняк во второй раз стал обладателем приза лучшему игроку года в Чехии
Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк стал обладателем «Золотой клюшки» — награды, которая ежегодно вручается лучшему чешскому хоккеисту.
Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк стал обладателем «Золотой клюшки» — награды, которая ежегодно вручается лучшему чешскому хоккеисту.
Трофей вручался в юбилейный, 50-й раз. 22-летний форвард стал двукратным обладателем данного титула — год назад Пастрняк стал самым молодым хоккеистом, получившим «Золотую клюшку», и обновил рекорд Доминика Гашека, который получил награду в 22 года.
В прошедшем сезоне форвард провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 80 (35+45) очков, и 12 игр в