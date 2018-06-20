Радулов: Никогда не говорил, что больше не собираюсь играть за сборную

Источник: AP 2018

«Так я никогда и не говорил, что не собираюсь возвращаться. Просто у меня были определённые проблемы со здоровьем. Не хочу конкретизировать — всю конкретику я сказал руководству. Я сразу всё сказал, но у нас, видимо, хотели, чтобы я всё равно поехал, не знаю…

Да, были определённые моменты перед чемпионатом мира в Москве, но это всё уже в прошлом. Я всегда говорю, что готов сыграть за сборную. Но я хочу играть, когда здоров на сто процентов и готов отдаться полностью. А выходить и изображать непонятно что… Тем более у нас много молодых хороших хоккеистов, которым надо давать возможность сыграть.

Перед последним чемпионатом мира я и с генеральным менеджером общался, и с Алексеем Жамновым — со всеми был на связи. С Воробьёвым пытались созвониться, но так что-то и не попали друг на друга. Когда он мне позвонил, я то ли с сыном был, то ли ещё где-то. Я быстро перезвонил, но уже у них то ли игра, то ли что-то другое. А в целом решение уже было принято. Мне в «Далласе» посоветовали лучше пропустить турнир и восстановиться. Решение уже было принято, и я сразу же о нём объявил. У нас в России чуть всё это перевернули, ажиотаж поднялся…