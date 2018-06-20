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15:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Радулов: Никогда не говорил, что больше не собираюсь играть за сборную

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов рассказал, почему пропустил чемпионат мира в Дании, а также ответил на вопрос, готов ли он в будущем играть за сборную России.

Источник: AP 2018

«Так я никогда и не говорил, что не собираюсь возвращаться. Просто у меня были определённые проблемы со здоровьем. Не хочу конкретизировать — всю конкретику я сказал руководству. Я сразу всё сказал, но у нас, видимо, хотели, чтобы я всё равно поехал, не знаю…

Да, были определённые моменты перед чемпионатом мира в Москве, но это всё уже в прошлом. Я всегда говорю, что готов сыграть за сборную. Но я хочу играть, когда здоров на сто процентов и готов отдаться полностью. А выходить и изображать непонятно что… Тем более у нас много молодых хороших хоккеистов, которым надо давать возможность сыграть.

Перед последним чемпионатом мира я и с генеральным менеджером общался, и с Алексеем Жамновым — со всеми был на связи. С Воробьёвым пытались созвониться, но так что-то и не попали друг на друга. Когда он мне позвонил, я то ли с сыном был, то ли ещё где-то. Я быстро перезвонил, но уже у них то ли игра, то ли что-то другое. А в целом решение уже было принято. Мне в «Далласе» посоветовали лучше пропустить турнир и восстановиться. Решение уже было принято, и я сразу же о нём объявил. У нас в России чуть всё это перевернули, ажиотаж поднялся…

Останься в сборной Знарок? У меня нормальные отношения со всеми, абсолютно. Знаю, что пишут разное. Но у меня абсолютно всё нормально со всеми, я ни с кем не ругался, плохого не говорил", — сказал Радулов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.

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