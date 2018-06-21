Главный тренер «Бостона» заявил, что клуб заинтересован в подписании Ковальчука

Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее генеральный менеджер «Сент-Луиса» Дуг Армстронг сообщал, что он провел переговоры с агентом Ковальчука. Также СМИ сообщали, что Ковальчук ведет переговоры с рядом клубов НХЛ, в числе которых «Лос-Анджелес» и «Сан-Хосе».

«Подписание Ковальчука было бы интересным ходом для нашей команды, но никогда не хочется спекулировать на таких вещах. Нельзя зайти слишком далеко в обсуждении слухов. Ковальчук — хоккеист первых двух звеньев атаки, он может играть, как на правом краю, так и на левом, он большой габаритный игрок. Он был бы прекрасным дополнением к нашей команде», — заявил Кэссиди.

«Я уверен, что любая команда хотела бы иметь его в своем составе, — продолжил тренер “Бостона”. — Он сделает вашу команду лучше. Я думаю, именно этого хочет каждый тренер. Сочетать между собой талантливых игроков — это просто, а вот получить таких игроков в свое распоряжение — гораздо сложнее».

Ковальчуку 15 апреля исполнилось 35 лет. По правилам НХЛ, с 1 июля он будет исключен из списка добровольно завершивших карьеру, став неограниченно свободным агентом, и сможет подписать контракт с любым клубом лиги. До исполнения 35 лет он мог заключить соглашение только с «Нью-Джерси», которому принадлежали права на игрока, а для подписания контракта с любой другой командой лиги ему нужно было одобрение всех остальных клубов НХЛ.