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00:44 (мск), источник: ТАСС

Главный тренер «Бостона» заявил, что клуб заинтересован в подписании Ковальчука

ТАСС, 21 июня. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон» Брюс Кэссиди сообщил, что клуб заинтересован в подписании контракта с российским нападающим Ильей Ковальчуком. Слова канадского специалиста приводит портал NBC Sports.

Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее генеральный менеджер «Сент-Луиса» Дуг Армстронг сообщал, что он провел переговоры с агентом Ковальчука. Также СМИ сообщали, что Ковальчук ведет переговоры с рядом клубов НХЛ, в числе которых «Лос-Анджелес» и «Сан-Хосе».

«Подписание Ковальчука было бы интересным ходом для нашей команды, но никогда не хочется спекулировать на таких вещах. Нельзя зайти слишком далеко в обсуждении слухов. Ковальчук — хоккеист первых двух звеньев атаки, он может играть, как на правом краю, так и на левом, он большой габаритный игрок. Он был бы прекрасным дополнением к нашей команде», — заявил Кэссиди.

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«Я уверен, что любая команда хотела бы иметь его в своем составе, — продолжил тренер “Бостона”. — Он сделает вашу команду лучше. Я думаю, именно этого хочет каждый тренер. Сочетать между собой талантливых игроков — это просто, а вот получить таких игроков в свое распоряжение — гораздо сложнее».

Ковальчуку 15 апреля исполнилось 35 лет. По правилам НХЛ, с 1 июля он будет исключен из списка добровольно завершивших карьеру, став неограниченно свободным агентом, и сможет подписать контракт с любым клубом лиги. До исполнения 35 лет он мог заключить соглашение только с «Нью-Джерси», которому принадлежали права на игрока, а для подписания контракта с любой другой командой лиги ему нужно было одобрение всех остальных клубов НХЛ.

Ковальчук выступал в НХЛ с 2001 по 2013 год, выступая за «Атланту» (2001−2010) и «Нью-Джерси» (2010−2013). Всего в регулярных чемпионатах НХЛ он провел 816 матчей, забросил 417 шайб и отдал 399 голевых передач, в розыгрышах Кубка Стэнли в его активе 32 игры (11 шайб и 16 передач). Ковальчук является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе петербургского СКА (2015, 2017), а также олимпийским чемпионом (2018) и двукратным чемпионом мира (2008, 2009) в составе национальной сборной.

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