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08:03 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист «Айлендерс» Барзал признан лучшим новичком регулярного сезона НХЛ

ТАСС, 21 июня. Канадский нападающий Мэттью Барзал из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» стал обладателем приза «Колдер Трофи», который вручается лучшему новичку по итогам регулярного чемпионата. Торжественная церемония закрытия сезона-2017/18 проходит в Лас-Вегасе.

«Колдер Трофи» ежегодно вручается игроку, наиболее ярко проявившему себя в первом полном сезоне в НХЛ. Хоккеисту должно быть не более 26 лет на начало регулярного чемпионата, в котором он провел не менее 25 матчей. Впервые приз был вручен по итогам сезона-1936/37 канадскому игроку Силу Эппсу («Торонто»). В число претендентов на приз по итогам сезона-2017/18 вошли Барзал, канадец Клейтон Келлер («Аризона») и американский форвард «Ванкувера» Брок Бесер.

В прошедшем сезоне Барзал, которому 26 мая исполнился 21 год, провел в составе «Айлендерс» все 82 матча, в которых набрал 85 очков (22 шайбы + 63 голевые передачи), заняв 14-е место в списке лучших бомбардиров сезона в лиге.

Барзал был выбран «Айлендерс» в первом раунде драфта новичков 2015 года под общим 16-м номером. В НХЛ игрок дебютировал в сезоне-2016/17, сыграв лишь два матча в регулярном чемпионате. В мае 2018-го Барзал принял участие в чемпионате мира в составе сборной Канады, на турнире в Дании хоккеист сыграл 10 встреч и отдал семь результативных передач. Канадцы заняли четвертое место, уступив в матче за бронзу американцам (1:4).

Среди отечественных хоккеистов первым лауреатом «Колдер Трофи» стал Сергей Макаров в 1990 году, получивший награду в 31 год, после чего руководство лиги приняло решение вручать приз хоккеистам не старше 26 лет. В своем дебютном сезоне-1989/90 Макаров в составе «Калгари» набрал 86 (24+62) очков. Помимо Макарова шесть российских игроков получали награду лучшему новичку сезона: Павел Буре («Ванкувер») в сезоне-1991/92, Сергей Самсонов («Бостон») — 1997/98, Евгений Набоков («Сан-Хосе») — 2000/01, Александр Овечкин («Вашингтон») — 2005/06, Евгений Малкин («Питтсбург») — 2006/07, Артемий Панарин («Чикаго») — 2015/16.

В прошлом сезоне обладателем приза стал американский форвард «Торонто» Остон Мэттьюс.

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