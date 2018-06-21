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08:46 (мск), источник: ТАСС

Финн Ринне обошел россиянина Василевского и получил приз лучшему вратарю НХЛ в сезоне

ТАСС, 21 июня. Российский голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский не получил «Везина Трофи», вручаемый лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Обладателем награды на торжественной церемонии закрытия сезона-2017/18 в Лас-Вегасе стал 35-летний финский вратарь «Нэшвилла» Пекка Ринне.

Источник: AP 2018

Помимо Ринне и Василевского на «Везина Трофи» претендовал американский голкипер «Виннипега» Коннор Хеллебайк. В финальном голосовании Ринне получил 129 очков, Хеллебайк — 82, Василевский — 21. Ринне стал третьим финским вратарем в истории, получившим данную награду. Ранее лучшими вратарями признавались Миикка Кипрусофф («Калгари») в сезоне-2005/06 и Туукка Раск («Бостон») — сезон-2013/14.

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Ринне играет за «Нэшвилл» с сезона-2005/06, в текущем году он был в четвертый раз номинирован на «Везина Трофи» (2011, 2012, 2015, 2018). В прошедшем регулярном чемпионате Ринне одержал с клубом 42 победы в 59 матчах и поделил первое место по числу матчей на ноль с Василевским (8). Вместе с «Нэшвиллом» финн стал обладателем «Президентского Кубка», который вручается команде, победившей в регулярном чемпионате. В прошедшем сезоне финн достиг отметки в 300 побед за карьеру в НХЛ, при этом процент побед вратаря на этот момент составлял 54,34%, только канадцы Мартин Бродо и Марк-Андре Флери имели лучший процент, когда одержали 300-ю победу в лиге.

Чаще всех «Везина Трофи» выигрывал канадский вратарь «Монреаля» Жак Плант (семь раз), выступавший с 1952-го по 1975-й. До сезона-1981/82 награда вручалась одному или нескольким голкиперам, проведшим за свою команду в регулярном чемпионате не менее 25 матчей и пропустившим наименьшее число голов в среднем за игру. Затем приз стал присуждаться вратарю, победившему в голосовании генеральных менеджеров клубов НХЛ, при этом правило 25 матчей осталось. С 1982 года «Везина Трофи» чаще всего доставалась чеху Доминику Гашеку, выигравшему трофей шесть раз в составе «Баффало» (1994,1995, 1997−1999, 2001).

Единственным российским хоккеистом в истории, который выигрывал «Везина Трофи» является голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский. Бобровский дважды становился обладателем «Везина Трофи». Впервые он был признан лучшим вратарем регулярного чемпионата НХЛ по итогам сезона-2012/13, а второй раз выиграл награду по итогам сезона-2016/17.

Василевский является воспитанником уфимского «Салавата Юлаева», выступал за клуб до окончания сезона-2013/14, после чего подписал контракт с «Тампой». В составе сборной России голкипер становился чемпионом мира 2014 года и обладателем бронзы мирового первенства — 2017. По итогам завершившегося регулярного чемпионата 23-летний Василевский одержал с клубом 44 победы (клубный рекорд) при 65 сыгранных матчах и поделил первое место по числу матчей на ноль с Ринне (по 8), а также стал седьмым по среднему количеству пропущенных за матч шайб (2,62) среди вратарей, проведших за сезон не менее 60 встреч. Кроме того, Василевский стал вторым в лиге по числу отраженных бросков (1908).

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