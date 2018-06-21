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08:48 (мск), источник: ТАСС

Нападающий «Нью-Джерси» Холл признан лучшим игроком регулярного чемпионата НХЛ

ТАСС, 21 июня. Канадский нападающий «Нью- Джерси» Тэйлор Холл получил приз самому ценному игроку регулярного чемпионата («Харт Трофи») сезона-2017/18 в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Торжественная церемония закрытия сезона проходит в Лас-Вегасе.

Источник: AP 2018

Помимо Холла на награду претендовали словенский форвард «Лос-Анджелеса» Анже Копитар и канадский нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон.

26-летний Холл помог «Нью-Джерси» впервые с 2012 года выйти в плей-офф. В этом сезоне канадец установил личные рекорды по голам (39) и очкам (93), занял шестое место в бомбардирском списке лиги и стал лучшим по результативности в своей команде. Кроме того, второй по результативности игрок «Нью-Джерси», швейцарец Нико Хишир, набрал на 41 очко меньше Холла — это самая большая разница между первым и вторым бомбардирами команды с 2008 года, когда форвард «Вашингтона» Александр Овечкин набрал на 43 очка больше одноклубника Никласа Бекстрема. Также в активе Холла серия из 26 матчей с набранными очками, за которую он забросил 18 шайб и сделал 20 результативных передач.

В активе Холла семь победных шайб в прошедшем сезоне, включая три, заброшенные в овертаймах. Он стал первым хоккеистом «Нью-Джерси», завоевавшим «Харт Трофи».

«Харт Трофи» был учрежден в 1924 году и назван в честь канадского доктора Дэвида Харта — отца бывшего генерального менеджера и тренера «Монреаль Канадиенс» Сесила Харта. Победитель в номинации определяется по итогам голосования членов Ассоциации хоккейных журналистов Северной Америки.

Из россиян самыми ценными игроками регулярных чемпионатов становились Сергей Федоров (сезон-1993/94, «Детройт»), Александр Овечкин (2007/08, 2008/09, 2012/13, «Вашингтон») и Евгений Малкин (2011/12, «Питтсбург»). Рекордсменом по количеству выигранных трофеев является канадец Уэйн Гретцки (9). В прошлом году на приз был номинирован российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский, но обладателем награды стал форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

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