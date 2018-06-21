Нападающий «Нью-Джерси» Холл признан лучшим игроком регулярного чемпионата НХЛ

26-летний Холл помог «Нью-Джерси» впервые с 2012 года выйти в плей-офф. В этом сезоне канадец установил личные рекорды по голам (39) и очкам (93), занял шестое место в бомбардирском списке лиги и стал лучшим по результативности в своей команде. Кроме того, второй по результативности игрок «Нью-Джерси», швейцарец Нико Хишир, набрал на 41 очко меньше Холла — это самая большая разница между первым и вторым бомбардирами команды с 2008 года, когда форвард «Вашингтона» Александр Овечкин набрал на 43 очка больше одноклубника Никласа Бекстрема. Также в активе Холла серия из 26 матчей с набранными очками, за которую он забросил 18 шайб и сделал 20 результативных передач.