Россиянин Кучеров попал в первую символическую сборную НХЛ сезона-2017/18

Кучеров в прошедшем сезоне стал третьим в списке лучших бомбардиров лиги, набрав 100 очков (39 шайб + 61 голевая передача) в 80 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф россиянин набрал 17 очков (7+10) в 17 играх. Кучеров стал единственным российским хоккеистом, включенным в символические сборные по итогам регулярного сезона-2017/18. По итогам сезона-2016/17 в символические сборные попали сразу трое россиян — голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, Кучеров и нападающий Артемий Панарин.