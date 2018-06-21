Россиянин Кучеров попал в первую символическую сборную НХЛ сезона-2017/18

Кучеров в прошедшем сезоне стал третьим в списке лучших бомбардиров лиги, набрав 100 очков (39 шайб + 61 голевая передача) в 80 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф россиянин набрал 17 очков (7+10) в 17 играх. Кучеров стал единственным российским хоккеистом, включенным в символические сборные по итогам регулярного сезона-2017/18. По итогам сезона-2016/17 в символические сборные попали сразу трое россиян — голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский, Кучеров и нападающий Артемий Панарин.
Полностью первый состав символической сборной выглядит следующим образом: вратарь — Пекка Ринне («Нэшвилл»); защитники — Виктор Хедман («Тампа-Бэй»), Дрю Даути («Лос- Анджелес»); нападающие — Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Кучеров («Тампа-Бэй»), Тэйлор Холл («Нью-Джерси»).
Состав второй символической сборной сезона: вратарь — Коннор Хеллебайк («Виннипег»); защитники — Пи Кей Суббан («Нэшвилл»), Сет Джонс («Коламбус»); нападающие — Блэйк Уилер («Виннипег»), Натан Маккиннон («Колорадо»), Клод Жиру («Филадельфия»).
В состав символической сборной, составленной из новичков сезона, вошли вратарь Юусе Сарос («Нэшвилл»), защитники Чарли Макэвой («Бостон»), Уилл Бутчер («Нью- Джерси»), нападающие Клейтон Келлер («Аризона»), Брок Бесер («Ванкувер») и Мэттью Барзал («Нью-Йорк Айлендерс»), который был признан лучшим новичком сезона-2017/18.