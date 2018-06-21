Семикратный! Овечкину вручили «Морис Ришар»

Источник: Спорт-Экспресс

Александр Овечкин в седьмой раз стал лучшим голеадором регулярного чемпионата НХЛ и повторил рекорд Бобби Халла по числу выигранных снайперских гонок. Впервые форвард «Вашингтона» забросил больше всех в сезоне-2007/08 и с тех пор только четырежды позволял кому-то опередить себя по числу голов.

Источник: Спорт-Экспресс

Зато по количеству выигранных снайперских трофеев «Морис Ришар Трофи» (начал вручаться с сезона-1998/99) Овечкин значительно опережает всех конкурентов. По два раза эту награду получали Павел Буре, Джером Игинла, Стивен Стэмкос и Сидни Кросби.

Источник: Спорт-Экспресс

Итоговое преимущество Овечкина над ближайшим преследователем Патриком Лайне из «Виннипега» составило пять голов. Меньшее преимущество было у капитана «Вашингтона» только дважды — в укороченном сезоне-2012/13 над Стивеном Стэмкосом и два года назад — над Патриком Лайне. Максимальный отрыв Овечкин имел над Ильей Ковальчуком в сезоне-2007/08 — 13 голов.

Источник: Спорт-Экспресс

Нынешний приз стал для Овечкина 16-й индивиадуальной наградой в НХЛ. По этому показателю он в два раза опережает следующего россиянина — Павла Дацюка. Овечкин семь раз становился лучшим снайпером регулярного чемпионата, один раз — лучшим бомбардиром, трижды признавался MVP сезона как по версии журналистов, так и игроков, а также получал призы лучшего новичка сезона и самого ценного хоккеиста плей-офф.

Источник: Спорт-Экспресс