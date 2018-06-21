НХЛ закрыла сезон-2017/18 вручением наград в Лас-Вегасе

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Для российских любителей хоккея главной интригой церемонии был итог голосования за «Везина Трофи», который вручается лучшему голкиперу регулярного сезона. 23-летний Андрей Василевский из «Тампы» мог стать вторым россиянином после Сергея Бобровского, получившим «Везину», но в голосовании его обошел 35-летний финн Пекка Ринне из «Нэшвилла».

На церемонии в Лас-Вегасе были вручены призы лучшим игрокам сезона в НХЛ, при этом обладатели четырех индивидуальных трофеев стали известны уже по итогам регулярного чемпионата в апреле. Приз имени Мориса Ришара, который вручается лучшему снайперу, в седьмой раз в карьере получил российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, завоевавший свой первый Кубок Стэнли и получивший приз самому ценному хоккеисту плей-офф («Конн Смайт Трофи»). В регулярном чемпионате НХЛ Овечкин забил 49 голов в 82 матчах.

Лучшим бомбардиром сезона стал 21-летний канадец Коннор Макдэвид из «Эдмонтона», который в 82 матчах набрал 108 (41+67) очков. Таким образом, Макдэвид второй сезон подряд стал обладателем «Арт Росс Трофи».

«Уильям Дженнингс Трофи» за наименьшее число пропущенных шайб получил американский голкипер «Лос- Анджелеса» Джонатан Куик, чей клуб пропустил в 82 играх регулярного чемпионата 203 гола. Куик во второй раз в карьере получил данный приз, впервые он был награжден по итогам сезона-2013/14.

Овечкин снова искупался

Начало церемонии, которая прошла в казино-отеле «Хард Рок», предваряла красная ковровая дорожка. К примеру, канадский защитник «Нэшвилла» Пи Кей Суббан появился на ней в сопровождении американской горнолыжницы и олимпийской чемпионки Линдси Вонн. Овечкин появился на дорожке в сопровождении жены Анастасии. Отличительной особенностью прибытия звезд НХЛ на церемонию стали интервью, которые у хоккеистов на дорожке брали дети.

Перед началом официальной части зрителям был показан видеоролик, в котором Овечкин с одноклубником Никласом Бэкстремом плывут на барже к знаменитому фонтану перед отелем «Белладжио» в Лас-Вегасе. Хоккеисты стояли под струями фонтана в смокингах, держа в руках Кубок Стэнли. В ролике явно была видна отсылка к видео о победе в Кубке Стэнли, когда 10 июня Овечкин отпраздновал триумф вместе с одноклубниками и болельщиками. Овечкин в парке Джорджтаун искупался в фонтане, сняв рубашку, он также отжался несколько раз, после чего попал в объятия партнеров по команде и фанатов столичного клуба.

Ринне — лучший вратарь, Барзал — лучший новичок

Лучшим голкипером сезона был признан Ринне, для которого номинация 2018 года стала четвертой в карьере (2011, 2012, 2015, 2018), но победил он впервые. В прошедшем регулярном чемпионате Ринне одержал с клубом 42 победы в 59 матчах и поделил первое место по числу матчей на ноль с Василевским (8). Вместе с «Нэшвиллом» финн стал обладателем Президентского кубка, который вручается команде, победившей в регулярном чемпионате.

Василевский мог стать вторым россиянином после Сергея Бобровского, получившим «Везина Трофи». Бобровский признавался лучшим по итогам сезона-2012/13 и сезона-2016/17. Но в итоге при голосовании за лауреата, которого определяют генеральные менеджеры клубов НХЛ, Василевский не получил ни одного первого места, набрав 21 очко (5 вторых мест, 6 — третьих). Вторым в голосовании стал американский вратарь «Виннипега» Коннор Хеллебайк — 82 очка в голосовании. Ринне же набрал 129 очков, 22 генеральных менеджера поставили его на первое место, 6 — на второе, 1 — на третье.

Одним из главных событий стало вручение «Колдер Трофи» лучшему новичку регулярного сезона. На приз претендовали Мэттью Барзал («Нью-Йорк Айлендерс»), Брок Бесер («Ванкувер») и Клейтон Келлер («Аризона»). Победителем стал 21-летний Барзал, обойдя в голосовании Бесера более чем в два раза — 1626 очков против 750.

В прошедшем сезоне Барзал провел в составе «Айлендерс» все 82 матча, в которых набрал 85 очков (22 шайбы + 63 голевые передачи), заняв 14-е место в списке лучших бомбардиров сезона в лиге.

Лучшим защитником («Джеймс Норрис Трофи») был признан швед Виктор Хедман из «Тампы», который опередил канадцев Суббана и Дрю Даути из «Лос-Анджелеса». В 10-й раз в истории лучшим защитником стал шведский хоккеист, ранее подобного семь раз добивался легендарный Никлас Лидстрем из «Детройта», еще дважды лучшим признавался Эрик Карлссон из «Оттавы».

Лучшим форвардом оборонительного плана («Селки Трофи») стал словенский нападающий «Лос-Анджелеса» Анже Копитар, также в число финалистов вошли центральные нападающие «Филадельфии» Шон Кутюрье и «Бостона» Патрис Бержерон.

Вклад Сединов и признание Макдэвида

Шведы Даниэль и Хенрик Седины, завершившие карьеру по окончании сезона, получили «Кинг Клэнси Трофи», вручаемый игроку, который является примером для партнеров на льду и вне его и принимает активное участие в общественной жизни.

Седины провели все 17 сезонов в НХЛ за «Ванкувер», уехав в Швецию лишь во время локаута в сезоне-2004/05. Братья поддерживают более 50 благотворительных организаций, в числе которых «Детский фонд «Кэнакс», «Семейный фонд «Кэнакс», различные хосписы и детские госпитали. Кроме того, Седины создали собственный благотворительный фонд Sedin Family Foundation. Фонд работает со школами, общественными группами и учреждениями социального обслуживания и образования. Он организует ежегодные подарочные программы, которые поддерживают здоровье и образование детей с упором на семейный и оздоровительный отдых.

Приз Теда Линдсея, который вручается лучшему хоккеисту по мнению членов профсоюза игроков НХЛ, второй раз подряд получил Макдэвид. Двумя другими финалистами награды были нападающие Тэйлор Холл («Нью-Джерси») и Натан Маккиннон («Колорадо»).

Приз Марка Мессье за лидерские качества на льду и за его пределами получил 36-летний защитник «Вегаса» Дерек Энгелланд. 33-летний американский нападающий «Нью-Джерси» Брайан Бойл стал обладателем «Билл Мастертон Трофи», который ежегодно вручается игроку, проявившему высокое спортивное мастерство, стойкость и верность хоккею в регулярном чемпионате. Перед началом сезона-2017/18 у Бойла был диагностирован рак костного мозга (лейкемия), с которым он борется и в настоящее время. В начале ноября американец вернулся на лед, он также был выбран в качестве участника Матча всех звезд НХЛ. В регулярном сезоне форвард провел 69 матчей, забросил 13 шайб и отдал 10 результативных передач.

Швед Уильям Карлссон из «Вегаса» получил «Леди Бинг Трофи», который ежегодно вручается игроку, ставшему воплощением честной спортивной борьбы, джентльменского поведения и высокого игрового мастерства. В 82 матчах Карлссон набрал лишь 12 штрафных минут (6 малых штрафов), а его результативность составила 78 (43+35) очков. Хотя в каждом из двух предыдущих полных сезонов в лиге швед не набирал более 25 очков.

Холл стал обладателем одного из самых престижных индивидуальных призов НХЛ, выиграв «Харт Трофи» как самый полезный игрок для своей команды в регулярном сезоне. 26-летний форвард помог «Нью-Джерси» впервые с 2012 года выйти в плей-офф. В этом сезоне канадец установил личные рекорды по голам (39) и очкам (93), занял шестое место в бомбардирском списке лиги и стал лучшим по результативности в своей команде.

Лучший тренер и генменеджер из «Вегаса»

Генеральный менеджер новичка лиги «Вегаса» Джордж Макфи и главный тренер Жерар Галлан были признаны лучшими в своих направлениях по итогам сезона. Галлан стал обладателем Приза Джека Адамса, который ежегодно вручается лучшему тренеру.

«Вегас» под управлением Галлана и с руководством Макфи вышел в финал Кубка Стэнли уже в дебютном сезоне в лиге. «Вегас» стал третьим клубом в истории лиги, вышедшим в финал в своем дебютном сезоне, ранее это удавалось «Торонто» (в 1918 году) и «Сент-Луису» (1968), но лишь канадская команда смогла завоевать трофей. В финале же «Вегас» уступил «Вашингтону», в котором ранее работал Макфи.

Макфи собрал команду с нуля за три месяца до старта чемпионата. «Вегас» комплектовался из игроков, незащищенных на драфте расширения остальными клубами лиги. К драфту не допускались игроки, проводящие в лиге свой первый или второй сезоны, а также выбранные на входящем драфте, но не подписавшие контракт, таким образом, «Вегас» практически не мог привлечь звездных игроков.

В заключении значительная часть церемонии была посвящена трагедии с юниорской командой «Гумбольдт Бронкос». 6 апреля автобус с игроками команды попал в ДТП, в результате которого погибло 16 человек. Автобус, в котором юниорская команда ехала на матч с «Нипавин Хоукс», столкнулся с грузовиком. ДТП произошло рядом с канадским городом Тисдейл.