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11:58 (мск), источник: Советский спорт

Александр Овечкин: Болею за сборную России по футболу, стало больше седых волос

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин на церемонии в Лас-Вегасе получил «Морис Ришар Трофи», как лучший снайпер НХЛ. Уже в седьмой раз!

Источник: Советский спорт

— Как проводите время? — поинтересовался у Овечкина корреспондент NHL.com/ru Кирилл Киселев.
— Так ведь это время летит быстро. А мы хотели показать Кубок Стэнли болельщикам, полиции, пожарным, заезжали в больницы. И еще не успели по максимуму насладиться победой, — ответил Ови. Тут мы поняли, что не во всех еще фонтанах искупался Александр Великий.

К слову, перед церемонией организаторы вывезли Овечкина с Никласом Бэкстремом на плоту в центр здоровенного бассейна с фонтанами напротив гигантского отеля. И они там тоже поднимали Кубок Стэнли над головой. Вечеринка никак не хотела заканчиваться.

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— Вы привезете серебряную чашу в Москву, ведь так?
— Да, у меня есть задумки по поводу динамовской школы, где я вырос. Обязательно привезу Кубок Стэнли туда, где делал первые шаги в хоккее. Скоро прилечу в Москву, встречусь с руководством «Динамо» — и все решим.

— Какие планы на лето? Как будете отдыхать?
— Сейчас ведь чемпионат мира по футболу проходит в Москве. Обязательно буду переживать за сборную России. Видите, больше седых волос появилось, — усмехнулся Овечкин.

На красную ковровую дорожку Саша вышел вместе с супругой Анастасией, которая беременна. Роды ожидаются в августе. Поэтому Овечкин прилетит 24 июня в Москву, а вернется в Вашингтон уже через месяц, а не останется в России до конца лета, как обычно.

— Если бы снимали кино об Овечкине, какой киноактер сыграл бы его роль?
— Ой, трудный вопрос! — задумалась Настя. — У нас теперь везде Данила Козловский. Очень его уважаю как актера. Но нужно найти кого-то более похожего на Сашу, чтобы зрители узнавали.

— Как вы переживали плей-офф?

— Очень сложно в моем положении. Все говорили: «Главное — не нервничать». Но на словах это легко, а как не переживать во время важнейших матчей, тем более когда «Вашингтон» прошел второй раунд? Поддерживали, даже соблюдали приметы.

Так, сумка должна стоять на полу, нельзя менять кофту в случае побед. У всех были свои заморочки. Мы вот заметили, как только прилетает моя сестра, мы начинали выигрывать. Проиграли три матча «Тампе» — сестра кричит: «Я вылетаю!» Берет билет, мчится к нам, «Кэпиталз» выходят в финал. И после этого мы ее не отпускали!

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…Почему мы снова об Овечкине? Просто в Лас-Вегасе вручали призы по итогам сезона. Александр Великий сфотографировался с четырьмя наградами — Кубок Стэнли, «Конн Смайт Трофи» (самый ценный в плей-офф), приз принца Уэльского за победу в Восточной конференции. Ну и «Морис Ришар Трофи» — приз лучшему снайперу НХЛ, который Овечкин завоевал — с ума сойти! — в седьмой раз. Только Бобби Халлу удавалось сделать это в летописи лиги.

Жаль, голкипер «Тампы» Андрей Василевский остался без «Везина Трофи» — титул лучшего вратаря достался Пекке Ринне из «Нэшвилла».

Тэйлор Холл — обладатель «Харт Трофи» как самый ценный игрок регулярки. Никита Кучеров вошел в первую символическую сборную, вместе с Макдэвидом, Холлом, защитниками Даути и Хедманом, вратарем Ринне. Виктор Хедман получил «Норрис Трофи» как лучший игрок обороны. Отметили и «Вегас», где лучшим генменеджером признан Джордж Макфи, а лучшим тренером — Жерар Галлан.

Лучший новичок — Мэттью Барзал, главный джентльмен — Уильям Карлссон, лучший форвард оборонительного плана — Анже Копитар, а «Билл Мастертон Трофи» за преданность хоккею — Брайан Бойл, переборовший рак и вернувшийся в игру.

Вот теперь сезон в НХЛ окончательно завершен. Ну, а через пару дней — драфт новичков в Далласе.

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20 июня© Ньюстюб
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