Овечкин: Замечательно, если Рирден станет главным тренером «Кэпиталз»
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал возможное назначение главным тренером столичной команды Тодда Рирдена.
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал возможное назначение главным тренером столичной команды Тодда Рирдена.
«Мы все уважаем Тодда, мы все его любим. В любом случае не нам решать, кто возглавит команду, но если главным тренером станет Рирден, это будет замечательно», — приводит слова Овечкина журналист NBC Sports Washington Тарик
18 июля о своём уходе из команды сообщил Барри Тротц — тренер, проработавший в «Кэпиталз» последние четыре сезона, под руководством которого «Вашингтон» выиграл первый в истории клуба Кубок Стэнли. Тодд Рирден был помощником Тротца на протяжении всех четырёх лет работы того со «столичными», а до этого четыре года отработал ассистентом в штабе «Питтсбург Пингвинз».