Овечкин: Замечательно, если Рирден станет главным тренером «Кэпиталз»

«Мы все уважаем Тодда, мы все его любим. В любом случае не нам решать, кто возглавит команду, но если главным тренером станет Рирден, это будет замечательно», — приводит слова Овечкина журналист NBC Sports Washington Тарик Эль-Башир.

18 июля о своём уходе из команды сообщил Барри Тротц — тренер, проработавший в «Кэпиталз» последние четыре сезона, под руководством которого «Вашингтон» выиграл первый в истории клуба Кубок Стэнли. Тодд Рирден был помощником Тротца на протяжении всех четырёх лет работы того со «столичными», а до этого четыре года отработал ассистентом в штабе «Питтсбург Пингвинз».