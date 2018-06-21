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13:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Овечкин: Замечательно, если Рирден станет главным тренером «Кэпиталз»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал возможное назначение главным тренером столичной команды Тодда Рирдена.

Источник: Reuters

«Мы все уважаем Тодда, мы все его любим. В любом случае не нам решать, кто возглавит команду, но если главным тренером станет Рирден, это будет замечательно», — приводит слова Овечкина журналист NBC Sports Washington Тарик Эль-Башир.

18 июля о своём уходе из команды сообщил Барри Тротц — тренер, проработавший в «Кэпиталз» последние четыре сезона, под руководством которого «Вашингтон» выиграл первый в истории клуба Кубок Стэнли. Тодд Рирден был помощником Тротца на протяжении всех четырёх лет работы того со «столичными», а до этого четыре года отработал ассистентом в штабе «Питтсбург Пингвинз».

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