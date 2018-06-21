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21:00 (мск), источник: Р-Спорт

Бывший тренер «Вашингтона» возглавит «Нью-Йорк Айлендерс»

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Канадский тренер Барри Тротц, под руководством которого «Вашингтон» завоевал первый в своей истории Кубок Стэнли, может возглавить хоккейный клуб «Нью-Йорк Айлендерс», сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.

Источник: AFP 2018

Дрегер в своем микроблоге в Twitter, ссылаясь на источники, утверждает, что Тротц и «Айлендерс» близки к соглашению. В начале июня «Айлендерс» отправили в отставку главного тренера Дуга Уэйта и генерального менеджера Гарта Сноу.

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Барри Тротц, под руководством которого «Вашингтон» завоевал первый в своей истории Кубок Стэнли, покинул пост главного тренера 18 июня. Срок контракта клуба с 55-летним специалистом истекает 1 июля.

Генеральный менеджер столичного клуба Брайан Маклеллан заявил, что Тротц заслужил получить контракт тренера из первой пятерки НХЛ, но «Вашингтон Кэпиталз» не может себе позволить подобного. По данным Washington Post, Тротц хотел получить пятилетний контракт с зарплатой в пять миллионов долларов в год.

По данным СМИ, контракт Тротца с «Нью-Йорк Айлендерс» будет заключен на 5 лет с зарплатой в четыре миллионов долларов в год.

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