Бывший тренер «Вашингтона» возглавит «Нью-Йорк Айлендерс»

Источник: AFP 2018

Дрегер в своем микроблоге в Twitter, ссылаясь на источники, утверждает, что Тротц и «Айлендерс» близки к соглашению. В начале июня «Айлендерс» отправили в отставку главного тренера Дуга Уэйта и генерального менеджера Гарта Сноу.

Барри Тротц, под руководством которого «Вашингтон» завоевал первый в своей истории Кубок Стэнли, покинул пост главного тренера 18 июня. Срок контракта клуба с 55-летним специалистом истекает 1 июля.

Генеральный менеджер столичного клуба Брайан Маклеллан заявил, что Тротц заслужил получить контракт тренера из первой пятерки НХЛ, но «Вашингтон Кэпиталз» не может себе позволить подобного. По данным Washington Post, Тротц хотел получить пятилетний контракт с зарплатой в пять миллионов долларов в год.