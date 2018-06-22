Драфт НХЛ с участием российских хоккеистов состоится в Далласе
ТАСС, 22 июня. Несколько россиян имеют хорошие шансы быть выбранными в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который пройдет
ТАСС, 22 июня. Несколько россиян имеют хорошие шансы быть выбранными в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который пройдет
По регламенту на драфт будут допущены хоккеисты, родившиеся в промежуток между 1 января 1998 года и 15 сентября 2000 года, игроки не из Северной Америки 1997 года рождения и хоккеисты, выбранные на драфте НХЛ — 2016, но не подписавшие контракт с клубом.
Право первого выбора в лотерее получила худшая команда прошедшего регулярного чемпионата «Баффало». Второй будет выбирать «Каролина», третьим — «Монреаль». Первый раунд драфта состоится в Далласе в ночь на субботу. В нем не будут принимать участия клубы «Калгари», «Питтсбург», «Бостон», «Тампа-Бэй», «Виннипег» и «Вегас» — эти команды ранее обменяли в другие команды право выбора на драфте, получив взамен игроков.
Известный журналист и эксперт канадского телеканала TSN Боб Маккензи опубликовал итоговую версию своего рейтинга драфта. В нем упомянуто 93 хоккеиста, в том числе восемь россиян. По мнению эксперта четыре российских игрока будут выбраны в первом раунде.
В рейтинге Маккензи 18-летний российский нападающий клуба юниорской лиги Онтарио (OHL) «Бэрри Кольтс» Андрей Свечников занимает общее второе место, а также лидирует среди хоккеистов, выступающих в Северной Америке. В прошедшем сезоне россиянин получил приз лучшему новичку команды. Он провел 44 игры за «Бэрри Кольтс» в регулярном чемпионате, в которых набрал 72 очка (40 шайб + 32 передачи) при показателе полезности +26. В
В общем зачете, по мнению эксперта, лидирует шведский защитник Расмус Далин. 18-летний швед уже два сезона отыграл за клуб местной лиги «Фрёлунда». В завершившемся сезоне Далин принял участие в Олимпиаде и завоевал серебряные медали молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет). Третьим, как считает Маккензи, будет выбран американец Брэди Ткачук из Бостонского университета.
Кроме того, Свечников показал лучшие результаты, чем Далин, на традиционных предварительных тестах новичков. Россиянин стал 23-м в челночном беге со стартом движения влево, четвертым — в аналогичной дисциплине со стартом движения вправо, 12-м — на велоэнергометре по средней выходной мощности и 23-м — по лучшей мощности, восьмым — по вертикальному прыжку без выброса рук, 10-м — по вертикальному прыжку из приседа, седьмым — в упражнениях на пресс, 15-м — в прыжке в длину с места, восьмым — на силомере на левой руке, вторым — в тесте FMS и шестым — по проценту жира. Далин занял шестое место в тесте на выносливость, 13-е — по размаху рук и 19-е — по проценту жира. Во всех остальных дисциплинах в список 25 лучших шведский защитник не попал.
Россияне были трижды выбраны под первым номером драфта НХЛ — Илья Ковальчук (2001, «Атланта»), Александр Овечкин (2004 год, «Вашингтон») и Наиль Якупов (2012, «Эдмонтон»).
Среди других российских хоккеистов хорошие шансы быть выбранными в первом раунде также у нападающих Виталия Кравцова из «Трактора» и Григория Денисенко из ярославского «Локомотива». Кравцов забросил четыре шайбы и сделал три голевые передачи в 35 играх регулярного чемпионата и был признан лучшим новичком Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне. За 16 матчей
Денисенко в минувшем сезоне выступал в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) за «Локо» и вместе с командой стал обладателем Кубка Харламова. В 31 матче на счету форварда девять заброшенных шайб и 13 результативных передач. В плей- офф Денисенко отличился пять раз и дважды ассистировал партнерам в 12 матчах. Также 17-летний хоккеист провел четыре встречи в
На прошлогоднем драфте в первом раунде был выбран лишь один россиянин — Клим Костин. Его задрафтовал «Сент-Луис» под общим 31-м номером. В последний раз более трех российских хоккеистов в первом раунде были выбраны в 2015 году. Защитник Иван Проворов был выбран под седьмым номером «Филадельфией», нападающий Денис Гурьянов — под 12-м «Далласом», форвард Евгений Свечников — под 19-м «Детройтом» и вратарь Илья Самсонов — под 22-м «Вашингтоном».