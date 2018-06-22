Драфт НХЛ с участием российских хоккеистов состоится в Далласе

Источник: AP 2018

По регламенту на драфт будут допущены хоккеисты, родившиеся в промежуток между 1 января 1998 года и 15 сентября 2000 года, игроки не из Северной Америки 1997 года рождения и хоккеисты, выбранные на драфте НХЛ — 2016, но не подписавшие контракт с клубом.

Право первого выбора в лотерее получила худшая команда прошедшего регулярного чемпионата «Баффало». Второй будет выбирать «Каролина», третьим — «Монреаль». Первый раунд драфта состоится в Далласе в ночь на субботу. В нем не будут принимать участия клубы «Калгари», «Питтсбург», «Бостон», «Тампа-Бэй», «Виннипег» и «Вегас» — эти команды ранее обменяли в другие команды право выбора на драфте, получив взамен игроков.

Свечников может стать первым номером

Известный журналист и эксперт канадского телеканала TSN Боб Маккензи опубликовал итоговую версию своего рейтинга драфта. В нем упомянуто 93 хоккеиста, в том числе восемь россиян. По мнению эксперта четыре российских игрока будут выбраны в первом раунде.

В рейтинге Маккензи 18-летний российский нападающий клуба юниорской лиги Онтарио (OHL) «Бэрри Кольтс» Андрей Свечников занимает общее второе место, а также лидирует среди хоккеистов, выступающих в Северной Америке. В прошедшем сезоне россиянин получил приз лучшему новичку команды. Он провел 44 игры за «Бэрри Кольтс» в регулярном чемпионате, в которых набрал 72 очка (40 шайб + 32 передачи) при показателе полезности +26. В плей-офф OHL Свечников сыграл восемь игр, забросил пять шайб и сделал шесть результативных передач.

В общем зачете, по мнению эксперта, лидирует шведский защитник Расмус Далин. 18-летний швед уже два сезона отыграл за клуб местной лиги «Фрёлунда». В завершившемся сезоне Далин принял участие в Олимпиаде и завоевал серебряные медали молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет). Третьим, как считает Маккензи, будет выбран американец Брэди Ткачук из Бостонского университета.

За уроженца Барнаула (Алтайский край) говорит статистика. В 55 предыдущих драфтах защитников под первым номером выбирали 13 раз, а нападающих — 39, еще трижды выбирали вратарей. В XXI веке лишь два защитника были выбраны первыми — Эрик Джонсон (2006 год, «Сент-Луис») и Аарон Экблад (2014 год, «Флорида»). Европейский защитник первым уходил лишь однажды — в 1992 году «Тампа» задрафтовала чешского защитника Романа Гамрлика.

Кроме того, Свечников показал лучшие результаты, чем Далин, на традиционных предварительных тестах новичков. Россиянин стал 23-м в челночном беге со стартом движения влево, четвертым — в аналогичной дисциплине со стартом движения вправо, 12-м — на велоэнергометре по средней выходной мощности и 23-м — по лучшей мощности, восьмым — по вертикальному прыжку без выброса рук, 10-м — по вертикальному прыжку из приседа, седьмым — в упражнениях на пресс, 15-м — в прыжке в длину с места, восьмым — на силомере на левой руке, вторым — в тесте FMS и шестым — по проценту жира. Далин занял шестое место в тесте на выносливость, 13-е — по размаху рук и 19-е — по проценту жира. Во всех остальных дисциплинах в список 25 лучших шведский защитник не попал.

Россияне были трижды выбраны под первым номером драфта НХЛ — Илья Ковальчук (2001, «Атланта»), Александр Овечкин (2004 год, «Вашингтон») и Наиль Якупов (2012, «Эдмонтон»).

Перспективы других россиян

Среди других российских хоккеистов хорошие шансы быть выбранными в первом раунде также у нападающих Виталия Кравцова из «Трактора» и Григория Денисенко из ярославского «Локомотива». Кравцов забросил четыре шайбы и сделал три голевые передачи в 35 играх регулярного чемпионата и был признан лучшим новичком Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне. За 16 матчей плей-офф 18-летний россиянин забросил шесть шайб и отметился пятью результативными передачами, установив рекорд результативности в Кубке Гагарина для хоккеистов моложе 20 лет.

Денисенко в минувшем сезоне выступал в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) за «Локо» и вместе с командой стал обладателем Кубка Харламова. В 31 матче на счету форварда девять заброшенных шайб и 13 результативных передач. В плей- офф Денисенко отличился пять раз и дважды ассистировал партнерам в 12 матчах. Также 17-летний хоккеист провел четыре встречи в плей-офф КХЛ, но набранными очками не отметился.

В рейтинге Маккензи Кравцов располагается на 12-м месте, Денисенко — на 15-м. Среди других россиян в списке журналиста фигуриуют: представитель клуба Западной юниорской лиги «Ред Дир» Александр Алексеев (30-е место), два хоккеиста клуба МХЛ «СКА-1946» Кирилл Марченко (44-е) и Иван Морозов (67-е), а также два представителя «Красной Армии» Александр Романов (83-е) и Руслан Исхаков (87-е).