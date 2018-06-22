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11:03 (мск), источник: Чемпионат.com

В претендентах на Ковальчука остались 4 клуба НХЛ

На российского нападающего Илью Ковальчука претендуют четыре клуба НХЛ, сообщает инсайдер Даррен Дрегер.

Источник: AP 2018

В переговорах с россиянином до сих пор находятся «Лос-Анджелес Кингз», «Бостон Брюинз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Вегас Голден Найтс».

35-летний Ковальчук ранее выступал в НХЛ за «Атланту Трэшерз» (2001−2004, 2005−2010 гг.) и «Нью-Джерси Дэвилз» (2010−2013 гг.), в составе которого играл в финале Кубка Стэнли. После ухода из «Дэвилз» он пять лет выступал за СКА, вместе с которым дважды выиграл Кубок Гагарина.

Ковальчук в минувшем сезоне выиграл Олимпиаду и в случае победы в Кубке Стэнли может войти в Тройной золотой клуб.

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