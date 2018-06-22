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11:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Никто не знает, кого выберут после Свечникова. Каким будет топ-10 драфта НХЛ

Только Далин и Свечников знают наверняка, где окажутся.

Источник: AP 2018

Не успела НХЛ с помпой закрыть сезон в Лас-Вегасе, как официально началось межсезонье. Руководители клубов едут в Даллас, где в ночь на 23 июня мск стартует драфт новичков НХЛ. Уже давно было понятно, кто уйдёт под первым и вторым номером, а дальше всё очень запутанно.

Расмус Далин — безоговорочный первый номер

Весь год все восхищались игрой 17-летнего шведского защитника. Он показывал феерическую игру в Шведской лиге, блеснул и на молодёжном чемпионате мира, и на Олимпиаде (пусть его и выпускали на лёд только эпизодически). За юниорскую сборную на мировом первенстве в Челябинске юный вундеркинд не сыграл из-за банальной усталости — в этом сезон он в общей сложности провёл 74 матча.

За «Фрёлунду» он играл в среднем по 19 минут и установил рекорд лиги по очкам среди защитников младше 18 лет (7+13). Его катание сравнивают с Брайаном Личем, а разнообразные умения — с шахматным ферзём.

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«Далин — исключительно талантливый хоккеист, который сможет набирать очки и влиять на игру и успех команды так же, как Эрик Карлссон или Виктор Хедман. На этом драфте есть только один кандидат на то, чтобы стать игроком своего поколения — это Расмус», — сказал директор Центрального скаутского бюро НХЛ Дэн Марр.

В «Баффало» не скрывают радости, что в этом году им досталось право выбрать Далина, и надеются, что он сможет изменить будущее клуба.

Андрей Свечников уже в «Каролине»

«Ураганы» тоже вытянули счастливую карту — по итогам лотереи они поднялись в драфте с 11 места на второе. Свечников уже приезжал на арену в Роли и беседовал с руководством клуба, у которого осталось очень хорошее впечатление о российском форварде. Помимо разнообразных талантов, Свечников, как и Далин, хорош тем, что уже готов к НХЛ.

Свечников второй год подряд выиграл звание лучшего проспекта юниорской лиги. Сначала это случилось в USHL, а затем — в OHL. Осенью он пропустил 17 матчей из-за травмы руки, но в итоге это нисколько не помешало ему выиграть гонку снайперов и бомбардиров среди новичков лиги Онтарио — он набрал 72 (40+32) очка в 40 матчах за «Бэрри».

«Свечников обладает хорошими габаритами, скоростью и мастерством. Он может играть как в силовой, так и в тонкий хоккей, отдавать передачи или забивать сам, причём любым способом — в атаке сходу, броском в касание издалека, в борьбе перед воротами, после розыгрыша», — отмечает эксперт TSN Боб Маккензи, сравнивая его с Марианом Госсой.

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«Монреаль» и «Оттава» могут обменять свои пики

На третьем и четвёртом местах, но в разной последовательности, во всех рейтингах располагаются крайние форварды Филип Задина и Брэди Ткачук.

Чех легко приспособился к североамериканским площадкам — он был признан лучшим проспектом QMJHL, набрал 82 (44+39) очка в 57 матчах и показал свой талант со всех сторон. На молодёжном чемпионате мира Задина стал лучшим снайпером сборной Чехии, которая сенсационно обыграла Финляндию в четвертьфинале, и забил в плей-офф четыре гола. Задина — прирождённый снайпер, который может вытаскивать матчи в одиночку, и вместе с этим всегда чувствует, когда лучше сделать передачу.

Ткачук по стилю схож со своим отцом Китом и старшим братом Мэтью. Такой же задиристый, силовой форвард, который легко способен продавить защиту и умеет здорово укрывать шайбу. Он помог сборной США выиграть бронзу на последнем молодёжном чемпионате мира, где набрал 9 (3+6) очков. Брэди сейчас играет за команду Бостонского университета, и, вполне вероятно, вернётся туда на будущий год и не будет сразу играть в НХЛ.

Сложность предсказаний состоит в том, что третий пик принадлежит «Монреалю», но «Канадиенс» необходим центр, которыми этот драфт не слишком богат. Лучшим в этом амплуа все единодушно признают Йеспери Котканиеми, который не во всех рейтингах входит в топ-5 и даже в топ-10 проспектов.

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Котканиеми добавил себе вистов после сильно проведённого ЮЧМ, где он набрал 9 (3+6) очков на пути к золоту. Это был его первый год во взрослой команде «Эссят», где он смотрелся более чем неплохо — 10 голов и 19 передач в 57 матчах. Даже смазанный плей-офф не смог подпортить картину. Некоторые эксперты уже видят в нём потенциал первого центра для команды НХЛ.

У Бержевена несколько вариантов- с одной стороны, такой мощный и пробивной парень, как Ткачук, или крутой снайпер, как Задина, «Монреалю» тоже не помешает. С другой — можно взять Котканиеми под третьим номером (Sportsnet сообщал, что «хабы» планируют именно это). С третьей — попытаться совершить обмен, получив более низкий выбор, с которым всё равно можно будет взять молодого финна.

Как бы не поступил «Монреаль», следующий выбор находится у «Оттавы», которая тоже может отдать свой пик. Дело в том, что что «Сенаторз» по условиям обмена Мэтта Дюшейна остаются должны «Колорадо» выбор в первом раунде драфта этого либо следующего года. В команде сейчас творится полный раздрай, и есть большая вероятность, что новый сезон для неё сложится ещё хуже, чем прошедший. А значит, придётся жертвовать ещё более высоким пиком. Пока что Пьер Дорион не планирует расставаться с нынешним выбором, но всё может поменяться в последнюю секунду (у «Оттавы», кстати, есть ещё 22-й пик в первом раунде).

Вероятнее всего, в десятку попадёт ещё один крайний нападающий — американец Оливер Вальстрём. Скауты видят в нём снайпера, который со временем займёт место в первом звене. Высокий, крупный Вальстрём с отличным катанием и мягкими руками — это просто ураган в атаке. За команду Центра подготовки хоккеистов США в USHLон набрал 45 (22+23) очков при том, что сыграл только 26 матчей. Любители юниорского хоккея наверняка запомнили Вальстрёма и по чемпионату мира в Челябинске, где он забил семь голов.

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Россыпь защитников

В первой десятке, помимо Далина, есть ещё несколько отличных защитников. Игроков обороны наверняка будут выбирать «Детройт», «Ванкувер» и «Эдмонтон». «Аризоне», как обладателю пятого номера, предстоит выбирать между защитником и нападающим, если в топ-4 не заберут Задину и Ткачука.

Ноа Добсон — габаритный праворукий защитник, который эффективно действует в обороне и с удовольствием подключается в атаку. Обладает сильным броском и может дирижировать большинством на синей линии. Добсон набрал 69 очков в 67 матчах «регулярки», а затем ещё 13 — в плей-офф, и помог «Акади-Батхёрст» завоевать Мемориальный кубок.

Эван Бушар — капитан «Лондона» отыграл в OHL три сезона и в этом году стал седьмым бомбардиром лиги, набрав 87 очков. Бушар в совершенстве освоил мастерство распасовщика — он начнёт атаку, разыграет шайбу в большинстве, если надо, пальнёт от синей, а у своих ворот редко теряет позицию.

Куинн Хьюз — про такого говорят «мал, да удал». Небольшой рост Хьюз с лихвой компенсирует яркой игрой в атаке и умением ускользать от соперников за счёт отличного катания и умения читать игру. Хьюзу ещё надо прибавлять при игре в обороне, но в будущем он должен вырасти в защитника первой пары.

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Адам Боквист — ещё один 17-летний швед, который уже попробовал себя во взрослом хоккее. Он сыграл 15 матчей за «Брюнес», правда, особо ничем не отличился. Зато среди своих сверстников Боквист чудо как хорош — его признали лучшим защитником ЮЧМ-2018 (3 гола, 3 передачи в шести матчах), а за «молодёжку» «Брюнэса» он забил 14 голов в 25 играх.

В жизни часто случаются неожиданности, а на драфте — тем более, где все ждут фразы «У нас есть сделка» не меньше, чем имя следующего выбранного новичка. Наверняка будут сюрпризы, нестандартные решения и громкие обмены. Будем следить за событиями.

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