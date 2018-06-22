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18:35 (мск), источник: Чемпионат.com

НХЛ одобрила изменения во вратарской экипировке

Совет директоров НХЛ одобрил изменения во вратарской экипировке, рекомендованные комитетом по проведению соревнований лиги и профсоюзом игроков.

Источник: AP 2018

Они касаются нагрудных щитков и защиты рук голкиперов. Изменения вступят в силу с нового сезона.

«Экипировка станет уже, будет больше соответствовать форме тела, в ней будет меньше лишнего материала, и она станет менее объёмной. Наша задача заключается в том, чтобы обеспечить безопасность голкиперов, а не предоставлять им дополнительные возможности для защиты ворот», — сказал комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.

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