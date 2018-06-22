НХЛ одобрила изменения во вратарской экипировке

«Экипировка станет уже, будет больше соответствовать форме тела, в ней будет меньше лишнего материала, и она станет менее объёмной. Наша задача заключается в том, чтобы обеспечить безопасность голкиперов, а не предоставлять им дополнительные возможности для защиты ворот», — сказал комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.