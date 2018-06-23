«Каролина» выбрала россиянина Свечникова под вторым номером на драфте НХЛ

Под первым номером клуб «Баффало» выбрал шведского защитника Расмуса Далина.

Свечников в прошедшем регулярном сезоне юниорской Хоккейной лиги Онтарио (OHL) провел 44 игры за «Бэрри Кольтс», в которых набрал 72 очка (40 шайб + 32 передачи). В плей-офф Свечников сыграл восемь игр, забросил пять шайб и сделал шесть результативных передач. Также он был признан лучшим новичком команды в текущем сезоне.

В составе молодежных и юниорских сборных России Свечников провел 32 матча, в которых набрал 34 очка (17 шайб и 17 результативных передач). На молодежном чемпионате мира в 2018 году Свечников провел пять игр и отдал пять голевых передач. Сборная России заняла пятое место, выбыв в четвертьфинале.

Первый драфт НХЛ состоялся в 1963 году. На прошлогоднем драфте в первом раунде был выбран лишь один россиянин — Клим Костин, его задрафтовал «Сент-Луис» под общим 31-м номером.