Клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» выбрал россиянина Кравцова под девятым номером на драфте НХЛ

18-летний Кравцов является воспитанником хоккейной школы «Трактора», в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 нападающий принял участие в 35 матчах, забросив в них четыре шайбы и отдав три результативные передачи. По ходу плей-офф Кравцов стал одним из лидеров «Трактора» и набрал 11 очков (6 шайб + 5 передач) в 16 играх Кубка Гагарина. Челябинский клуб дошел до финала Восточной конференции, где в четырех матчах проиграл будущему победителю турнира — казанскому «Ак Барсу». Весной этого года нападающий был впервые вызван в олимпийскую сборную России для участия в Кубке АЛРОСА с 26 по 28 апреля, в рамках которого Кравцов провел три матча за российскую команду, забросив одну шайбу и отдав одну результативную передачу.