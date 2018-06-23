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08:21 (мск), источник: ТАСС

Клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» выбрал россиянина Кравцова под девятым номером на драфте НХЛ

ТАСС, 23 июня. Нападающий Виталий Кравцов, признанный лучшим молодым игроком Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по итогам сезона-2017/18, был выбран под общим девятым номером на драфте новичков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), россиянина выбрал клуб «Нью-Йорк Рейнджерс». Церемония драфта проходит в Далласе.

Источник: AP 2018

Кравцов стал вторым российским хоккеистом, выбранным на драфте НХЛ 2018 года. Ранее под вторым номером был выбран Андрей Свечников, который продолжит карьеру в «Каролине». Под первым номером «Баффало» выбрал шведского защитника Расмуса Далина.

18-летний Кравцов является воспитанником хоккейной школы «Трактора», в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 нападающий принял участие в 35 матчах, забросив в них четыре шайбы и отдав три результативные передачи. По ходу плей-офф Кравцов стал одним из лидеров «Трактора» и набрал 11 очков (6 шайб + 5 передач) в 16 играх Кубка Гагарина. Челябинский клуб дошел до финала Восточной конференции, где в четырех матчах проиграл будущему победителю турнира — казанскому «Ак Барсу». Весной этого года нападающий был впервые вызван в олимпийскую сборную России для участия в Кубке АЛРОСА с 26 по 28 апреля, в рамках которого Кравцов провел три матча за российскую команду, забросив одну шайбу и отдав одну результативную передачу.

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